Dere er veldig opptatt av boligpolitikk, hvorfor er det så viktig?

– Jeg tror det er en sak veldig mange kan kjenne seg igjen i. Det er viktig å stille spørsmål ved hva som er grunnen til at noen skal betale så utrolig mye for å ha et sted å bo, mens andre har mulighet til å profittere på at alle trenger tak over hodet.

– Alle må ha retten til et sted å bo. Det er jo utrolig at det ikke har blitt aktualisert tidligere. Og det som er kult å se nå, er at kravet om endringer i boligpolitikken har kommet fra så mange forskjellige steder. Byrådet i Oslo har satt i gang en del bra tiltak, man har fått Reduser Husleia som har gjort en kjempejobb i å skape en folkelig kampanje, og Tøyen Boligbyggelag og flere andre aktører fra ulike deler av samfunnet som vil det samme.

Tror du det er mulig å kvitte seg helt med disse drittleilighetene vi ser i kampanjen #mindrittleilighet?

– Jeg tror det er fullt mulig, Det store problemet er jo at noen få mennesker eier helt sinnssykt mange leiligheter rundt omkring i de store byene, og tjener seg søkkrike på å leie ut. Det får man jo ikke endret med mindre man får politiske endringer, enten innen skattepolitikken, eller lovendringer som fratar dem muligheten til å gjøre det. Kanskje vi burde lovfeste retten til et hjem og, ikke bare en bolig?

Jaa … smart.

– Den første og viktigste løsningen burde være å innføre progressiv eiendomsskatt.

Dere er jo arrangør av Globaliseringskonferansen, som nettopp har vært. Hva vil dere med den?

– Målet er å være et sted man kan komme sammen på tvers av ulike sosiale bevegelser. Fagbevegelsen og miljøbevegelsen kan f.eks. diskutere hvordan løse klimakrisen, samtidig som vi bevarer arbeidsplasser. Vi ønsker å være et spirested for nye politiske kampanjer og nettverk, et sted hvor man gjør ting, ikke bare snakker om hva som er problemet.

Hva var årets tema?

– Fra krise til kamp. Vi valgte tema før korona, med bakgrunn i klimakrisen, og som et svar på de sosiale bevegelsene som har kommet de siste ti årene. For et år siden var det jo stadig avisoverskrifter som lød sånn «Rekordmange mennesker har samlet seg i gatene», og det var et rekordhøyt antall mennesker verden over som deltok i ikkevoldelige demonstrasjoner. Vi vil gjerne bidra til å gjøre det engasjementet til noe konkret, så det ikke bare svinner hen. Og så kom jo korona da, og fokuset skifta ... Men mange av de strukturene vi snakker om til vanlig har jo kommet enda tydeligere fram med korona.

Over til faste spørsmål, hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg vil jo si en eller annen kul bok, da ...

Ja, samtidig som man ikke vil se ut som en som prøver for hardt å ta noe for politisk korrekt ...

– Å. Jeg vet. En jeg leste da jeg var barn. «Kabalmysteriet» av Jostein Gaarder. Den er litt sånn fantasy og filosofi for barn.

Hva gjør deg lykkelig?

– Gode venner, hip hop og ravioli.

Hvem var din barndomshelt?

– Foreldrene mine, de var veldig kule og opptatt av å være ålreite mennesker.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg kan være veldig dårlig til å ta selvkritikk hvis jeg mener at jeg har rett.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da bruker jeg litt for mye penger på å spise god mat på restaurant.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for? Eller mot?

– Jeg har gått i demonstrasjonstog for mye rart. Men hvis jeg skal velge en ting nå så hadde jeg gått for et faktisk oppgjør mot den strukturelle rasismen og sexismen som har eksistert litt for lenge nå. Og selvfølgelig for klima

Er det noe du angrer på?

– Sikkert masse ... mhm ... En gang ble jeg intervjuet da jeg satt i sentralstyret i SU om å endre nasjonalsangen, og da ble bare veldig få deler av intervjuet publisert, og det ser veldig rart ut, og når du googler meg så dukker det opp.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Kanskje M.I.A., hun bruker plattformen sin for å løfte mange viktige saker samtidig som hun er en skikkelig kul dame.