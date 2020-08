Hvem: Nina Berge (62)

Hva: Soppekspert. Har jobba mange år i Oslo og Lørenskogs skolehager, og vært fagansvarlig i Romerike Sopp- og nyttevekstforening.

Hvorfor: Det er høst. Da bryr vi oss om sopp.

Hei, er det soppsesong nå?

– Ja, det har det vært lenge. Jeg fant kantareller 4. juli som jeg pleier. Soppsesongen begynner tidlig.

Men jeg finner så lite!

– Det er ikke så mange ennå. Jeg har gått noen turer, og finner littegrann piggsopp og kremler og sånt. Men de som går ordentlige soppturer, de finner mye nå og.

Kunne vi ikke bare dyrke kantareller i verandakassa?

– Det er en vanskelig sopp å dyrke. Sjampinjong går. Morra mi dyrka det i en kasse under senga på gjesterommet. Jeg var på besøk en gang og lurte på hvorfor hu rota så mye under senga mi før middagen. Ha!

LES OGSÅ: Kan man spise karpe med herpes?

Men jeg vil ha kantarell! Ikke sjampis!

– Jeg tror det går an. Men veit ikke om det er verdt innsatsen.

Noen mener sopp er et slags romvesen som har kommet for å overta planeten.

– Haha, de har jo på en måte gjort det allerede. Verdens største levende organisme er en sopp. Soppsporer er i lufta. Når du drikker øl eller spiser brød, så er det basert på sopp. Det vi tenker på som sopp er bare blomsten.

I hvert fall er det mange som synes sopp er ubehagelig.

– Ja, det har vel med å gjøre at sopp også er en nedbryter. Noen sopp er slimete og ekle og har mark.

Hvis soppen ligger litt lenge, vokser det sopp på soppen. Men vokser det sopp på soppen på soppen?

– Haha, det veit jeg ikke. Men det er jo en næringskjede der, og du finner det sikkert hvis du ser med mikroskop. Men det blir jo småtteri.

Hva slags folk plukker sopp, egentlig?

– Alle slags folk. Etter hvert kommer det også folk fra andre land med i sopp-foreningene. Asiater plukker en del sopp, men det finnes en sopp som spises mye i asia og som ligner veldig på hvit fluesopp. Der har vi hatt en del skumle forgiftninger. Du kan ikke alltid ta med deg sopp-kunnskapen til et nytt land.

FØLG DAGSAVISEN OSLO PÅ FACEBOOK

Det finnes visst en skikkelig dyr sopp i Elverum-traktene, som man kan selge til Japan for titusener av kroner?

– Ja, den heter Kransmusserong på norsk, og matsutake på japansk. Den er ganske sjelden, men funnet flere steder. Jeg var i Hongkong for noen år siden. Der har de en sopp som vokser på en larve. De tørker hele greia og selger det som medisin. Det er visst veldig dyrt.

Hva er din favorittsopp?

– Steinsopp. Den smaker godt, og er veldig flott.

Bra rim. Men hvilken SER best ut?

– Neeei, du har jo stanksopp, som ser veldig kjønnslig ut. Men egentlig synes jeg rød fluesopp, når den er helt perfekt. Den er bare pen.

Nå: Faste spørsmål! Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Historien om Helen Keller» fikk meg til å tro at alt er mulig, da jeg var barn. Og så har jeg selvfølgelig lest mye science fiction. Det er jo underholdningslitteratur, men får deg til å tenke.

Nedvurdering av scifi, har vi ikke vokst av oss det ennå?

– Jo. Jeg oppdaget det da jeg begynte å lese skolebiblioteket, fra A. Jeg kom til Bing og Bringsverd og fant science fiction.

Hvor langt kom du i biblioteket?

– Jeg kom i hvert fall til D, for jeg husker jeg leste Dumont. Men det var et lite bibliotek, altså.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg har gått mye, først var det vel for fri abort, det kunne jeg fortsatt gått for. Uansett hva man mener om abort, så er det ikke noen andre som skal bestemme det. Der er jeg klar. Ellers synes jeg jo at penga rår. Så kanskje for borgerlønn? Det handler kanskje litt om den respektløsheten folk møter på Nav. Jeg føler de behandler meg som en skurk.

Men med borgerlønn, hadde vi bare gått og plukka sopp hele dagen?

– Ja, hadde ikke det vært fint, da? Haha! De fleste har jo ting de har lyst til å gjøre. Jeg bare synes det er urettferdig at folk kan eie så mye penger at penga er ute og jobber for dem, i stedet for at de jobber sjøl. De ansetter en regnskapsfører og drar på yachten. Mens jeg er nødt til å dra penga opp av bakken. Nei, urettferdighet, det kunne jeg gått i tog mot!

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg holdt på å si faren min, men han har vært død i 22 år. Mange av de jeg kunne tenkt meg å sitte i heisen med er døde. Det er vel noe med alderen. Men sønnen min? Da kunne vi fått oss en god prat!

LES OGSÅ: Skogens irriterende plage: Nå angriper disse fluene i flokk