Hvem: Marianne Borgen (68)

Hva: Ordføreren i Oslo.

Hvorfor: Var blant tilhørerne da Gunnar Stålsett torsdag ble dømt til betinget fengsel i 45 dager med en prøvetid på to år, for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker.

Du var en av tilhørerne da Gunnar Stålsett torsdag ble idømt betinget fengsel for å ha ansatt en såkalt ureturnerbar asylsøker. Hva gjorde du der?

– Jeg har stor respekt for Stålsett, og jeg hadde veldig lyst å høre på hans forsvarstale. Det Stålsett har gjort med denne saken er å løfte en viktig verdidebatt. Det handler om hvilket samfunn vi ønsker å være, og respekten for menneskeverdet. Noe av det som gjorde mest inntrykk på meg i retten var forsvarstalen til Stålsett. Han forklarte her hvorfor han hadde gjort som han hadde gjort. Han kunne valgt å bare støtte den ureturnerbare asylsøkeren, Lula Tecle, med penger, men han ville ikke gjøre henne til en tigger. Det forteller noe om at for henne, og for oss alle, betyr det mye å kunne arbeide og yte noe til samfunnet. Det gir en verdighet. Han ville sikre henne verdighet, selv om han visste at det var et brudd på norsk lov.

Hva bør bli utfallet av den debatten mener du?

– Jeg mener jo at vi bør kunne gi folk jobb, når de har vært i Norge over tid. Mitt parti, SV, har selv foreslått å gi ureturnerbare asylsøkere midlertidig arbeidstillatelse så lenge de ikke kan returneres. Det fikk vi dessverre ikke de andre partiene på Stortinget med på. Vi vet ikke hvor mange ureturnerbare asylsøkere det er i Norge i dag, men det hevdes at det er flere tusen. Mange av dem bor her i Oslo.

Har denne debatten bidratt til at du vil ta initiativ til å gjøre mer for denne gruppen fra kommunalt hold?

– Her i Oslo har vi et eget helsesenter for papirløse, som Oslo kommune støtter. Jeg skulle gjerne sett at de også fikk statlig støtte.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Bøkene til Astrid Lindgren, som Pippi Langstrømpe og Mio, min Mio. De viser styrken i å gjøre det en tror på. Være litt modig. Stå for noe.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være sammen med barnebarna mine. Jeg har seks barnebarn, og blir veldig glad av å være sammen med dem.

Hvem var din barndomshelt?

– Det var sjakklæreren min, som slapp til oss jentene og lærte oss sjakk. Det var uvanlig på slutten av 50-tallet.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg ikke klarer si nei. Jeg er litt for mye av et ja-menneske.

Er det noe du angrer på?

– Jeg er nok en person som ser mest framover, og ikke angrer så mye. Jeg prøver å ikke dvele for mye ved ting.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Akkurat nå vil jeg stått fast i heisen med statsminister Erna Solberg (H). Da ville jeg fått mulighet til å snakke med henne om Stålsetts sak, og hva dette faktisk handler om og om hvordan vi skal få en politikk som setter menneskeverdet fremst. Da trenger vi en endring av dagens lovverk og praksis.