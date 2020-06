Hvem: Sunniva Flakstad Ihle (36)

Hva og hvorfor: Slutter i jobben som statssekretær ved Statsministerens kontor etter å ha jobbet tett med Erna i ti år.

Sunniva! Hvordan dumper man en statsminister?

– Nei du, det er ikke noe man gjør med et lett hjerte. Jeg har jobba så tett og lenge med den dama at det var mange tårer involvert fra min side.

Hvordan sa du det?

– På telefonen, for vi var i forskjellige byer. Egentlig var det litt lettere sånn.

Hvordan reagerte hun?

– Hun syntes det var vemodig, men hun hadde forståelse for at det var det riktige for meg nå.

Du har sagt at du slutter på grunn av «endringer i livet»?

– Ja. Jeg må prioritere litt annerledes framover, og kom til at det da var riktig for meg å slutte nå. Det handler om ting på privaten som jeg ikke ønsker å snakke om her.

Hva er du mest uenig med regjeringa om?

– Det der er et lurespørsmål, for når man har jobba så lenge i et parti blir man litt inkorporert. Men – tredelingen av foreldrepermisjon, den er jeg veldig uenig i. Jeg mener at alle barn og familier er forskjellig, man må ha mer fleksibilitet for hva som passer for seg. Barn og families individuelle situasjon er viktigere enn en påført likestilling.

Men hva gjør man egentlig som statssekretær? Hva er en vanlig arbeidsdag?

– Det finnes ingen vanlig arbeidsdag! Man er med på å rådgi statsministeren i saker og prioriteringer, følger opp departementenes arbeid, er med på reiser, er bindeledd, holder oversikt. En god gammeldags potet.

Hva kommer du til å savne mest?

– Å jobbe med Erna. Hun er så utrolig morsom å være sammen med. Noen ganger har hun nesten for mye energi, haha.

På hvilken måte er hun morsom?

– Vi har det gøy på jobb, det er liksom lov å tøyse. Det gjør at man får en god arbeidsform, man kan tulle med både det ene og det andre. Det er lite selvhøytidelig, selv om man tar jobben på alvor.

Du har ikke vært redd for henne?

– Jeg har kjent henne så mange år, så redd har jeg ikke vært, men hun er en veldig respektert dame. Man vet når man har gått over streken eller ikke gjort jobben sin godt nok.

Så du har fått kjeft?

– Det har jeg nok fortrengt, i så fall. Men nei da, Ikke på en måte som har satt noe skjellsettende spor. Men hun er opptatt av progresjon og fremdrift. Hun pleier ofte å si «nå er det ferie, men ikke ta ferie for lenge!» Den energien må man ha hvis man skal styre et land.

Hva har politikken lært deg?

– At det nytter å engasjere seg, og det som ikke går bra, det går over.

Hva har vært den største utfordringen?

– Runden da KrF sto foran sitt veivalg. Det var intenst, spesielt for oss som har jobba i mange år med borgerlig samarbeid.

Hva nå, kommer du til å ta en kaffe med Erna innimellom?

– Vi kommer til å fortsette å ha kontakt, men hun er veldig travel, så er jeg har ikke de største ambisjonene om å være så mye sammen, nei.

Du må jo sitte på mye informasjon, da. Har det vært fristende å fortelle en god historie på fest?

– Nei.

Hvorfor ikke?

– Fordi det handler om lojalitet til jobben man har og tilliten man har fått. Å vite hva man kan si og ikke si. Den sitter veldig dypt.

Er det noe du kan si da?

– Hun er jo veldig åpen om mye, så vet ikke om jeg har noe å føye til, men. Jeg tror det inntrykket folk har av henne av trygg og raus, det stemmer. Hun imponerer meg bare mer og mer.

Hva er Ernas beste egenskap, synes du?

– Evnen til å holde roen, klare å tenke lenger fram, og ikke la små ting ta for stor plass.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er en veldig sånn ja-person, men det er noe med det å tenke seg om to ganger, så man ikke tar på seg altfor mye. Jeg har en tendens til det. Men det er jo også sånn jeg liker det.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Monica Mæland og en flaske vin. Det hadde vært noe man hadde husket etterpå.