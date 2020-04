Hvem: Stine Øraker Horge (31), pedagogisk leder i Oscar Braaten barnehage på Sagene i Oslo.

Hvorfor: Barnehager over hele landet åpner denne uka dørene igjen etter å ha vært stengt siden 12. mars. Barna er nå delt inn i grupper på mellom tre og seks barn, avhengig av alder.

Hvordan var det å åpne igjen tirsdag?

– Det var veldig spennende og jeg hadde gledet meg. Det var mange følelser i sving, men det var helt fantastisk å se barna igjen. Det var rørende, for det var en modig liten gjeng. Jeg har fem barn i gruppa mi i dag, og de kom med ferdigpakket sekk, matboks, vannflaske og skift. De sa ha det til mammaen og pappaen sin ved porten og tok meg i hånda. Etter fem uker er det ganske modig og tøft av en tre- til seksåring. Det viktigste for meg var å møte barna med åpne armer og et godt og varmt smil. Jeg er også heldig som har en gjeng flotte og engasjerte kolleger å støtte meg til hvis jeg trenger å snakke ut etter endt dag.

Var det noen som helst ville ha en klem?

– Ja, i gruppene, eller kohortene som det også heter, klemmer vi. Som vi skrev i et infoskriv til foreldrene, så har vi opparbeidet oss mye kjærlighet og var veldig klare til å klemme hvis barna ville det.

Hvordan var foreldrene da de leverte barna i dag?

– Jeg tror de også var spente. De sa at det hadde vært mye informasjon, og at de var litt usikre på om de for eksempel får gå inn i barnehagen. De hadde mange spørsmål, og de ville ha det bekreftet. På forhånd sa vi til foreldrene at det var viktig at de forberedte barna på en litt annerledes hverdag i barnehagen. For barna skal det være så forutsigbart som vi får til, selv om det kan virke uforutsigbart for oss voksne. Det er viktig at vi er rolige og trygge.

Barnehager over hele landet forholder seg til en ny smittevernveileder når de åpner denne uka. På Årstad brannstasjon barnehage i Bergen henger de opp plakater for å informere om vasking.Foto: Marit Hommedal/NTB scanpix

Hvordan ser hverdagen ut i barnehagen nå?

– Barna har forskjellige leveringstidspunkter, og de kommer i puljer på to og tre. For å hindre smitte har de med seg alt de trenger for dagen i en sekk. Så er de delt i to eller tre grupper i avdelingen, som hver forholder seg til ett og ett rom med en lekekasse med utvalgte leker i. Når vi går ut, kommer en i personalgruppa inn og desinfiserer og vasker over hele avdelingen og lekene som er brukt. Når jeg har pause passer min samarbeidskohort på mine barn. Da kan barna omgås, men de skal ikke leke med lekene til den andre gruppa. Vi har også innskrenket åpningstida for å få det til å gå opp. Vi har måttet tenke helt nytt. Vi fikk smitteveilederen torsdag, så det har vært kort varsel med alt som måtte planlegges og klargjøres.

Er det vanskelig å få barna til å følge dette?

– Ja. Oppi det hele tenker jeg at smitteveilederen ser fin ut på papiret, og det er nyttig og viktig for oss å ha noe å forholde oss til. Men i praksis har det vært utfordrende å få logistikken til å gå opp. Vi må tenke over alt, og ting kan oppstå i løpet av dagen med at et barn trenger skift eller stell. Det har bydd på utfordringer, men de første to timene tilbake har vært veldig fine.

Noen barnehager har satt opp fysiske sperringer ute. Har dere det?

– Ikke foreløpig. Vi er delt opp, og det er litt færre barn denne første uka, så vi går ut i puljer. Styrer i barnehagen har jobbet med å få tak i gjerder, så vi kommer til å fordele ulike soner på lekeplassen siden det kommer flere og flere barn. Det må vi gjøre for at barna skal få være ute i løpet av dagen.

Har du tro på at barna vil klare å holde avstand når de leker?

– Det prøver vi ikke en gang. Det er viktig å ikke skape angst eller få barna til å føle at de har gjort noe feil. Barn er barn, og innad i gruppa må de få leke fritt. Hvis et barn i min gruppe kommer i kontakt med et barn fra en annen, ja, da skjedde det.

Du sier det ikke er så mange barn ennå. Er det fordi dere har gradvis åpning, eller er det foreldre som holder igjen barna sine?

– Vi har tilbud for alle barn i hele barnehagen. Noen har eldre søsken på skolen som fortsatt er hjemme, mens andre ikke er her av andre grunner.

Hva vil du si til foreldre som er bekymret for å sende barna sine i barnehagen?

– Hvis en forelder kommer til meg og er bekymret, vil jeg bekrefte den følelsen. Men jeg vil også fortelle at det skal være trygt for alle barn i barnehagen, og det er det. Vi jobber iherdig med smittevern, og vi vil støtte og betrygge foreldrene om at de må ha tiltro til myndighetene og den jobben vi gjør. Vi har gode rutiner hvis det skulle oppstå sykdom blant barna. Vi har et eget isoleringsrom, der de vil bli isolert med en voksen fra samme gruppe før de blir hentet. Får de påvist covid-19, må hele gruppa i karantene hjemme. Det er klart at dette er nytt for oss også, men vi gjør så godt vi kan. Så lenge alle gjør det de kan for at barna skal ha det bra, er det aller viktigst.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Eli Rygg er ei bra dame. Boka «Jeg er meg! Min meg» har betydd mye for meg, både som barnehagelærer og privatperson. Den er noe jeg tar med meg inn i arbeidet med barn. Jeg skulle ønske den hadde kommet ut da jeg var barn, så de voksne i min barnehage også kunne lest den.

Hva savner du mest nå om dagen?

– Jeg savner den såkalte kjedelige hverdagen og forutsigbarhet. Det å kunne møte venner og familie, og å kunne klemme.

Hvem vil du helst være isolert med?

– Det må være kjæresten min.

