Hvem: Thea-Caroline Zwahlen (24)

Hva: Samfunnsviter og Internasjonalt ansvarlig i SNU.

Hvorfor: Har delt erfaringer om jentesex-konseptet Juicebox i media.

Hei du! De fleste jeg kjenner snakker ikke så høyt om sexlivet sitt. Hvorfor har du valgt å være åpen i media?

– Sexfestene har gitt meg veldig mye. Jeg har fått utforsket meg selv, og blitt mer selvsikker. Så hvorfor ikke dele det med andre? Det er greit å snakke om seksualitet, det er en del av livet. Det er viktig å være nysgjerrig og tilegne seg kunnskap.

Men hvorfor drar man på sexfest i 2020? Kan man ikke bare laste ned tinder?

– Jo, det kan man jo. Hun som arrangerer festene møtte jeg jo på tinder! Men JuiceBox er mer enn ligging. Man skaper et trygt rom der man kan lære nye ting. Det er en møteplass hvor man bruker tid sammen før man kaster av seg klærne. Jeg går alltid derfra med en «superboost» av selvtillit og kjærlighet.

Hvorfor det?

– Fordi man kan være både sterk og sårbar på samme tid. Det er en fantastisk følelse.

For å være helt ærlig, ser jeg for meg en mørk kjeller eller noe. Hvordan foregår et sånt møte?

– Det foregår nok i kjellere også, men det der er en fordom. Sexfester kan være alt mulig. Vi møtes ofte i fine leiligheter eller hus. Spiser god mat, drikker vin. Det er tente lys og gode samtaler.

Hva snakker dere om da?

– Ofte diskuterer vi intimitet, grenser og nytelse. Vi deler historier, også om ubehagelige ting. Mange opplever jo uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep, og det er åpenhet for å dele det med gruppa.

Kan hvem som helst bare møte opp?

– Du må bli medlem av Facebook-gruppen deres. Hvis du identifiserer deg som mann, er det ikke for deg. Vi trenger et konsept bare for kvinner. Men det er folk av alle slag, i alle aldre. Man er opptatt av å ikke diskriminere noen.

Er det noen regler for hva som er lov å ikke?

Ikke ta med våpen – nei da, haha. Vanlig folkeskikk, bare. Også får man en mail hvor det står litt om samtykke, og at man aldri skal føle at man må gjøre noe man ikke har lyst til.

Hva slags tilbakemeldinger har du fått etter at du valgte å være åpen om det i media?

Det kommer jo en del meldinger fra menn, da. Men da har de ikke lest seg opp på konseptet. Som oftest skriver de bare «hei, smilefjes», men det svarer jeg ikke på. Også har det vært mye fine meldinger, om folk som takker meg for åpenheten. Jenter som har slitt med egen seksualitet. Det er skikkelig fint at åpenheten min kan gi verdi til andre.

Fra sex til litteratur: Hvilken bok har betydd mest for deg?

Kanskje The Secret av Rhonda Byrne. Den ga meg en åpenbaring. Det vi gir ut til universet kommer tilbake.

Hva gjør deg lykkelig?

Det skal ikke så mye til – alt fra en jævlig god brødskive, til de menneskene i livet mitt som gir meg kjærlighet og trygghet.

Hvem var din barndomshelt?

– Mamma og pappa, det er de fortsatt. Også var jeg veldig glad i Queen, og Bob Marley! Sterke menn og kvinner har alltid funnet en vei inn til hjerte mitt.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg har vanskeligheter med å ta beslutninger. Det er frustrerende.

Hva gjør du når du skeier ut?

Lager fin middag til meg selv eller drar ut å spiser på et litt fint sted. Jeg er skikkelig glad i god mat.

Er det noe du angrer på?

Jeg kan være litt kjapp i replikken, så det er noen ting jeg har sagt som ble helt feil. Da kan jeg tenke på det i mange år etterpå.

Hvem ville du helst stått fast

i heisen med?

Hvis jeg blir sittende lenge, kunne jeg tenke meg å være der alene, haha. Med en telefon. Så får jeg heller ringe en venn.