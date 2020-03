Hvem: Jakob Semb Aasmundsen (23)

Hvorfor: Har skrevet boka «Fri? Fanget i en seksuelt frigjort tid»

Vi har aldri vært mer åpne omkring seksualitet enn i dag og likevel skriver du om å være fanget i tinderalderens jernbur. Hva mener du egentlig?

– Selvfølgelig er det fint at vi er blitt så frigjorte som vi er, men på grunn av alle muligheter vi har til å bli tilfredsstilt emosjonelt, intellektuelt og seksuelt mener jeg at vi har mistet en del av oss selv underveis. Når sex er kun et tastetrykk unna, virker det som om intimiteten og kjærligheten er lenger utenfor rekkevidde.

Hva tror du det gjør med oss?

– Jeg tror det kan resultere i at vi blir mer usikre og ensomme og at vi rett og slett har mindre sex enn før. At vi i jaget etter å være frigjorte og selvrealiserende har mistet evnen til å skape ekte relasjoner. Men som skeiv mann ønsker jeg for all del ikke å romantisere fortida, og jeg er veldig takknemlig for alle som har gått foran i homokampen og kvinnekampen og sørget for at vi faktisk har den friheten vi har i dag.

Les også: – Å jobbe med prinsesse Märtha Louise hadde vært spennende

Er frihetens pris at det blir vanskeligere å velge?

– Vel, vi har mange verktøy og apper og sånt som skal til for å finne en såkalt god match, men vi bør være mer bevisste med hva vi gjør med dem. Skal vi bli lykkelige må vi også ha et bevisst forhold til hva som er bra for oss. Et effektivisert forhold til kjærlighet kan fort slå ut feil og gjøre at du faktisk ikke synes du finner noen som passer for deg. Jeg har hørt mange si at de er slitne av å hele tida søke etter en perfekt kjæreste og kanskje ikke finne noen.

Du åpent om meget personlige erfaringer og forteller at mormoren din ba deg ikke skrive for detaljert. Har mormor lest dette?

– Jeg har alltid vært spenstig og rett på sak i kronikker og meningsytringer så jeg tror familien min er godt oppdatert, selv om noen kanskje fryktet litt hva som ville komme. Jeg velger å tro de setter pris på at jeg er såpass åpen.

Men hvorfor vil du dele intime detaljer så nådeløst som du gjør? Jeg fikk helt bakoversveis, jeg ...

– Det var hele poenget for meg med denne boka, at skulle jeg skrive om sex så måtte det bli brutalt detaljert og litt grisete fordi det ligger så mye sårhet, frustrasjoner og råskap i den eksplisitte seksuelle opplevelsen. Jeg ville skrive om sex så det ikke ble kleint, men bare helt ærlig. Litt skummelt, men jeg håper det vil hjelpe å fjerne noen fordommer.

Jeg syns måten folk velger og velger bort mulige partnere på nettdatingsider som Tinder virker veldig feig. Er vi blitt mindre sosialt kompetente når vi møter folk fysisk?

– Absolutt. Jeg vi si vi er blitt litt sosialt og romantisk tilbakestående. Vi velger å ta de vanskelige samtalene digitalt, på nett, med tekstmeldinger eller andre grep i sosiale medier. Det oppleves ekstra kaldt og umenneskelig å bli avvist kort og brutalt på nett, eventuelt ved å bli ghostet i sosiale medier.

Er det å være frigjort og åpen for det meste blitt et press i seg selv?

– Det kan helt klart oppleves sånn. Vi er liksom så frigjorte i forhold til hva vi gjør med kroppene våre, men det er ikke sikkert sånn at følelsene nødvendigvis henger med – noe som bekreftes ved at man sender nakenbilder til hverandre. Det bli nærhet på en grotesk og upersonlig måte, som om man sier: hodet mitt er et annet sted, men kroppen min kan brukes til hva jeg vil.

Å sprenge egne grenser er et blitt et ideal. Tror du mange går langt over de grensene man egentlig har fordi man ikke vil virke prippen?

– Ja, og jeg tror vi gjør oss selv en bjørnetjeneste om vi tror at alle er like. Å ha grenser er ikke nødvendigvis noe negativt. Mange uheldige opplevelser skyldes nok at folk har sett porno og tenkt at det man ser der er normalt, og noe man skal like. Men nesten all pornoen går ut på at du skal nyte helt bestemte ting som slett ikke er noe alle vil like.

Ser du noen fordeler med nettdating?

– Ja, den største fordelen er at det kan være lettere å våge å prøve seg litt, dersom man er sjenert. Det er jo en lavere terskel for å ta kontakt og du trenger ikke være så veldig sosialt kapabel i utgangspunktet. Ulempen er at det fjerner all opplevelse av personlig kjemi slik man kan oppleve dersom du treffer noen di liker på en fest sammen med venner for eksempel. På nett er det bare et millisekund som skal til for å bli svipet bort, og det går ofte bare etter utseendet.

Hva skal til for å lykkes med å finne en kjæreste på nett, da?

– Jeg tror vi bør være mye mer åpne, gi både oss selv og andre litt mer tid til å bli kjent, treffes og selvsagt også senke de ytre forventningene

Hva vil det si å «ubåte» noen?

– Det er en form for ghosting, man slutter å svare på meldinger. Men så sitter du der en fredag kveld, ensom, kåt eller full – eller alt på en gang – og plutselig dukker du opp igjen i feeden til en du har ignorert en stund fordi du kjeder deg. Veldig vanlig.

Så slemt! har du gjort det noen gang?

– Hmm ja. Og jeg har blitt ubåtet av andre.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Alene hjemme med «Nytt på nytt» på TV og en god flaske vin. Jeg liker å framstå ekstrovert, stå på scenen og holde foredrag, men er nok egentlig introvert. Blir fort sliten av å være sammen med mange mennesker.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Mye! Klimaendringer, rasisme, endringer av abortloven, homofobi, you name it.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Sylvi Listhaug. Drikker hun vin? Jeg er glad i å snakke med folk jeg er uenig med, og tror vi kunne hatt spennende samtaler.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!