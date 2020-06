Hvem: Kristiane Aasteigen (28)

Hva: Jobber fulltid med Instagram på kontoen @snillegucci, hvor hun har 35.000 følgere.

Hvorfor: Har engasjert seg i «Black Lives Matter»-kampanjen.

Tenk at du stilte til intervju! Du er mitt idol! Og jeg vet du ofte sier nei til sånt?

– Du spurte på et perfekt tidspunkt. Jeg prøver å finne ut hvem jeg er, så jeg takker ja til alt jeg kommer over. Det var to ting jeg lovet meg selv å aldri gjøre: fallskjermhopp og foredrag. Nå har jeg planlagt begge deler.

Oi, såpass! Åssen er du vanligvis, da?

– Jeg har reservert energien min i ganske lang tid, i et forsøk på å ikke ta på meg for mye. Men så bare endra jeg taktikk.

Hvordan vil du selv beskrive Instagram-kontoen din?

– Der mange influencere tenker på seg selv som innholdsskapere, ser jeg på meg selv som en helt vanlig person. Det jeg føler der og da blir til innholdet mitt.

Men du er bevisst? Det er jo mer politikk enn bikinibilder på kontoen din?

– Jo da. Jeg har et kraftig filter på hva jeg legger ut. Jeg tenker på at jeg har følgere i alle aldre, av alle raser, i mange ulike livssituasjoner. Jeg er mer opptatt av hva som er nyttig for andre, enn hva jeg har lyst å vise fram. Mange sliter med bildeteksten, jeg sliter ofte med bilde.

Hva er dine hjertesaker for tida?

– I det siste har jeg vært opptatt av skjermbruk, og de enorme sosiale og psykiske konsekvensene det kan ha. Jeg har selv begynt å leve mer i virkeligheten, og merket hva det har gjort med meg.

Du har også postet en del i forbindelse med Black Lives Matter kampanjen. Hva har vært viktigst for deg når du har skrevet om det?

– Å lytte. Vanligvis engasjerer jeg meg i temaer hvor jeg i mye større grad kan knytte emnet til egne opplevelser. Nå ønsker jeg å være bevisst, og være det hele dagen. Ikke bare si meg enig i at rasisme er dumt, og gå videre med livet mitt. Også kjenner jeg jo at dette preger meg når jeg har vært i forhold med en inidisk gutt fra Holmlia i åtte år.

På hvilken måte?

– Å være i et «interracial» forhold gjør deg oppmerksom på urettferdighet. Vi bruker ofte mitt norske navn i stedet for hans når vi søker bolig eller legger ut en annonse på Finn. Fordi det er enklere sånn.

Men kjæresten din, han legger du ikke så mye ut på Instagram?

– Vel, han jobber i utelivet, der fansen er berusa. Så han kan bli litt overfalt. Følgerne mine ser på meg mer som en venn enn en influenser, så de har en lav terskel for å komme bort. Det blir jo litt upassende når han står der og skal være profesjonell.

Hender det at du får litt backlash på noe av det du poster?

– Enkelte har alltid lyst å misforstå når du skriver noe på internett. Men det er viktig å tolke intensjoner slik de er ment. Jeg får aldri noen stygge kommentarer da.

Hæ, aldri-aldri?

– Nei, egentlig ikke. Folk kommer med innspill, altså, men er stort sett reflekterte, og det lærer jeg mye av.

Hva skulle du ønske flere tenkte på når de delte ting?

– Alderen til følgerne sine. Jeg har 97 prosent følgere over atten år, men likevel har jeg en regel om at det min tretten år gamle niese ikke kan se, det skal jeg ikke legge ut.

Også må vi snakke litt om katten din da, herregud. Hvor viktig er han for helsa di?

– Leo. Ja, han er alt! Rasen hans er «kattenes hund», så han kommer løpende til døra, følger etter meg og er ekstremt oppmerksomhetssyk og kjærlig. Man er aldri alene.

Så faste spørsmål: Hva gjør deg lykkelig?

– Å være takknemlig. Det som absolutt ikke har gjort meg lykkelig er å skape betingelser for hva som skal gjøre meg fornøyd en dag. Bare jeg får til x, da blir jeg lykkelig. Det er ikke sånn det funker.

Hva misliker du mest ved deg selv?

Kanskje at jeg har vært litt for bestemt på «sånn er jeg» og ikke utforska nok hvem jeg er eller hvem jeg vil være.

Takk for intervjuet da, Kristiane!

Takk selv, det var ikke så skummelt som jeg trodde!

Nei, det blir verre med fallskjerm, vil jeg tro?

Ja, Hehe.