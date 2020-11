HVEM: Sunniva Holmås Eidsvoll (37)

HVA: Leder av Oslo SV.

HVORFOR: I dag avholdes deres nominasjonsmøte før stortingsvalget i 2021. På video- konferanse, selvsagt.

Yo! Det blir kanskje ikke bare lett å holde nominasjonsmøte i disse tider?

– Nei, det gjør ikke det. Vi skal ha møtet digitalt, og alle sitter hjemme. Men vi som skal arrangere det kan heller ikke møtes, så alle sitter i hver sin stue rundt i byen.

Med over 600 folk, hvordan skal dere få det til å funke?

– Møtet blir på Zoom, der skal folk holde innlegg og debattere. Men i tillegg har vi en helt egen app som voteringsløsning. Den største terskelen nå er at alle som skal delta kommer seg inn på begge plattformene. Folk må nok helst bruke både pc og mobil eller nettbrett.

Det kan fort bli hard kamp om i hvert fall én plass på lista?

– Ja. Det er dissens på tredjeplassen, mellom Petter Eide og Andreas Sjalg Unneland. Dette mobiliserer veldig mye.

Og det er kanskje lettere å mobilisere til et digitalt møte enn til et fysisk?

– Ja, det blir jo veldig spennende. Men fysiske møter på ettermiddagen er jo heller ikke for alle. Det kan være folk som må passe barn eller gå på jobb. Dette blir nok lettere for småbarnsfamilier.

Det er alltid mye surr med videokonferanse-møter. Hva gjør dere hvis noe går gærnt?

– Vi har prøvd å tenke gjennom alt som kan gå galt, og har veldig erfarne ordstyrere. Det verste som kan skje er vel at det blir brudd som gjør at hele møtet må avbrytes. Men hvis internett streiker hjemme hos deg selv er det ditt ansvar. Og vi har et stort support-team.

Hvorfor har dere ikke nominasjonsmøter med delegater fra lagene, egentlig? Det har vel nesten alle andre partier?

– SV har en veldig åpen partikultur. Og i Oslo er det jo ganske lett å organisere et stort møte hvor mange møter opp fysisk. Det er verre i Finnmark.

Men det gjør det også lettere å kuppe?

– Ja, det kan du si. Men nå må du ha meldt deg inn i SV minst tre måneder før for å få stemmerett. Og det er jo flere hundre tillitsvalgte allerede. Da er vi ganske robuste mot at masseinnmeldinger kan påvirke sluttresultatet.

Over til de faste spørsmålene! Hva gjør deg lykkelig?

– Enten en tur på fjellet, eller yoga.

Blir du lykkelig av yoga? Sprøtt.

– Ja, når du reiser deg opp etterpå og skal sette i gang med den stressende dagen. Da er alt mye bedre.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg spilte håndball, og en av heltene var Cecilie Leganger. Hun var en helt rå keeper.

Og nå har hun blitt sammen med han HP Gundersen!

– Har hun? Jeg slutta med håndball før henne, så har ikke helt fulgt med.

Det er mye mystikk i den karrieren der. Jeg vil lese biografien!

– Kanskje den har kommet allerede? Jeg er enig.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da er jeg oppe veldig seint og spiser masse sjokolade og drikker vin.

Når korona er ferdig, da? Den dagen du får vaksine i armen, liksom? Hva gjør du da?

– Da tror jeg at jeg går på byen. Med venninner. Da skal jeg danse og klemme.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Nå for tida er det jo sjukt lite demonstrasjonstog. Men jeg gleder meg til neste. Jeg tipper vel at 8. mars og 1. mai ryker, men det ville jo være utrolig deilig.

Er det noe du angrer på?

– Jeg satt i styret i Oslo Havn. For to perioder siden. Da vedtok styret å virksomhetsoverdra kranførerdriften. De var ansatt i havna, men ble overdratt til det selskapet som skulle operere driften. Da stemte jeg avholdende, men jeg burde stemt mot.

Det var privatisering av arbeidsplassene?

– Ja. Og de kranførerne tapte pensjon på det. Jeg burde stemt mot.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Akkurat nå, Waldemar. Sønnen min, på sju måneder. Det hadde vært gøy å pludre i heisen med han.

Han kan trykke masse på knappene!

– Ja, vi hadde fått tida til å gå.

