Hvem: Olav Njølstad

Hva: Direktør ved Nobelinstituttet og sekretær for Nobelkomiteen.

Hvorfor: Nobels fredspris deles ut torsdag 10. desember til Verdens Matvareprogram (WFP). For første gang skjer utdelingen digitalt.

Ingenting blir som vanlig i år, heller ikke utdelingen av Nobels fredspris, som skjer torsdag. Direktør David Beasley i Verdens matvareprogram blir værende i Roma. Kan du fortelle litt om hvordan den heldigitale utdelingen vil foregå?

– Nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen, vil holde en kort overrekkelsestale fra Nobelinstituttet i Oslo, før hun gir ordet til Lisa Pelletti Clark, co-president i Det internasjonale fredsbyrå, som vil overrekke nobelmedaljen og nobeldiplomet på Nobelkomiteens vegne. Hun befinner seg i Roma, nærmere bestemt i hovedkvarteret til Verdens matvareprogram. Der er også Matvarerogrammets administrerende direktør, David Beasley, som vil ta imot medaljen og diplomet, og deretter holde en kort takketale.

David Beasley, direktør for Verdens matvareprogram (WFP), var opprømt og glad da han snakket med pressen i Burkina Faso 9. oktober, like etter at det var klart at WFP får årets Nobels fredspris. Foto: Sam Mednick/AP/NTB

Dere har sagt at dere ikke vil prøve å gjøre denne utdelingen lik normale utdelinger. Bortsett fra at den er digital, hva blir den største forskjellen mellom denne seremonien og den vanlige?

– At den vil foregå uten kongefamilien og publikum til stede, og uten kunstneriske innslag.

Den høytidelige stemningen uteblir jo når det ikke er en fysisk seremoni som det pleier. Hvor stor demper legger dette på årets utdeling og oppmerksomheten rundt den?

– Det er klart at dette blir en annerledes prisoverrekkelse, men jeg håper og tror at vi vil gi den en fin og verdig ramme. Så får vi spare festen til senere.

Ja, det er planlagt at David Beasley kommer til Norge senere for å holde sitt Nobelforedrag. Håper dere å ta igjen det forsømte når det skjer – vil den seremonien bli noe lignende slik den pleier å være?

– Det blir jo ingen prisoverrekkelse, så helt det samme kan det ikke bli. Men det er viktig at prisvinner får muligheten til å holde sitt Nobelforedrag og at alle som støtter Verdens matvareprogram får sjansen til å hylle årets fredsprisvinner.

Vurderte dere noen gang å utsette selve utdelingen også, slik at alt kunne gjøres samtidig på et senere tidspunkt?

– Vi vurderte det, men konkluderte raskt med at vi ville foreta prisoverrekkelsen den 10. desember i år, slik statuttene pålegger oss.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Den jeg leser for øyeblikket. Akkurat nå betyr det Renegater av Klas Östergren, siste del av Gentlemen-trilogien.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være sammen med mine nærmeste. Gjerne ute i naturen.

Hvem var din barndomshelt?

– Det var flere. D’Artagnan var én av dem.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kunne vært mye flinkere til å hjelpe andre.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Nei, si det. Hvordan skeie ut i koronaens tid?

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Mange ting. For eksempel utvisning av barn som er vokst opp i Norge og som straffes fordi foreldrene har begått en feil.

Er det noe du angrer på?

– Helt sikkert. Men jeg er god til å legge ting bak meg.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg sto fast i en hotellheis i London for et par år siden, og det var den lengste halvannen timen i mitt liv. Så noen som kunne fått meg til å le hadde vært fint. Kanskje de to fra «Verdens minste kommentatorboks»?

