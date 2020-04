Hvem: Ordfører Mona Vauger (46) i Hvaler kommune.

Hvorfor: Hvaler er kommunen med størst hyttetetthet i Norge. Mandag ble hytteforbudet opphevet, men rådet om å unngå unødvendige fritidsreiser utenfor egen bo- og arbeidsregion opprettholdes.

Hytteforbudet oppheves i dag. Venter dere storinnrykk av hytteeiere?

– Ja, vi gjør vel egentlig det. Men vi har anbefalt folk å ta det med ro og vente litt. De sentrale anbefalingene er at man helst ikke skal reise på hytta nå. Det ser ut som det er ganske rolig her nå og folk tar hensyn. Vi må være forberedt på at det kan komme mange til Hvaler, særlig til helgen hvis det blir bra vær.

Hvordan forbereder dere det?

– Vi vil se om vi kan få frivillige til å stille opp og gå litt rundt på områder der vi er engstelige for høy folketetthet, for eksempel på brygga. Hvis det er en varm vårdag, samles mange der. Da tror vi det er lurt å ha folk som kan minne om å holde to meters avstand, veilede og være til stede. Vi vil at næringslivet og butikkene skal bli brukt og få flere kunder. De er flinke til å lage opplegg med bare noen få inne av gangen. Det blir nok litt kø, men hvis vi vil tilbake til normalen, er det de hensynene alle må ta og innrette seg etter.

Har dere fått meldinger om det var mange som brøt hytteforbudet i påska?

– Veldig lite. Jeg synes de har vært flinke. Her har virkelig hyttefolket skjønt utfordringene vi kan få, og vist stor respekt for regelverket. Det setter jeg stor pris på.

Skjærhalden i Hvaler kommune avbildet i mars i år. Tradisjonelt er det et sted der mange mennesker ofte samles når været er fint. Foto: Tore Meek/NTB scanpix

Har dere fått noen tilbakemeldinger fra lokalbefolkningen nå som forbudet oppheves?

– Jeg tror det er ganske mange som er bekymra. Som fastboende tenker de på smekkfulle butikker og trangt om plassen. Det er ikke farlig at folk er på hytta, men det er viktig å tenke over det man gjør i butikker og der folk møtes i hverdagen. De må huske at selv om de har ferie og er på hytta, har de ikke ferie fra viruset. Skal vi ha den friheten og kunne dra på hytta, må vi holde avstand, ikke samles flere enn fem av gangen og vaske hendene. Hvis alle gjør det, vil det nok gå bra.

– Hvaler kommune har bygd opp beredskapen, og den er nok bedre i dag enn for fem uker siden. Men hvis det blir kaos her et sted og folk ikke tar smittevernhensyn, må vi ta noen grep og se hva vi kan gjøre. Jeg skulle aller helst stått med åpne armer og hornmusikk og ønsket hyttefolket velkommen, men det er en grunn til at vi ikke kan gjøre det.

Er du bekymret selv?

– Ja, jeg er det.

Har dere noen turområder der dere er redd mange kommer til å samle seg?

– Jeg tror vi har så mye bra turterreng og så store områder at folk klarer å spre seg. De kan gå tur sammen, men de må holde avstand. Jeg har sett folk på tur uten det. Det er litt unormalt å gå sammen med avstand, men det er viktig at folk gjør det. Så får de heller gape litt til hverandre.

Hva vil du anbefale dem som vil ta turen til Hvaler i helgen?

– Jeg anbefaler å ikke søke mot de områdene der det vanligvis er mange mennesker. Skal de gå i en butikk eller kjøpe seg en is, bør de kanskje ha litt bedre tid og sette seg i sola og vente litt, så de ikke klumper seg sammen.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg synes det har vært interessant og lærerikt å lese bøkene til Gro Harlem Brundtland. Jeg liker å lese politiske biografier, og det er en del problemstillinger der vi har i dag, bare i en annen setting.

Du er jo Hvalers første kvinnelige ordfører. Har du lært noe av Gro?

– Ja, jeg har det. Jeg har lært det at alle trenger arbeid å gå til. Det er like aktuelt i dag som tidligere, vi har bare andre arbeidsoppgaver. Arbeid ligger til grunn for verdiskapning og velferdssamfunnet vårt. Og jeg har lært det med likhet i samfunnet. Likhet og samhold. I krisa vi er inne i nå ser vi hvor mye det betyr at vi tar vare på hverandre og har et godt og velfungerende velferdssystem.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Innskrenking av abortloven. Hvis den skal strammes inn, vil jeg gå i demonstrasjonstog.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiser jeg ganske mye melkesjokolade.

Hva savner du mest akkurat nå?

– Jeg savner å kunne gi alle jeg møter en klem.

Hvem ville du helst vært isolert med?

– Familiemedlemmer og kjæresten min. Eller så kunne jeg godt vært isolert med Jens Stoltenberg.

– Hva ville du snakket med ham om?

– Jeg ville snakket med ham om Hvaler og strandsonepolitikk. Og sosialdemokratiet. Hvordan vi skal forme den viktige politikken videre tilpasset 2020, og få folk til å skjønne at de verdiene sosialdemokratiet står for kanskje er viktigere enn noen gang.

