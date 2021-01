Hvem: Eirik Myrhaug, sjaman og healer. Styreleder i Arktisk sjamansirkel.

Hvorfor: Reagerer på medienes dekning av Jake Angeli, som blir omtalt som «QAnon-sjamanen» etter stormingen av Kongressen.

Arktisk sjamansirkel rykket ut med en pressemelding etter at mediene begynte å skrive om «QAnon-sjamanen» Jake Angeli, som ledet an under stormingen av Kongressen. Hva var det dere reagerte så sterkt på?

– Sjamanisme er et begrep som urfolk bruker om sin åndelige utfoldelse. Det har ingenting med konspirasjonstenkning og voldsbruk å gjøre. Angeli er en juksesjaman, som framtrer i en kledning som tilhører det amerikanske urfolket.

Eirik Myrhaug er same og sjaman og har drevet med healing siden begynnelsen av 1990-tallet. Foto: Arktisk sjamansirkel

Dere reagerer også sterkt på medienes dekning av Angeli og QAnon-bevegelsen, hvorfor?

– Når vestlige medier skriver om dette, må det opplyses om at det faktisk er helt feil å omtale ham som en sjaman. Jeg har sett at enkelte medier har satt sjaman i anførselstegn eller skrevet «såkalt sjaman», men ikke alle har gjort det. Hvis man ikke gjør det, eller forklarer hva sjamanisme er, mener jeg begrepet misbrukes. Urfolkenes samfunn er bygget på tillit og dialog. Jake Angeli og QAanon står for noe som er så langt unna det vi står for som det er mulig å komme.

Så hva er din definisjon av sjaman?

– Ordet sjaman kommer fra Manchu-Tungus i Sibir og betyr den som ser eller vet. Det kan være en kvinne eller en mann som får dette tillitsvervet fra sitt urfolk. Personen må ha åndelige gaver og skal hjelpe folk med veiledning og helbredelse. En sjaman må vise at det har skjedd helbredelse. For en sjaman er naturen hellig. Kirken har vært imot sjamanisme opp gjennom tidene og kalt det djevelens verk. Ved å sette sjamanisme i sammenheng med konspirasjonsteorier, forlenges den undertrykkelsen som har vært.

Du har en egen hjemmeside der du omtaler deg som same, healer og sjaman, og du har uttalt at det var din far som overførte kraften til deg. Hvordan skjedde det?

– Det skjedde ved at han sa: «Eirik, nå må du overta». Han gjorde det gjennom en innvielse, der han gikk inn på et enerom. Jeg kjente det kom en kraft, og etter det begynte jeg å bruke ordene som var en del av overleveringen. Du kan kalle det en slags bønn, og ordene virket.

Hvordan hjelper du folk gjennom healing?

– Det kan være ved at en person ringer meg og sier hva slags plager hun eller han har. Jeg hører på det de sier og gir noen positive setninger tilbake. Så ringer jeg tilbake for å høre hvordan det går etter en ukes tid. Noen ganger skjer det mirakler.

Kan du fortelle om et mirakel som har skjedd?

– Jeg kan fortelle en historie om en kvinne nordpå som ringte og fortalte at hun slet med frossen skulder. Det kom også fram på et røntgenbilde. Etter at hun hadde snakket med meg, reiste hun ned til Kanariøyene og hadde kolossale smerter. Da hun kom hjem til Tromsø igjen, gikk hun til legen og tok et nytt røntgenbilde, og det viste at hun var helbredet. I legeattesten sto det: «Miraklenes tid er ikke forbi».

– Og det mener du var din kraft?

– Ikke min kraft, men universets kraft. Det som den tradisjonelle vitenskapen ikke kan forklare, kalles uvitenskapelig. Men for meg er det ikke det, men man må forstå hvordan universet er oppbygd med kvantefelt.

Tror ikke vi har plass til å gå inn i en stor diskusjon om kvantefeltteori. Men du hevder ikke at du kan helbrede dødelige sykdommer?

– Nei, det er ikke lov å hevde noe om helbredelse. Jeg lover aldri noe, men sier at jeg skal støtte den som søker hjelp. Det finnes dessverre sjarlataner som sier de kan gjøre ting de ikke kan. De setter alle som driver med healing i vanry.

Du er utdannet ingeniør og jobbet flere år i NVE og Skanska. Hvorfor ble du sjaman på heltid?

– Det er mange faktorer som førte til det. Jeg så at det jeg var med på i industrisammenheng krevde enorme naturressurser. På 80-tallet begynte jeg å jobbe med økologisk økonomi, og jeg ledet også an under sultestreiken mot Altavassdraget. Etter hvert ble det vanskelig å få jobb som ingeniør igjen, og jeg var nødt til å gjøre noe annet. Da tok jeg opp igjen tradisjonen med healing, som min slekt har drevet med i flere generasjoner.

Vi har også noen faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Massesjelens hemmeligheter». Den handler om hvordan samfunnet fungerer som en organisme og hvordan man kan lede kreftene på rett eller feil vei.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er å være med familien og gå ut i naturen.

Hvem var din barndomshelt?

– Knut «Kupper’n» Johannesen.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Det er ikke så lenge siden jeg demonstrerte mot utbygging av vindkraft. Jeg er også villig til å demonstrere mot atomvåpen og for reduksjon av klimagassutslipp.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Hvis det handler om å miste kontrollen, er det jo forskjellige måter vi kan gjøre det på. Jeg kan gå inn i den indre verdenen med trommer, se spennende ting og skeie ut der.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg kunne tenkt meg å ha en samtale med Erna Solberg om det som skjer i Norge for tida.

