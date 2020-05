Hvem: Christian Lunde (53)

Hva: Administrerende direktør Visit Oslo.

Hvorfor: Går inn i en annerledes turistsesong.

Koronakrisen har lammet Norge, selv om vi når begynner å nærme oss normalen. Hvordan ser du for deg turistsesongen i Oslo i sommer?

– Vi vil ikke være like mangfoldige, siden de utenlandske gjestene blir borte. I fjor sto de for 45 prosent av alle hotellovernattingene i byen. De ser vi ikke i år. Der ligger også faren for konkurser, siden de blir borte. Men vi jobber på for å fremme Oslo som byen å besøke i sommer for nordmenn. Sånn sett ser vi lys i tunnelen, og skal klare å ta igjen noe av det tapte. Ikke minst at Oslofolk velger «staycation» i sommer og blir i egen by. Vi ser i sosiale medier at byens innbyggere bruker byen, de er entusiaster og opplever nye sider og steder. Men det vil ikke oppveie totalt for bortfallet av internasjonale turister.

I de siste par måneden har hotellene nærmest stått tomme. Hvem skal fylle opp hotellene i sommer?

– Det blir tilreisende fra hele landet, og fra Oslo-regionen, som ikke kommer seg på den planlagte sydenferien eller storbyweekenden til Roma eller London. Det bor over en million mennesker i Oslo-regionen, og det er nærliggende å tro at de ønsker et avbrekk i hovedstad. Jeg tror ikke hotellene vil sette opp prisene for å ta igjen noe av det tapte, slik at de skremmer bort gjestene. Jeg ville vært mer bekymret om de dumpet prisene. Jeg opplever hotellene som profesjonelle, og at de setter en markedsmessig riktig pris.

Har krisen fått bransjen til å tenke nytt?

– Det merker jeg på pulsen hver dag. Bransjen ser nye muligheter og nye samarbeidsmåter hver dag. Det er felles for hele bransjen som består av overnatting, transport, kultur og museer, mat og drikke, samt formidling og opplevelsene. Vi ser hvordan hoteller som har levd av konferanser, nå legger opp til hybridkonferanser med digitale skjermmøter. Vi ser restauranter som måtte stenge bordservering, og kjapt la opp til takeaway hvor de syklet eller kjørte ut maten. I kriser kommer det også muligheter, og bransjen har evnen til å justere seg.

Kan du anslå hvor mye koronakrisen har satt turistnæringen i Oslo tilbake i kroner og øre?

– Dette er et vanskelig scenario å jobbe med, og vi har prøvd å kna litt. I 2019 hadde vi et estimat for verdiskapning på 20 milliarder kroner. Vi hadde en bra januar og februar, og bråstopp i mars og april. Vi vil også få en redusert sommer og høst. Optimistisk sett tror jeg på sju-åtte milliarder i år.

Er du redd for at Oslo blir en «død» by i sommer»?

– Nei. Jeg opplever at næringen er på hugget. Etter at ølforbudet ble opphevet, var mange serveringssteder raske med å snu seg rundt og åpne opp. Og stadig flere aktører kommer etter. Vi vil ikke bli 100 prosent, men en «død» by vil vi langt ifra være. Det bor jo 700.000 mennesker som er glad i byen her.

I sommer det vel først og fremst nordmenn som vil besøke Oslo. Hva er ditt beste tips for et besøk i hovedstaden?

– For å skryte litt av oss selv først. Visitoslo.com har vært veldig internasjonale, nå har vi skrudd om til en nasjonal variant, hvor vi legger inn nye segmenter hele tida. Dette er en fin portal for å finne informasjon. Mitt personlige tips er å utforske matbyen Oslo. Byen har en internasjonal matscene. Også en tur langs fjorden fra Tjuvholmen til Sørenga er å anbefale. Selv har jeg lovet ungene å prøve «Kollensvevet» som åpner 21. mai. Noe jeg gruer meg en del til.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det er en bok som heter «Hvor er du på vei, og vil du dit?» av Christer Olsson. En bok om det å utvikle seg som menneske.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er glade barn, og en tur på hytta på Hardangervidda med mine nærmeste.

Hva er ditt beste karantenetips?

– Legg bort telefonen, og bruk tida til gode samtaler med de du er i karantene med.

Hvem var din barndomshelt?

– Det var min morfar. Han var en jeg kunne spørre om alt, og han var en kunnskapsbank av dimensjoner. Selv dro han til USA i 27, og solgte raggsokker på gata i New York. Han var den som inspirerte meg til et liv i reiselivsbransjen.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Er tidsoptimist. Fryktelig tidsoptimist. Og det påvirker de rundt meg, både på jobb og hjemme. Jeg har gode planer, men få ikke alltid gjennomført de på den tida jeg trodde. Det henger nok sammen med en viss utålmodighet.

Hva savner du mest akkurat nå?

– Det er fysisk å få treffe kollegene på kontoret. Nå har i hatt teammøter på video i to måneder, og kaffepraten og den daglige quizen til lunsj savner jeg.

Hva har du lyst til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– Jeg opplever ikke at jeg trenger å gå i tog for å uttrykke mine meninger.

Hva angrer du mest på?

– Jeg er en person som ikke angrer så mye. De feilslåtte tingene og de ikke så gode valgene tar jeg på kontoen for erfaringer.

Hvem ville du helst vært isolert med?

– Næringsstatsråd Iselin Nybø (V). Det handler en og alene om at hun er en vanvittig viktig brikke i kampen for at reiselivet på kort og lang sikt skal reise seg.