Hvem: Oda Louise Østbakk (23)

Hva: Tar opp temaer som sex, kropp og psyke på Instagramkontoen @vulvaoda.

Hvorfor: Har forsvart «one night stands» under pandemien, blant annet i Aftenposten, VG og Universitas.

Hei Oda! Du synes ikke Bent Høie sitt råd om å finne én å ligge med under pandemien, var helt realistisk?

– Nei, det er jo ikke sånn det funker gjerne, når man dater og er singel. Man kan godt ligge med noen med en intensjon om at det skal skje flere ganger, uten at det faktisk gjør det. Og hvis du har vært isolert over lang tid og plutselig får muligheten til å være fysisk nær med noen en kveld, så sier man gjerne ja til det.

For datingkulturen blant unge i Norge i dag er jo litt mer rett på enn «skal vi ligge sammen eksklusivt til ubestemt tid, eller»?

– Ja, ja. I dag ligger man jo gjerne sammen ved første møte. Jeg har ikke sett så kritisk på den kulturen før nå. Men kanskje pandemien kan være en begynnelse på at vi bruker mer tid på å bli kjent med de vi går på date med. Og faktisk avklare situasjonen litt.

Oda bruker instagram til å poste om seksualitet, kropp og psykisk helse. Illustrasjon: Oda Louise Østbakk

En jeg kjenner sluttet faktisk å date noen, da de skjønte at de ikke kunne være «den ene» for hverandre under korona. Det er jo mye å be om?

– Ja, det er veldig mye å be om. Jeg synes jo Bent Høie snakker veldig ut ifra den kulturen han er vokst opp i – i dagens kultur skal man være litt mer selvstendig, ikke alltid være på utkikk etter en kjæreste, liksom. Man kan ikke knipse i hendene og forvente at folk slutter å ha «one night stands», når det er en så etablert del av datingkulturen vår.

Undervurderer vi som samfunn behovet for nærhet?

– Ja, det synes jeg. De samme restriksjonene gjelder for alle, men rundt 40 prosent av oss bor helt alene og de må følge samme regler som de som bor med masse folk. Det er jo to veldig ulike situasjoner. Å bo alene, kanskje være permittert fra jobben sin, og så bli bedt om å holde seg mest mulig isolert? Det er tungt. Mange vil jo følge myndighetenes råd så godt de kan, og det kan gå veldig ut over helsa, og få langvarige konsekvenser.

Du er jo singel, hvordan løser man en sånn situasjon?

– Nei, jeg har jo gjort en innsats for å finne noe fast. Det var ikke så lett det, altså. Det tok et halvt år å finne meg en fast pulevenn.

Men det er jo, for noen, et dødelig virus. Det er jo bedre å være litt småkåt, enn å potensielt dø eller drepe?

– Man må jo selvfølgelig ta hensyn, og vi burde alle gjøre en innsats, og klare å endre vårt tankesett i forhold til måten vi dater på. Men vi må også ta vare på den psykiske helsa vår. Ikke bare ved å ha sex, men være fysisk med noen. Så man må vurdere sin egen situasjon. Hvis jeg ligger med noen nå, er det mange jeg potensielt kan smitte? Står jeg nær noen i risikogruppa?

Det kan ikke ha vært bare-bare å gå ut i media å slå et slag for ligging under en pandemi?

Nei, jeg har vært spent, men det har for det meste vært veldig fint. Men i kommentarfeltet under Aftenposten-kronikken er det mye rart. Noen oppfatter sex som et overfladisk behov, og at kronikken handlet om meg. De fremstilte det som jeg ikke likte restriksjonene bare fordi jeg ikke fikk pult.

Hvem var din barndomshelt?

– Rodney, som var læreren min på Steinerskolen! Jeg hadde gått på en barneskole hvor jeg ble veldig mobba, og læreren der fulgte det ikke opp. Og så bytta jeg skole, og fikk han som lærer. Han var veldig opptatt av miljøet i klassen. Jeg følte han så meg. Han er bare en skikkelig bra person, som betydde veldig mye.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da drikker jeg øl og spiser popkorn og sjokolade, også har jeg lunsj med egg og bacon. Har vært mye av det i korona!

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Måten helsesøstre og alle fagfolk pusher på og snakker om prevensjon for kvinner. Det er altfor lite info om hva det er vi får i oss, og hva slags bivirkninger det kan ha. Og at du har et valg om du vil gå på det eller ikke. Det fremstilles sjelden som et alternativ.

Er det noe du angrer på?

– Det var en fyr jeg møtte en periode, som plutselig slutta å svare meg. Jeg ble altså så hekta. Jeg sendte snap og lange meldinger, jeg skrev så mye teit! Også fikk jeg litt perspektiv, og da følte jeg meg så dum. Han har ennå ikke åpna den meldingen.

Hvem ville du helst stått fast

i heisen med?

– Atle Antonsen. Eller nei, han hadde klaga så jævlig. Det hadde jeg ikke orka, faktisk!