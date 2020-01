Hvem: Nikoline Anundsen (25)

Hva: Tobarnsmor og instagram-personlighet under navnet @nikolineanundsen.

Hvorfor: Kåret til en av 2020s nye it-jenter i VG.

Du er kåret av VGs Min mote som en av årets kommende store it-jenter. Hva betyr det?

– Det er kjempestas og mange har spurt meg om det. Jeg vet ikke egentlig, men det høres kult ut. Svigermor spurte om det var IT-jente, som i informasjonsteknologi.

Du legger ut bilder fra familielivet, og i skrivende stund har du 19.400 følgere på Instagram. Hva tror du det er ved nettopp deg som så mange synes er spennende å følge?

– Det er vanskelig å svare på vegne av følgerne, men jeg gjør bare det jeg syns er gøy og det som føles naturlig for meg. Hvis folk liker det så er det flott, men jeg har aldri tenkt at jeg skal gjøre noe bestemt for å få følgere.

Det er mye humor i bilde-feeden din, som den familiefotograferingen der alt går feil fordi det er en hund som går litt amok, og sånt. Er det bevisst at du vil vise det perfekte uperfekte livet?

– Jeg har alltid vært veldig åpen, har delt masse, og det hjelper. Vi ble gravide veldig tidlig, sånn 10 år før gjennomsnittet i Oslo. Det var overhodet ikke planlagt, men da førstemann kom begynte jeg å dele bilder fra livet vårt. Og både samboeren min og jeg var begge veldig bevisste på hvordan vi ville gjøre det, at det måtte bli på vår måte.

Beste og verste med å få barn så tidlig som du har gjort?

– Det er fordeler og ulemper med alt, og for meg er ulempen at jeg ikke kan være like fri og spontan som andre 25-åringer. Samtidig har jeg fått disse fantastiske barna som gir så mye kjærlighet at jeg aldri ville bytte om på noe. Og, når de blir tenåringer er jeg fortsatt ung.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Da du fødte datteren din Noelle fikk du en Chanel-veske i fødegave av mannen din. Jeg fikk ikke det da jeg fikk barn for 30 år siden. Har sånne fødegaver tilbakevirkende kraft, slik at jeg kan kreve å få en nå?

– Ha ha ha, det synes jeg absolutt du skal!

Livet som it-girl handler mye om mote og stil. Men ditt kanskje mest omtalte bilde poserer du ikke i Chanel, men kun i en bleie i størrelse XL. Hvorfor la du ut det bildet?

– Da vi fikk vårt første barn var jeg helt uforberedt på mange ting som skjer med kroppen etter en fødsel. Rett etterpå er ikke nødvendigvis selvtilliten på topp, man er full av hormoner, og greier ikke å holde inne verken det ene eller andre. Du vil kanskje være sexy for partneren din og så plutselig tisser du på deg i sofaen. For å komme gjennom den perioden har humor vært helt avgjørende for både Sebastian og meg.

Men det er ikke så glam?

– Nei, livet etter fødsel et absolutt ikke glam, men det har ikke plaget meg å dele hvordan opplevelsen har vært for meg. Jeg har alltid likt folk som sier det som det er og som viser flere sider av livet sitt. Og om jeg kan hjelpe til med å fjerne litt tabu og skam når det kommer til kvinnekropp, fødsel og småbarnsliv så vil jeg det. Jeg tror ting blir lettere når man kan snakke om det og le av situasjonen. F.eks tok vi på oss bleie alle tre og lo av det. Det er godt å le litt av seg selv!

Du har også lagt ut flere bilder av amming og at du pumper melk. Det er fortsatt kontroversielt for mange?

– Ja, det er merkelig i 2020 at noen stadig reagerer på det. Men jeg legger gjerne ut ammebilder, jeg syns det er noe av det fineste som finnes. Men jeg opplever å få reaksjoner noen ganger når jeg ammer offentlig.

Seriøst?

– Ja visst. Da datteren min var litt grinete på stranden i sommer var det en fyr som slang: «Kan ikke du ta med deg den ungen inn i skauen og amme.» Jeg skjønner at unger som griner kan være irriterende for andre, men at man skal gå og gjemme seg i skogen for å amme for å få en unge til å holde kjeft, liksom? Det blir for dumt. Jeg hadde jo også sluttet å amme henne for lenge siden.

Både du og mannen din er aktive både på Instagram og You Tube. Får dere mye hat i sosiale medier, og hvordan takler dere det?

– Det kommer noen kritiske tilbakemeldinger, ja. Spesielt når man har små barn, da blir folk veldig opptatte av å fortelle hva som er rett og galt. Av både Sebastian og jeg er glade i å ta oss en fest, for eksempel, er det noen som reagerer på. Og det er stadig noen som sier at jeg må begynne å kle meg annerledes nå som jeg er mor. Det kan være sårt å få kritikk fra folk som ikke kjenner oss eller aner hvordan vi egentlig er. Men vi gjør ting på vår måte, og ikke ta oss nær av hat eller kritikk.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da tar jeg meg en fest med vennene mine. Det er viktig for både Sebastian og meg å kunne ha alenetid sammen med venner. Snart skal vi på ferie uten barn også, og det ser vi fram til. Kanskje vi lager et barn til?

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Beyoncé, helt klart. Jeg elsket Destiny’s Child som fjortis, og husker at jeg til og med fikk bursdagskake med som amma hadde skrevet på: «Gratulerer med dagen lille-Beyoncé.» Det var stort.