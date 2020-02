Hvem: Ulrikke Brandstorp (24)

Hva: Artist.

Hvorfor: Deltar i Melodi Grand Prix med sangen «Attention».

Sist du var med i MGP, i 2017, ble det en fjerdeplass med låten «Places». Sikter du høyere nå?

– Nå går jeg for gull. Jeg har en andreplass fra Stjernekamp i 2018, så nå hadde det vært veldig gøy å vinne. Jeg tenker at slaget aldri er tapt, før det virkelig er tapt. Det er en tøff konkurranse i år, jeg tenker positivt og jobber hardt for å nå drømmen.

Du har vært med i en rekke konkurranser, som Stjernekamp. Idol og The Voice. Er du et konkurransemenneske?

– Jeg er absolutt ett konkurransemenneske, og går alltid inn med hud og hår. Å få drive med TV er veldig gøy, det er spennende konsepter og det er flinke folk rundt. Eurovision Song Contest er verdens største musikkonkurranse, og så målet er å komme dit. Jeg var med på «Allsang på grensen» i fjor sommer, og der ble jeg kjent med A1-vokalisten Christian Ingebrigtsen. Jeg gikk i studio sammen med han og Kjetil Mørland, og vipps så var vi i gang med å lage «Attention». Sist gang en ballade, som «Attention» er, var med var i 2015, da Kjetil Mørland og Debrah Scarlett fremførte «A Monster like me». Så nå håper jeg Norge er klar for en ny ballade.

Er MGP liksom den ultimate konkurransen?

– Ja, hvis man er så heldig å komme til den internasjonale finalen, så åpner det forhåpentligvis mange dører. Jeg har snakket med andre som har vært med på tidligere vinnerbidrag, og man skjønner ikke hvor stort dette er før man selv er der. Nå har jeg kun fokus på dette, og drømmer sykt om å få muligheten. Det hadde vært en stor ære å få representere Norge i den internasjonale finalen i Rotterdam.

Hva kan du si om sangen «Attention» som du skal fremføre?

– Låten er nesten som et spørsmål. Hvorfor gjør man rare ting for å få oppmerksomheten til et annet menneske? og hvorfor synes man det er greit at man stadig endrer seg for kjærligheten? Og det er absolutt en del av meg selv i sangen. Jeg har opplevd det sangen handler om. Det er litt skummelt å skulle fremføre den, for jeg bretter jo å en måte ut sjelen min. Så jeg håper at det er noen i det norske folk som også kjenner seg igjen i budskapet i låten.

Du var sist med i musikalen Sound of Music. Er dette en sjanger som står deg nærmest?

– Jeg hadde glemt hvor gøy det var med musikaler helt til jeg sang sjangeren i «Stjernekamp». Etter den opptreden, var det en som sa «at hvis ikke Folketeatret ringer og tilbyr henne en rolle, så skjønner jeg ingenting». Så Folketeatret ringte, og nå spiller jeg Liesl som er en av hovedrollene i oppsetningen av «Sound of Music». Jeg har alltid drevet med amatørteater, og her får jeg gjøre noe av det jeg liker aller best. Jeg har lyst til å spille i flere musikaler, og for meg er drømmerollen «Esmeralda» i Ringeren i Notre-Dame. Jeg sang «God Help The Outcasts» da jeg sang i Stjernekamp, og Esmeralda er en spennende rolle.

Hva betyr det karrieremessig å delta i MGP?

– Det er uten tvil et fantastisk utstillingsvindu, til å vise hva en har å by på. Jeg lener meg på vokalen, og budskapet i sangen, og har lagt mye jobb i fremføringen. Men det er låten som er bærebjelken.

Og i morgen blir låten offentliggjort?

– MGP-opplegget er slik at de låtene som skal være med i delfinalen slippes søndag og mandag, mens de som er finaleklare til selve finalen lørdag 153. februar slippes dagen før sending. Og siden jeg er finaleklar slippes låten fredag. Det blir spennende å høre hva folk synes om sangen og melodien.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det er Harry Potter-bøkene. Jeg har lest alle på engelsk, i innbundet utgave, bestilt fra England. Jeg har ikke lest de på norsk, noe som kan være bra, siden noe forsvinner i oversettelsen. Jeg så også mange av filmene før jeg leste bøkene, så da slapp jeg å bli skuffet over ting som ikke var med i filmene.

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg har jo klisjésvaret som familie og venner. Og det er sant. Men det er også spesielt å få stående applaus etter en forestilling på Folketeateret, og se voksne mannfolk bli rørt. Det er en syk «ut av deg sjæl-opplevelse».

Hvem var din barndomshelt?

– Uten tvil mamma, Vigdis. Hun er det råeste kvinnemennesket jeg vet om. Hun jobber hardt og ser alle rundt seg.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg ikke klarer å stå opp første gang klokka ringer. Så jeg har et intenst forhold til slumreknappen. I dag slumret jeg i 40 minutter. Men jeg setter alltid alarmen i god tid før jeg må stå opp.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiser jeg sikkert en hel boks med favorittisen.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Kjærlighet for alle.

Er det noe du angrer på?

– Livet er for kort til å angre på noe. Så jeg sier ja til alt jeg har lyst til.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg ville gjerne stått fast i heisen med kongen vår. Han er en nydelig og flott mann. Og vi kunne gjerne hatt selskap av Beyoncé.