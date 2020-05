HVEM: Ida Lindtveit Røse (27)

HVA: Politiker i Kristelig Folkeparti, har blant annet erfaring som leder i ungdomspartiet KrFU fra 2015-2017.

HVORFOR: Vikarierer fra 2. juni for Kjell Ingolf Ropstad (KrF) som barne- og familieminister mens Ropstad har pappaperm.

Når du tiltrer setter du rekord som den yngste statsråden i Norge noen gang. Hvordan føles det?

– Det er ganske absurd – og veldig stort!

Du har sagt at du først tenkte «hva galt har jeg gjort nå» da du 16. mai fikk melding om Kjell Ingolf Ropstad kunne ringe deg. Hvorfor det?

– Hehe, det er bare et veldig rart tidspunkt å ringe noen på. På kvelden før 17.mai er man gjerne litt mer opptatt med pavlova og å stryke bunadsskjorta enn politikk.

Nå var det jo en langt hyggeligere grunn til at han ringte. Hva tenkte du da han spurte om du vil være vikar for ham?

– Jeg ble veldig overrasket - dette var ikke akkurat noe jeg hadde tenkt på.

Var det et vanskelig valg å si ja?

– Det var det ikke. Da sjokket over å ha blitt spurt la seg, var det ingen tvil om at dette var noe jeg måtte si ja til.

Har du en hjertesak du vil jobbe litt ekstra for når du overtar som barne- og familieminister?

– Den viktigste byggesteinen i samfunnet vårt er ikke kommunene eller departementene, det er familiene. De siste ukene tror jeg mange har fått øynene opp for hvor viktig familien er, både når det fungerer og de gangene barn ikke har det bra hjemme. Jeg gleder meg til å følge opp KrFs gjennomslag i familiepolitikken som økt barnetrygd og fritidskort som gjør det mulig for alle å være med i det fellesskapet som fritidsaktivitetene er for barn og unge. For meg blir det og en hovedoppgave å holde de mest sårbare barna høyt gjennom de neste ukene og månedene. Vi står midt i en krise, nå når normalen kommer sakte, men sikkert tilbake, må vi hele tiden følge med på at de mest sårbare får den hjelpen de trenger.

Hvordan forbereder du deg til overgangen fra å være KrFs gruppeleder på fylkestinget i Viken, til å være statsråd?

– Siden jeg har vært i foreldrepermisjon fra gruppeledervervet går det nok mest i å fikse logistikken her hjemme. Framskynde pappapermen og trene Ylva Elise (datteren på 4,5 måned, journ.anm) til å drikke fra flaske.

Er det noe du gruer deg til i den nye jobben? Eller kanskje mer grugleder deg til?

– Det er et enormt stort ansvar å styre et departement. Det er et ansvar jeg har stor respekt for, men det skremmer meg ikke. Tvert imot gleder jeg meg til å ta fatt på oppgaven.

Du har blant annet bakgrunn som rådgiver i First House. Debatten om politikere som kommer fra PR-byråer har gått lenge, og noen har trukket den fram igjen nå. Er det for tette bånd mellom de to?

– For meg er det viktig å være ryddig og åpen om hvilke kunder jeg har hatt og eventuelle bindinger. Derfor har kundelisten min nå blitt offentliggjort. Dersom det skulle dukke opp saker hvor jeg er inhabil, vil jeg ikke delta i behandlingen av disse sakene.

Så til de faste spørsmålene våre. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Som småbarnsforelder blir det ikke mye lesing. Selv om det er litt klisje som KrFer, må jeg nok svare Bibelen.

Som barneminister passer det seg litt ekstra å stille deg dette spørsmålet: Hvem var din barndomshelt?

– Det var nok de to storebrødrene mine. Jeg grein meg til å være å være med på alt fra friidrettstreningen til å gå på rulleskøyter i nabolaget.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg ville gått i tog for alle barns rett til en trygg oppvekst.

Hva gjør deg lykkelig?

– Tid med familien og barna mine, Erle Sophie og Ylva Elise. Og en lang skitur i påskesola på fjellet.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg tror det hadde vært fantastisk å snakke med Angela Merkel, vår tids største kristendemokrat. Men det er mulig jeg hadde blitt så starstruck at jeg ikke hadde klart å si noe!

