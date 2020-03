Hvem: Silje Nordnes, journalist og programleder.

Hvorfor: Tilbake på lufta i P3 med radioprogrammet «Koselig».

Søndag var du tilbake på radio med programmet «Koselig», som skal summere opp alt det koselige og fine som har skjedd gjennom uka. Hvordan fikk du ideen til programmet?

– Jeg fikk den i januar. Det var mørkt og svart og ikke noe snø. Jeg var litt i vakuum etter P3morgen og plutselig dumpet det ned i meg: Hva om jeg bare lager et program der kun fine ting skal være med? Jeg vet at det skjer så mye fint i landet vårt, på hver en knaus. Ideen kom også fra en erkjennelse av at unge folk er veldig bekymret for tida og lurer på hvordan det skal gå med verden og klimaet. Mange er også bekymret for hvordan de skal lykkes og gjøre det bra.

Så ideen hadde ingenting med korona-krisen å gjøre?

– Nei, jeg hadde ingen planer om å være tilbake på radio før til høsten. Jeg skulle egentlig på en studietur til USA og jobbe litt i kulissene i NRK. Så oppsto denne korona-situasjonen og studieturen ble avlyst. Da kom ledelsen i P3 og spurte om vi ikke bare skulle kjøre i gang. Jeg hadde ikke noe annet å gjøre, så da ble det sånn.

Hva var det koseligste som skjedde sist uke?

– Det var vel sangen til Markus Neby, «Se ilden lyse». Den traff rett i hjerterota. Det hadde vært en uke med masse fine musikalske innslag – balkongkonserter, frivillige som synger flerstemt utenfor sykehjem – og så kulminerte det med «Se ilden lyse».

Du er selv i risikogruppen fordi du har astma og en magesykdom. Hvordan har du det i disse korona-tider?

– Jeg har det egentlig greit. At jeg er i risikogruppen, gjør at jeg tar ekstra forholdsregler og er nøye med ikke å være nær noen og vaske hendene grundig. Men det er mange større ting som opptar meg mer, som de gamle som har en større risiko for å bli syke og hvordan disse tiltakene vil påvirke oss på sikt.

Hva gjør du selv i denne unntakstilstanden?

– Vi har brukt ukene på å kose oss mye hjemme. Vi har laget god mat og sett på TV-serier. Og så har vi kjøpt Playstation på finn.no. Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke har gjort det før. Jeg har ikke skjønt appellen og heller aldri satt meg inn i det. Nå roper vi til TV-en, snakker om karakterene i eventyrspillene og blir skikkelig engasjert. Det har vært en veldig positiv opplevelse. Det er så fin grafikk og gode historier – som å se på en fantasy-serie, bare at man selv er med.

Hva godt tror du kan komme ut av denne krisen?

– Krisen er en skikkelig påminnelse til oss om at vi ikke kan kontrollere alt og at ting ikke alltid blir som vi vil. I Norge har vi vært litt bortskjemt på det at vi kan gjøre hva vi vil. Vi har hatt en enorm personlig frihet. Det går an å snu det som nå skjer til noe positivt – vi kan lære oss at det går bra selv om det ikke blir sånn vi hadde tenkt. Jeg måtte avlyse studieturen, påskeferien blir også avlyst, det er dumt, men jeg blir ikke lei meg. Det er så mange større ting som er viktigere.

Blir du også redd og bekymret av alle de nedslående nyhetene som pumpes ut daglig?

– Jeg er bekymret for hva som skjer når veldig mange blir arbeidsledige, og når det er så uvisst hvordan dette blir for helsevesenet. Jeg kan kjenne på at det ikke går så bra i verden, men tar man seg tid til å se seg rundt og stille linsa inn på det positive, så er det mye fint som skjer. Og det er litt av poenget med programmet. Man hører for eksempel ofte at folk sier at vi nordmenn er så kalde, at vi ikke prater med hverandre. Men ser man etter alle de små tingene folk gjør for hverandre, så ser man at det er veldig mye av det som ikke stemmer.

Vi har også noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Harry Potter og ildbegeret». Den har jeg lest mange ganger. Jeg elsker hele universet. Det er så mye fint å dra ut fra den historien. Den handler jo om at det gode vinner over det onde og at man blir bedre når man gjør ting sammen. Det er et ganske klisjéaktig budskap, men jeg får aldri nok av det.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er å være sammen med dem jeg er glad i – om det er hjemme, på en konsert eller på tur, er ikke så farlig så lenge vi er sammen.

Hvem var din barndomshelt?

– Wenche Myhre. Jeg har møtt henne én gang. Da ble jeg skikkelig starstruck og mistet det helt.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Litt paradoksalt med det jeg er aktuell med – jeg er en type som bekymrer seg mye. Det tar unødvendig mye energi.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg kan fint være på en fest til klokka seks om morgenen. Det vil kanskje noen mene er å skeie ut.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– All form for urettferdighet og diskriminering. Rasisme, homofobi, sexisme – det engasjerer meg veldig.

Er det noe du angrer på?

– Nei, det er egentlig ikke det. Jeg kan angre på at jeg bekymrer meg over ting som viser seg å gå bra, men generelt bruker jeg ikke mye tid på å angre.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Ellen DeGeneres. Hun er kul og virker utrolig positiv. Siden jeg er en bekymret type, kan det være bra å sitte fast med en person som er så positiv.