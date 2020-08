Hvem: Tine Solheim

Hva: Desinger og syerske

Hvorfor: Regjeringen har varslet at det kan komme en anbefaling for bruk av munnbind. Tine Solheim produserer egne munnbind. Til vanlig holder hun sykurs og syr og designer på bestilling. Hun har en butikk og et atelier i Bogstadveien i Oslo.

Hei! Statsminister Erna Solberg har sagt at vi må forberede oss på at det vil komme en anbefaling om bruk av munnbind i nær framtid. Du syr og designer egne munnbind, når begynte du med det?

– Da det var vinterferie og koronaviruset begynte å spre seg i Norge, ringte en god venn av meg, som er lege, og var på desperat jakt etter smittevernfrakker og munnbind. Jeg kjenner flere leger, og mange mener at vi ikke kommer utenom å bruke munnbind. Men munnbind må sys riktig og lages av riktige stoffer. Korrekt sydde munnbind av tettvevet stoff er veldig bra, i motsetning til endel munnbind av papir som etter noen timer går i oppløsning på grunn av damp og spytt. Munnbindene vi lager kan vaskes på 60 til 90 grader i vaskemaskin. De er sydd med tre lag av den tetteste vevde bomullen: to lag i hvit og det ytterste laget i et mønstret stoff, alle stoffene er kokvasket på 90 grader for maksimal krymping. I tilllegg har de en bøyelig nese-wire av messingtråd som ikke ruster i vask, surret med Vlieseline. At man kan bruke det stoffet man vil til å lage egne munnbind, er helt feil. Du må bruke stoff som er veldig tettvevet og krympet for maksimal tetthet.

Wow! Det høres ut som mye arbeid?

– Ja, det er litt av en jobb. Jeg tjener ikke noe særlig på det, med dyre materialutgifter og 60 kroner i moms. Jeg har virkelig forsket på dette og gravd og lyttet til hva medisinsk personell sier. Munnbindene kan og bør vaskes etter hver gangs bruk. Hvis man har vært utsatt for mange mennesker eller hosting, må man selvsagt ta munnbindet av, hive det i en vask og vaske seg godt. Bruk gummihansker når du vasker munnbindet, eller hiv det i vaskemaskinen. Det kan også steriliseres med kokende vann eller dampstrykejern på høyeste varme.

Så du det som en god businessidé etter at det ble sannsynlig at flere og flere vil ta i bruk munnbind?

– Er du gæren! Det måtte vært den dårligste businessideen jeg har hatt. Vi bruker så mye tid på både å lage dem, sende dem ut, mailer og telefoner at det er ikke store timebetalingen egentlig. Heldigvis synes mange her i Norge at det er hyggelig at de er ordentlig laget, alle ser at det er gode materialer, kjenner at de sitter fint og folk er trygge på at munnbindene er så gode som det er mulig å få dem. Folk synes også det er hyggelig at de er laget i Norge. For oss ble det et bidrag til smitteverndugnaden.

Selger de bra?

– Vi klarer ikke lage nok en gang. Jeg kan ikke sette alle til å sy munnbind, da går vi på veggen til slutt. Jeg måtte avlyse alle sykurs da koronaen kom til landet, og flere store bestillinger på for eksempel brudekjoler ble avlyst, på grunn av korona. Gudskjelov for at vi har fått sydd litt munnbind istedenfor, men du kan tenke deg at vi må sy mange munnbind for å komme i hop med vår vanlige virksomhet.

Munnbind sydd og laget hos Tine Solheim design. Foto: Privat.

Hvor mange er dere som syr?

– Stort sett er vi åtte stykker i atelieret som er flinke til å sy munnbind. Det er nemlig ikke hvem som helst som kan sy dem, det er ganske krevende.

Håper du selv at det blir påbudt med munnbind på blant annet kollektivtransport?

– At folk må bruke munnbind på offentlig transport for å begrense smitte tror jeg er lurt. Folkehelseinstituttet (FHI) kunne ikke anbefale munnbind da viruset først traff Norge, fordi vi knapt hadde nok på sykehusene. Hadde alle hamstret munnbind som de hamstret dopapir, kan du jo tenke deg hvordan det hadde blitt. FHI er nok også redde for at folk skal tro at de kan gjøre det de vil og ikke holde avstand, så lenge de har på munnbind. Derfor har de nok ventet med å anbefale, men nå virker det som at det ikke er noen vei utenom, for dette viruset kommer til å vare lenge. Personlig håper jeg jo at det blir slutt på viruset, for jeg vil mye heller sy kundebestillinger på kjoler, «Chanel»-jakker, beltestakker og brudekjoler, og holde morsomme sykurs!

Hvor mange munnbind har du laget så langt?

– Jeg har ikke telt, men i hvert fall et par tusen stykker, men det er jo ingenting i den store sammenheng. Hadde jeg hatt en kinesisk fabrikk med 50 ansatte, så hadde vi sydd masse. Jeg skulle fått flere til å sy, men jeg vil ikke ha smitte i atelieret, da må jeg stenge virksomheten. Jeg har også fått et barnebarn under koronakrisen som jeg gjerne vil kunne besøke.

Gratulerer!

– Takk! Fordi jeg ville hilse på barnet, ville jeg ikke ha inn en haug med syersker som jeg ikke vet om er utsatt for smitte. Det er litt av en tid vi lever i, herregud altså. Hvem hadde trodd vi skulle ende opp med dette!

Nei, det er veldig rart det her. Men du, vi går over til litt faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg leser ekstremt mye bøker, men hva skal jeg svare? Guri. Nå får jeg jernteppe! Åh, hva heter han svenske forfatteren igjen, han skriver fantastiske, historiske dokumentar-romaner. Åå, kan jeg ringe deg om ett sekund? Jeg må høre med mannen min, han er et leksikon og husker alt!

Ja, ring meg opp igjen du!

Hei! Fant du ut av det?

– Nei, mannen min var opptatt med dubbing! Jeg skal sende deg navnet på den forfatteren!

Okei, da går vi bare videre. Hva gjør deg lykkelig?

– Hvis jeg virkelig får en knallide som er et råkult konsept, da blir jeg lykkelig, en kreativ epifani i hodet. Jeg har hatt mange av dem siden jeg startet på Haute Couture skolen i 1976!

Hvem var din barndomshelt?

– Mye av barndommen var i Frankrike og Belgia og vi kjørte mye rundt i Europa, så min helt ble først min mormor som lærte meg å hekle og strikke. Hun åpnet den kreative verden for meg ganske tidlig. Som designer, er heltene mine Coco Chanel og Karl Lagerfeld, han var genial.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Haha, nå kan du lure. Tenker du på mat?

Tolk det som du vil!

– Når jeg skeier jeg ut, da legger jeg fra meg alt jeg egentlig må gjøre, for jeg har en million ting jeg alltid må gjøre. Mine utskeielser består derfor i å gi faen i det jeg må gjøre, og bare meditere, gjøre yoga, lese eller se en film.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Opp igjennom har det vært alt som har med kvinners rettigheter å gjøre, men der vi har kommet ganske langt med årene. Folk som gjør overgrep, misbruker og utnytter barn blir jeg rasende sinna på. Jeg kan ikke skjønne at det i hvert fall her i dette lille landet vi bor i, ikke er mulig å få slutt på at barn skal bli utsatt for slike ting.

Er det noe du angrer på?

– Jeg sier bestandig til alle, barn og lærlinger, at man aldri skal angre på noen ting. Alt du gjør er en erfaring, og den bringer du med deg og da har du lært utrolig mye. Det dumme er å gjenta det du vet er dumt! Så, jeg angrer ikke på noe! Jeg har lært utrolig mye av alt mulig rart.

Siste spørsmål: Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Mannen min, uten tvil. Harald Mæle. Vi ville hatt masse å snakke om så tiden hadde gått fort.

(Tine ringer opp igjen)

– Herman Lindqvist heter forfatteren! Seriøst, det må du bite deg merke i, de bøkene er helt fantastiske.

