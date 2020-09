Navn: Petter Skjerven (52).

Aktuell med: Boka «Hvem er du?» om menneskers karaktertrekk sammen med Rolf Marvin Bøe Lindgren.

Hei! Jeg har nettopp tatt personlighetstesten som forlaget ba meg ta før jeg leste boka di. Jeg gjør ofte det jeg blir bedt om, vet du...

– Jaha. Du er der, ja. Det er føyelighet. Og en del av personlighetsfaktoren medmenneskelig. Please andre.

Jeg strever med å være hundre prosent ærlig på sånne tester, jeg. Vil ikke de fleste prøve å framstå bedre enn de er?

– Det er selvfølgelig en mulig feilkilde, hvis ikke du klarer å være ærlig med deg selv. Man kan alltids dyrke en livsløgn, en historie om seg selv som man kan få til å stemme om man vil. Det er mulig å lure testen, og det er mulig å lure seg selv.

Ja, selvbedrag er velbehag.

– Det er nok en tendens at vi ønsker å fremstå best mulig, og enda mer komosk – å fremstå best mulig for oss selv. Men er du genuint nysgjerrig og vil vite mer om deg selv, og kanskje til og med søke å bli bedre på noen områder, så er det lurest å være ærlig. Svare at «Nei jeg gir aldri penger til tiggere» om det er riktig, selvom en slik sannhet kan være ubehagelig.

Jeg scorer 64 på orden selvom jeg svarte ærlig. Det stemmer dårlig med min egen oppfatning, jeg er jo egentlig rotete...

– Ja, men husk at orden og ryddighet bare er en liten del av planmessighet. Den faktoren rommer også plikttroskap, evnen til å gjøre det du har bestemt deg for å gjøre og levere det du skal. At du er samvittighetsfull. Den sier også hvor god selvdisiplin du har når du jobber. Så ikke se deg blind på at det kun er snakk om ryddighet.

Så det handler ikke bare om å ha orden i sokkeskoffen?

– Nei, det er bare en liten del av det. Det handler om å holde det du lover og har mål med å komme litt lenger enn i fjor og har en plan. Du lar deg ikke distrahere hele tiden.

Jeg hadde også høy score på ekstraversjon, betyr det at jeg er ekstrovert? Jeg er jo introvert!

– Nei, det handler ikke ene og alene om å være ekstrovert versus introvert, men går også på hvilken glede du har av å holde på med ting. Om energien du får av å gjøre ting, være sammen med mennesker, være entusiastisk. Så det er en veldig positiv kraft som gir litt trøkk. En fin ting, for eksempel i arbeidslivet. Men det betyr ikke at du er utadvendt i alle sammenhenger.

Er det alltid bare bra å være medmenneskelig?

– Nei, ikke om du er selvutslettende og aldri fremmer egne ønsker. Da blir du for det første veldig konfliktsky, og en slags glassmanet som ikke har noe eget eller står opp for deg selv. Medmenneskelighet er liksom et pluss-ord, så å score lavt der kan være skremmende, men det betyr ikke at du er et dårlig menneske. Ta Fredrik Skavlan for eksempel, han scorer veldig lavt på medmenneskelighet. Men når du tenker på den jobben han har, med å stille folk kritiske spørsmål så kan han ikke være redd for å tråkke noen på tærne for å få fram sannheten.

Er det alltid negativt å være nevrotisk?

– Nei, ikke hvis du jobber med vedlikhold, sikkerhet, områder det er viktig å være litt i forkant og du må tenke verst mulig scenario. Du kan ikke være for eksempel brannsjef og tenke at «ta det med ro, det kommer jo neppe til å begynne å brenne her noen gang». Har du ansvar for sikkerheten må du alltid tenke at det verste kan skje.

Kan man være både ekstovert og introvert? Jeg svinger litt der, jeg...

– Absolutt. Jeg blir også oppfattet som utadvendt, men jeg kan godt være litt selektiv i hvem jeg er utadvendt med. De som scorer ekstremt høyt på ekstaversjon de skravler med hvem deg skal være og skaffer seg nye venner hele tiden. Har ingen sperrer på å møte folk. Men man kan godt være litt innadvendt og samtidig utadvendt.

Ja, oppmerksomhet er gøy, men jeg skammer jeg meg nesten over å si at jeg nikoser meg med hjemmekontor. Er ikke det ganske introvert?

– Nei, jeg tror det egentlig er veldig gjennomsnitlig. Du liker å være med mennesker, men også for deg selv. Det handler at om man velger når man ønsker å være det ene eller det andre. Det er ikke sånn at du plages med folk og skyr unna folk?

Nei. Bare sånne folk som liksom alltid trenger et publikum. De kan være overraskende kjedelige for omgivelsene...

– Ja, du har de som scorer ekstremt høyt på ekstraversjon, har høyt selvmarkeringsbehov og enorm sosiabilitet. Og et stort behov for å være sammen med mennesker hele tiden. De tar ofte styringa, blir ledere i gruppa, har konstant behov for å bli hørt. Har de i tillegg lav medmenneskelighet og dårlige sosiale antenner blir de fort en plage.

Det er nesten like usjarmerende som lav kunnskap og høy selvtillit.

– Det er alltid skummelt med den nye, skråsikre personen som kommer inn som et godstog og helt uten erfaring skal fikse og forandre på alt. Og som alle skjønner etter to måneder at de kan jo ikke egentlig en dritt.

La oss snakke om deg. Du framstår på TV som en veldig utadvendt, nysgjerrig og blid fyr. Er du sånn?

– Jeg er ikke veldig langt unna privat. Men litt mer selektiv på hvor jeg er utadvendt. Jeg har en fin vennegjeng og en fin familie som jeg har store glede av å være utadvendt og tilstede sammen med. Men det er ikke sånn at jeg gjør veldig mye mer utav meg i forsamlinger der jeg ikke har en konkret funksjon. Og så er jeg nok nysgjerrig på nye fenomener, på andres følelser.

Men blid, det er du?

– Vel jeg kan ha hang til melankoli jeg også, men plages ikke av stort tungsinn. Grunnmodus er positivt.

Personlighetstester er blitt populært i yrkeslivet, men hvordan kan man stole på dem?

– Om du har en god test og noen som kan lese den testen godt for deg, så kan det fungere veldig bra. Personlighetstester som brukes i dag er blitt mye bedre enn de man brukte tidligere, og om du søker jobb i dag må du nesten regne med å ta en slik test.

Men om man gjerne vil ha jobben så utleverer man vel ikke sine svake sider?

– Du kan fint lure en slik test men du vil fort bli avslørt. Det er stusselig.

Er det å være ekstrovert høyere verdsatt i arbeidslivet? Jeg har tilgode å se folk søke etter en innadvendt person...

– Det er nok riktig i den grad det etterspørres flere ekstroverte. Men det er ikke sikkert det er riktig i forhold til hva man faktisk trenger. Det er jo ikke sånn at for eksempel en rørlegger som står og jobber for seg selv nede i en kjeller trenger å være så innmari utadvendt. Så det er litt misforstått. I dag er det nok mer å klare å levere det man lover som er blandt de høyest verdsatte egenskapene i arbeidslivet.

I stillingsannonser står det alltid «ung og dynamisk» - du ser aldri noen søke etter «en eldre, innadvendt og litt stivbeint» person.

– Det har du nok rett i. Men, den annonsen skulle jeg likt å se, den hadde nok fått endel oppmerksomhet.

Jeg liker å tro at jeg er god på å takle forandringer, men jeg liker dem ikke....

– Der er jeg litt lik deg. Jeg er et vanemenneske og konservativ på en måte, og samtidig scorer høyt på åpenhet. Så det er en dobbelthet som jeg ikke blir klok på. Når forandringene kommer så tar jeg dem jo, men jeg vil gjerne ha en forklaring på hvorfor noe må forandres – så kan jeg gå med på det.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Spiser god mat, sitter oppe sent og koser meg med familie og venner.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Akkurat nå tror jeg det må være makkerne mine i Top Gear - Esben Ullbæk Bundgaard-Jørgensen "Dansken" Selvig og Fredric Aasbø. Vi har det ufattelig gøy sammen.

