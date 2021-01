Carina Carl (36)

Psykolog, forfatter og lederutvikler. Uttalt seg på forskning.no om hvordan man setter nyttårsforsett man faktisk kommer i mål med.

Hei Carina! Hvert år skriver jeg en liste med nyttårsforsetter, og hvert år feiler jeg. Hvorfor er det sånn?

– Endring krever overskudd, fordi det innebærer å gjøre andre valg. Valg du tar igjen og igjen blir vaner, som etterhvert krever lite av deg. Dermed må du gjøre de nye valgene over en periode før det går med letthet og på automatikk. Det kan være at du ikke har nok tid, eller er under stress som gjør at du går inn i andre gamle vaner. Hvis man ikke har rom til å skape endring, så er det fort at man gir opp de målene man har satt seg.

Hva burde man tenke på når man formulerer et mål?

– Hvor realistiske er målene du har satt deg, og hvorfor er det viktig for deg? Det handler ikke nødvendigvis om at du har lav viljestyrke når du ikke gjennomfører, men at det ikke viser seg så viktig for deg likevel.

Har du noen triks for å bevare overskudd, sånn at man kan lage nye vaner?

– Reflektere over hva som gir deg påfyll og sørge for at kalenderen din stemmer overens med det som betyr mest for deg. Dersom du henter energi av egentid, krever det å velge bort, og dersom du henter energi av sosiale relasjoner så må du prioritere det. . Helt grunnleggende trenger vi søvn, næringsrik kost og fysisk aktivitet – og selv små turer i natur gjør underverker for hjernen vår.

Burde man lage nyttårsforsetter i det hele tatt?

– I stedet for å kalle det nyttårsforsett, kan man snakke om det som en anledning til refleksjon om hva du ønsker for deg selv. Et nytt år markerer en anledning til å reflektere over hva du ønsker å ta med deg, og hva du ønsker jeg å legge igjen i det gamle. For noen er mål motivasjon, for andre er det press. Sett delmål, og lag de første stegene så overkommelige at du ikke kan feile. Du er aldri lenger enn et godt valg unna. Omfavn feiltrinn som kilder til innsikt.

Har vi for høye mål om å alltid skulle bli en bedre utgave av oss selv?

– Vi lever i et individ og prestasjonsorientert samfunn. Det er ikke noe galt i å ønske å utvikle seg som menneske, men det får et negativt fortegn når man tror det er noe man må, at leken og nysgjerrigheten forsvinner, og du blir mer opptatt av resultatet. Da kan det være vanskelig å stå i det underveis. Hvis du ser det som en reise, så blir det mer motiverende.

Kan man egentlig endre seg?

– Hvis man ikke kunne det, hadde jeg hatt en svært lite motiverende jobb. Vi er i endring så lenge vi lever. Hjernen din blir som du bruker den. Det samme gjelder kroppen din. Du blir som du bruker deg.

Mange føler sikkert på at verden står veldig stille nå. At vi ønsker endring?

– Det er veldig spennende det som skjer i møte med det som er utenfor vår kontroll – vi utfordres. Og det er når vi utfordres, at utvikling kan skje. Motgang gir en anledning til å mestre. Kanskje er dette tida for å utvikle noen andre personlige egenskaper. I møte med dager og faser i ditt eget prosjekt som utfordrer deg, hvem ønsker du å være da?

Hva gjør deg lykkelig?

– Natur, nære relasjoner og stimulerende samtaler. Og å bade. Året rundt! Også blir jeg lykkelig av å hjelpe andre mennesker med å utvikle seg. Og å være mer i tråd med den de ønsker å være.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da gjør jeg noe fint for meg selv. Det kan være å booke meg en massasjetime eller gå ut å spise mange retter – jeg elsker å spise på gode restauranter. Eller reise – den tida her pleier jeg å reise til India og utvikle Yoga-praksisen min.

Er det noe du angrer på?

– Det er noen ting jeg skulle ønske jeg gjorde, men som jeg forstår hvorfor jeg ikke gjorde. Jeg ser anger som en kilde til innsikt og på den måten er anger en konstruktiv følelse.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det kunne vært hvem som helst, men et menneske som hadde gitt et nærende møte. En dyp innklang på en eller annen måte. Sånne tilfeldige menneskemøter synes jeg er veldig givende.

Har du noen nyttårsforsett i år?

– Jeg har alltid ønsker for justeringer, og benytter alltid denne tida for refleksjon – jeg skal trekke meg tilbake på fjellet i år og tenke på hva dette året har vært.