HVEM: Anna Lund Bjørnsen (32)

HVA: Brannkonstabel og leder av Oslo Brannkorpsforening.

HVORFOR: Snart er det nyttårsaften og på tide å snakke om brann.

Yo! Nyttårsaften! Hvordan blir det?

– Nei, det er vanskelig å si. Det er forbud mot raketter innenfor Ring 2, og folk har jo blitt flinkere. Så stort sett går det jo bra.

Går bra? Jeg trodde nyttårsaften var et helvete, jeg.

– Tja, det kan jo bli noen branner i konteinere og søppelkasser og sånn.

Men ... brenner det ikke ned masse hus i kveld?

– Nå jobber jeg på Briskeby, her er det ikke så mye trehus. Og vi er blitt en ganske brannsikker by etter hvert. Bildet om at hele Oslo står i fyr på nyttårsaften, det er jo ikke helt riktig i 2020.

Jøsses.

– Men man kjenner jo litt på det. Jula er høytid for brann, med levende lys og fyr i peisen og ribbe og stressa folk. Det blir jo trafikkulykker, tørrkok, innlåsinger. Sånne ting. Jeg jobba på julaften i fjor. Jeg tror vi rykka ut på tre overstekte ribber.

Brenner ting fordi vi har masse billig moderne elektronikk hjemme?

– Hovedårsaken i dag er komfyr. Oppvaskmaskiner som går når folk ikke er hjemme. El-sykkel-ladere som tar fyr. Sånt ser vi ganske mye av. Men stort sett har folk installert røykvarslere, så vi blir varsla tidlig. Før røyk jo gjerne hele kvartaler med, nå er det gjerne enkelt-leiligheter. Det er jo bra.

... men bittelitt kjedelig for dere?

– Haha. Det er jo et veldig erfaringsbasert yrke, dette. Og det er vanskelig å lære brannslokking uten å være med på det. Så du går jo og venter på de store tinga, og vil være med på det som skjer. Men det er jo tragedier. Å miste hus eller liv, er jo det verste som kan skje. Heldigvis er det veldig få som dør i branner i Oslo.

Hvordan har det vært å jobbe i brannvesenet under korona?

– Vi er jo heldige som har en jobb å gå til, og ikke blitt kutta. Vi hadde et utbrudd her, det var ett vaktlag som ble smitta. Men vi har veldig strenge rutiner på vaktskiftet, så vi greide å begrense det til det ene laget. Vi bruker mye tid på å vaske og sprite.

Brenner det mer nå? Eller mindre?

– Det har ikke kommet statistikk på det ennå. Vi i sentrum har kjørt mindre, når det er færre folk i byen blir det færre alarmer. Men Smestad og Grorud har kjørt mye pasientoppdrag ute i Marka. Folk går mer på tur. Men det er jo også mindre alkohol.

Hvordan slår det ut?

– Før, på en helgevakt, kunne du nesten stille vekkerklokka på fire om natta. Da kommer tørrkoken, for da har folk kommet hjem fra byen og lager seg mat. Det er mye alkoholrelaterte brannalarmer.

Nå, noen faste spørsmål! Hva gjør deg lykkelig?

– Systemer som fungerer. Når ting er planlagt og virker.

Er det sånn å være brannkonstabel? Du lever livet som Wallace og Gromit?

– Ja! Alt på bilen er merka! Den skal ligge akkurat der, og det gjør den!

Hvem var din barndomshelt?

– På barneskolen heide jeg og gutta på Manchester United. Vi fordelte spillerne mellom oss. Så han beste fikk Cantona. Han som skåra mest fikk Solskjær. Jeg fikk Andy Cole.

Og brannfolk spiller fotball hele tida?

– Ikke nå i korona. Men det er jo egentlig sommerens store høydepunkt: Briskeby mot Sagene på Voldsløkka. Det er hatoppgjøret, da skal du ikke tape.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Palestina, 8. mars, mot krig, for miljø. Spørsmålet er vel heller hva jeg ikke ville gått for.

OK. Hva er du ikke villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Jeg jobber på vestkanten, og her har de aksjoner mot sykkelfeltet i Gyldenløves gate. Det henger bannere fra trærne, det er ikke måte på hvor engasjert folk er mot en sykkelvei. Det toget blir jeg ikke med på.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg har lest denne spalta før, og mange sier jo heismontør. Men han får jo ikke heisen til å gå hvis man står i den.

Har ikke dere økser som kan hogge gjennom alt? Hvis du skal slukke brann, men blir stående i heisen?

– Vi bruker ikke heisen når det brenner altså. Men hvis det skjedde hadde jeg vel sagt fra til noen på utsida før jeg begynte å hogge i døra.

