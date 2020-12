HVEM: Heinke Foertsch (65)

HVA: Prest i Ellingsrud og Furuset kirker, og fungerende nestleder i Fagforbundet TeoLOgene

HVORFOR: I streik.

Streik! Hva ville Jesus sagt?

– Hahaha. Han var jo veldig opptatt av rettferdighet, at de svake skal behandles bra. Og jeg kan tenke meg at han ville være opptatt av at prester får gjort en ordentlig jobb, og slippe å bekymre seg over verdslige ting. Regninger er jo verdslige greier.

Dere får lønn i himmelen!

– Det må ikke en jordisk arbeidsgiver prøve seg på, altså. Den funker ikke.

Hva streiker dere for?

– Vanligvis streiker man jo for høyere lønn, men vi streiker for at ingen skal gå ned i lønn.

Ned i lønn? Rart opplegg.

– Ja, fra september 2021 får nye prester 50.000 til 60.000 mindre i lønn hvert år. Og hvis man bytter arbeidssted, går man ned også.

Dette har med presteboligene å gjøre?

– Da presteboligene forsvant mistet vi et gode. Og da ble det framforhandlet en kompensasjon på fem lønnstrinn. Men avtalen går ut i 2021. Og da mener arbeidsgiverne at kompensasjonen også skal bort. Men presteboligen er jo fortsatt borte. Og den kommer ikke tilbake. Vi er opptatt av å opprettholde lønnsnivået vi har i dag. Det er jo ikke så himla høyt.

Ja, hvor mye tjener egentlig en prest?

– En nyutdannet prest på laveste sats tjener omtrent 490.000 nå. Men neste år skal begynnerlønnen ned til 440.000.

Og dette har dere tenkt til å få endret gjennom streiken?

– Ja. Dette er så viktig for kirkens framtid. Hvis vi ikke får prester må folk kjøre langt for å få en julegudstjeneste eller begravelse. Da får vi en sentralisering vi ikke vil ha.

Tida da presten var blant byens rikeste og mektigste, den er over?

– Ja, det er lenge siden. Vi har heldigvis kommet inn i et system hvor vi behandles som vanlige arbeidstakere. Nå har vi normalarbeidsdag og fri en søndag i måneden. Det er mer familievennlig.

Hvor mye konsekvenser får streiken? Er ikke kirkene stort sett stengt?

– Jo da, julegudstjenestene går jo med 20 personer, det er jo ganske komisk. Men sånn er det.

Har dere streikevakt uttafor kjerka og sånn? Så ikke arbeidsgiverne setter inn streikebryterprester?

– Det blir nok det etterhvert. Vi har jo bare streiket siden lørdag. Men vi får håpe at arbeidsgiverne forholder seg til vanlig kutyme i arbeidslivet.

Det ville jo vært veldig trivelig med litt julestemning fra streikende prester.

– Det skal være streikekor utenfor Asker kirke, som synger julesanger av full hals. Men korona har ødelagt mye uansett, vi får jo knapt lov til å synge.

Jeg får i hvert fall julestemning av juleprestestreik!

– Det er hyggelig, men jeg tror nok ikke vi skal gjøre dette hvert år bare for din skyld.

Hva synger dere på streikemøtene? Internasjonalen eller Deilig er jorden?

– Det blir nok begge deler, ja.

Noen faste spørsmål til slutt: Hva gjør deg lykkelig?

– Akkurat nå kunne jeg tenke meg å ha gått på en helt vanlig konsert med levende musikere.

Men hva gir deg lykke i koronatida?

– Jeg har tak over hodet, en jobb og penger på kontoen. Og alle mine er friske. Det må være mer enn god nok grunn til å føle lykke.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Alt fra klima til barna i Moria eller tariffoppgjøret. Eller atomvåpen!

Hva gikk du i sist, da?

– Det var Pride.

Er det lett, som prest?

– For meg har det aldri vært noe problem. Men det har blitt lettere når kirken har tatt et tydelig standpunkt om at vi ikke skal diskriminere noen.

Er det noe du angrer på?

– I begynnelsen av min prestetid jobbet jeg veldig for at folk skulle utvide sin musikalske horisont. Jeg jobbet på Otta, og alle skulle ha Ved Rondane i begravelse, alltid. Det ble masse bråk, og var ganske slitsomt.Jeg kunne sikkert gått litt mer varsomt fram. Jeg var ung og ivrig. Man lærer litt mer taktikk etter hvert.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Med noen ungdommer som lurer på om de skulle gå inn i en kirkelig karriere. For å høre hva som motiverer og hindrer dem.

