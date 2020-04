Hvem: Vivian Jacobsen

Hva: Leder i Frisørenes fagforening, Fagforbundet.

Hvorfor: I dag åpner frisørene igjen.

Hjelp, jeg har klippet både mann og barn. Har du sett mange dårlige hårsveiser den siste måneden?

– Haha. Nei. Eller, noe har vi vel sett. Folk må jo få prøve seg, men det er klart det blir desto mer å rette opp i nå når frisørene åpner igjen.

Les også: Skole, helsetjenester og måten vi bor på: Slik tror ekspertene at koronakrisen vil påvirke oss (+)

Er det krise å klippe selv, tenker du?

– Folk må få gjøre som de vil. Det arbeidsgiverforeningen vår og fagforeningen har reagert på er når medier lager reportasjer om «sånn kan du klippe deg hjemme», og lignende. Når det første eksempelet på dette kom etter to uker, så reagerte vi. Vi er fagutdannet, vi har fire års utdannelse. Å redusere faget til noe du kan lære ved å lese en artikkel, blir useriøst.

Jeg føler meg i hvert fall ikke utlært selv om jeg tok saksa i egne hender. Men du, mange frisører åpner igjen nå: Forventer dere mange folk?

– Vi vet at det vil bli stor pågang. Det har vi fått tydelige signaler om allerede. Vi har sett på ulike Facebook-grupper for frisører og hører fra medlemmene våre at det er stor pågang på timebestilling.

Folk bestiller timer allerede?

– Ja. Mange åpnet timebestillingen allerede da Erna sa at vi kunne starte opp igjen. Og det var kanskje litt dumt. Det er problematisk at det ble gjort før vi visste noe om smitteverntiltak, avstand og vilkår. Jeg tipper at det er noen salonger som må avlyse timer framover, faktisk.

Les også: Hvem skal ta regningen for koronakrisen?: Økonomer foreslår ny koronaskatt (+)

Er det helt trygt å åpne, tror du?

– Det er vanskelig å si. Helsemyndighetene mener det er forsvarlig. Det må vi forholde oss til. Men vi mener det er beklagelig at man gikk ned fra opprinnelig avstandskrav som var to meter mellom hver kunde. Man gikk ned til en meter mellom hver kunde. Det frykter vi betyr at frisørene kommer for tett på hverandres kunder. Det er ikke sånn at vi bare står bak kunden og klipper. Vi går rundt og foran og klipper lugg. Det er tett når avstanden mellom hver kunde er på en meter.

Er ikke det nesten som normalt, da?

– Jo. Vi håper nå at bedriftene setter seg godt inn i reglene. Opplever vi en smitteoppblomstring nå, så risikerer vi at bransjen må stenge ned igjen. Det vil være alvorlig.

Frisørbedrifter er blant dem som har søkt om mest økonomisk kompensasjon fra staten. Er du bekymret for framtida til frisørene?

– Noen lever nok farlig. Vi har hørt fra medlemmer som ikke får feriepenger eller hele lønna si. Men med tanke på pågangen så håper vi at dette vil ta seg opp igjen.

Vi har hørt historier om desperate kunder som har tatt kontakt med frisører for å få en time «under bordet»: Stemmer det?

– Absolutt. Vi har fått en del tilbakemeldinger fra medlemmene våre om at det er mange som har prøvd seg. Men jeg opplever at frisørene hovedsakelig har vært tydelige og sagt nei.

Men tilbake til de som har fiksa håret hjemme selv. Hvilken hårklippfeil gjør de fleste?

– Det er lett å tro at det skal være så enkelt å klippe langt hår i en rett linje. Det er fullstendig feil. Det var faktisk noe av det vi brukte mest tid på da jeg utdannet meg. Men det aller verste: Jeg håper folk har holdt seg unna de kjemiske behandlingene, som farging, bleking og striping. Dette er ikke lett å rette opp i, og det kan bli veldig dyrt for kunden.

Huffameg. Sannheten kommer for en dag nå. Men til de faste spørsmålene: Hva gjør deg lykkelig?

– Hmm. Det har vært jobbing 24/7 de siste ukene, så det er nesten vanskelig å tenke. Men jeg velger å knytte det til denne situasjonen: Seriøse arbeidsgivere. Det gjør meg lykkelig.

Hvem var din barndomshelt?

– Pippi. Hun er jo absolutt en helt.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Det er mye, Skal jeg ramse opp? 6-timersdag, pensjon første krone... Alt som har med arbeideres rettigheter, egentlig. Og i disse tider: Flyktningbarna i Moria, og Palestina, alltid.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Oi. Jeg vet ikke, jeg. Akkurat nå, kanskje noen i helsemyndighetene så vi kunne få forklaring på hvorfor de har anbefalt en meter avstand mellom frisørkundene framfor to. Det lurer vi veldig på.