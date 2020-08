Hvem: Oda Linnea Oliversen (21)

De fleste studenter klager over dårlig råd, og at ikke pengene strekker til. Men du greier deg på 350 kroner i uka på mat. Hvordan får du det til?

– For meg handler det meste om god planlegging. Jeg er ikke opptatt av å lage en ny middagsrett hver dag, men prøver å bruke restene jeg har. Jeg er også inspirert av «Fattig student» på Instagram, som gir meg mange gode tips. Men det er ikke sånn at jeg bare spiser smuler. Jeg unner meg mat, og noen ganger bruker jeg mer enn 350 kroner uka på mat. Andre ganger mindre.

Går det bare i knekkebrød og peanøttsmør?

– Til lunsj går det mye i knekkebrød. Fordi jeg synes det er godt. Men spiser alltid middag.

Og i tillegg greier du å spare penger?

– For meg er det viktig å kunne spare. Jeg sparer til bolig i BSU, noe som også gir skattefordeler. I tillegg har jeg spart opp en buffer i tilfelle noe uforutsett skulle skje. Jeg jobber også ved siden av studiene, og sparer også en del av de pengene. Hver måned setter jeg også av 700 kroner til strømutgifter. Om sommeren ligger de utgiftene på 50 kroner måneden. Noe mer om vinteren, men i totalen blir det pluss.

Er du en skikkelig gjerrigknark?

– Slettes ikke. Jeg vil heller si motsatt. Jeg er flink til å gi meg selv penger så jeg kan kose meg. Hver gang jeg trekker kortet, trekkes 10 kroner, som går rett til «kosekontoen». Derfor trenger jeg ikke ha dårlig samvittighet for å bruke noe ekstra.

Men som student hender det vel at du går ut på byen og tar et par øl?

– Absolutt, og det legger jeg heller ikke skjul på. Jeg er god på å gå ut og ta meg noen øl, men det blir ikke så mange per kveld. Da går jeg heller ut flere kvelder, enn å drikke mange øl på en kveld.. Da slipper jeg også å være dårlig dagen derpå.

Har sparing blitt en slags hobby for deg?

– Ja, det stemmer veldig godt. Jeg synger, og jobber med musikk, og frilanser som pedagog. Da er et godt å ha noe annet å tenke på. For meg ble det sparing, og sying. I stedet for å kjøpe nytt, eller stoff til å sy klær, reparerer jeg heller det som er ødelagt.

Er dette noe du anbefaler andre studenter?

– Jeg tenker at man må finne noe som passer seg. Det er mye småting i hverdagen som kan utgjør en forskjell. Som å ha med seg matpakke i stedet for å kjøpe mat i kantina.

Hva er ditt beste sparetips?

– Å sette av penger til kos. Da slipper man å bruke av sparekontoen, eller fra penger som skulle gått til strøm.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Camilla Läckbergs bøker. Hennes krimbøker vekket lesehungeren i meg, og har ført til videre lesing.

Hva gjør deg lykkelig?

– Dette blir en veldig klisjé, men det å være sammen med folk jeg er trygge på, og kan ha det gøy sammen med, gjør meg lykkelig.

Hvem var din barndomshelt?

– Det er vanskelig. Men jeg har alltid sett opp til mamma Vigdis. Vi er gode samtalepartnere, og jeg blir alltid inspirert av henne.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kan ha en tendens ti å overanalysere ting. Det er viktig for meg å alltid ha kontroll, og ikke minst mer enn nok på kontoen.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Ligger på sofaen, spiser is med sjokoladesaus, og ser på noen dårlige realityserier på TV.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– For miljøet. Det er min nærmeste hjertesak. De siste månedene har jeg også fått et sterkt hjerte for «Black Life Matters-bevegelsen».

Er det noe du angrer på?

– Nei, og det har jeg tenkt mye på. Ting skjer av en grunn, og da er et bedre å ta det ved roten, skvære opp og gå videre.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Gjerne med den amerikanske skuespilleren, komponisten og rapperen Lin-Manuel Miranda. Han har skrevet min favoritt musikal, «Hamilton. Det er min guilty pleasure å rappe fra den når jeg vasker huset. Opera på dagen, og rap om kvelden. Jeg hadde nettopp en stor operarolle i en skoleforestilling, da vi satte opp Orfeo ed Euridice. Det ga mersmak.

