Hvem: Ingrid Blessom

Hva: Psykolog ved Institutt for klinisk sexologi og terapi

Hvorfor: Råder kjærestepar til å gi klare beskjeder hva man ønsker seg, enten det handler om julegaver eller bare det å bli sett.

Det er jul- og feriesesong og høytid for krangling. Skummelt, sier du – hvorfor?

– Fordi det er en sesong der vi skrur opp forventningene så kolossalt, og da er det lett å bli skuffet.

Hvorfor er jula skummel for parforholdet?

– Det er nok forventningene, dette presset om at alt må bli vellykket. Mannen tenker kanskje at nå skal det bli deilig med fri og masse god julesex, mens kona tenker at i år får hun sikkert den diamantringen hun ønsker seg. Og så blir det kanskje ikke akkurat sånn. Men jula involverer så mye, man skal kanskje tilbringe opptil flere dager sammen med familie eller svigerfamilie, spise alle måltider sammen, dra på aketur sammen, pakke opp gaver sammen. Det kan bli intenst.

Så nøkkelen er altså å føle seg sett i parforholdet. Hva kan man gjøre for å få til det, dersom det mangler?

– Vær åpne med hverandre. Spør mannen eller dama di hva han eller hun trenger av bekreftelse. Og fortell hva du selv har behov for. Det er ingen skam å være åpen og direkte, partnerne våre er ikke tankelesere. Og så bør man ta seg til til å gjøre ting sammen alene, som for eksempel å dra på aketur i måneskinn. Det har vi gjort, det var meget vellykket!

Mange synes det er vanskelig å gi komplimenter eller si ting med ord. Noen råd til dem?

– Kjærlighetsspråket er forskjellig, og består ikke bare av ord. Det kan være alt fra å kjøpe blomster eller en diamantring, servere kaffe på sengen eller praktiske ting som å måke snø og skifte dekk på bilen. Vi må ha respekt for hverandres forskjellighet. Men, er det ord du virkelig har behov for, så si det da.

Og så var det julegavene da. Jeg har lest at menn synes det er vanskelig å handle til partnerne sine?

– Her er det også viktig å være åpen og kanskje til og med meget spesifikk på hva man ønsker seg. Spør mannen din hva han vil ha. Gi han en liste med helt konkrete ting du ønsker deg. Da er sjansene best for at det blir vellykket, og ikke blir det så stress å handle heller.

Men hvis han sier han vil ha en drill, og du syns det er kjedelig?

– Sier han drill, så gir du han drill. Så enkelt er det. Vi må stole på det folk sier når vi spør hva de ønsker seg.

Men du, å få en gave eller et kompliment fordi man har bedt om det så direkte, blir ikke det litt kleint? Det er jo ikke det samme som å få det uten å spørre, mener jeg ...

– Det er det flere som sier. Men jeg holde fast ved at om du ber og får det du ber om, så bør du glede deg over det. Kanskje skjer ting mer automatisk etter hvert.

Har du bedt om noe, og fått det og blitt fornøyd?

– Ja, jeg har blant annet spurt mannen min om vi kan lage en julevideo med hele familien. Jeg vet det satt langt inne hos han, men han stilte opp, tok på seg bunaden og ble med på å lage verdens koseligste julevideo med hele familien.

I VG denne uka kunne vi lese at du ikke ble overrasket over at flere menn enn kvinner søker sexpartnere på nett. Hvorfor er det sånn?

– Å sjekke på nett handler kanskje om å føle at man mestrer å sjekke på fler plattformer, og oppleve at mange har lyst på deg. Hvorfor det er flest menn som gjør dette skyldes muligens at menn har en annen paringsstrategi enn kvinner, der menn går for kvantitet, mens kvinner går for kvalitet.

Men hva med dem som sjekker har en affære på nettet selv om de har partner, er det utroskap om det kun skjer i cyberspace?

– Ja, dersom du finner ut at den man lever sammen med har en datingprofil på nettet, eller utveksler intime meldinger og bilder på nett blir det neppe god stemning. Det kan være ekstremt sårende og skadelig for forholdet og gå utover selvtilliten til den sårede parten, selv om det ikke handler om fysiske møter.

Opplever du at mange sier de blir avhengig av nettflørting og nettporno?

– Ja, det er mange som tar kontakt på grunn av det fordi de ønsker å slutte men ikke får det til. Det gjelder både kvinner og menn, men majoriteten av dem som tar kontakt er menn.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Med fire små barn blir det liten tid til det, dagene er fulle og alltid spennende. Men å gå på bar og drikke prosecco og champagne med gode venner henger høyt.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Nei til riving av Y-blokka og andre viktige kulturminner.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Riksantikvar Hanna Geiran, det kunne vært beleilig å ta en prat om Y-blokka.