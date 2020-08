HVEM: Mina Finstad Berg (30)

HVA: Eks SV-politiker som nå har fått jobb som idrettskommentator i TV 2.

HVORFOR: Vi ville bare grille henne litt om idrettspolitikk.

Yo! Du går fra å være SV-politiker til å bli sportskommentator i TV 2. Da må vi høre litt om hva du mener om ting! Qatar-VM. Skal du dra?

– Hvis jeg skal dekke det blir jeg vel sittende i Oslo. Men jeg har vært kritisk til VM i Qatar lenge. Så har jeg diskutert saken med Amnesty og mange andre, og det er ikke alle som er på boikott-linja.

Så ... du vil ikke boikotte?

– Jeg har vel flytta meg litt der med åra. Jeg har snakka mye med folk som har vært der nede og kjenner situasjonen bedre. Man må lytte til folk som har greie på det. Men det er en helt naturlig side å dekke.

Hva gjør man når fotballaget man heier på blir kjøpt opp av noen fæle?

– Du får spørre kidsa utenfor Paris. PSG var klubben for forstedene, det var unger som spilte fotball i gatene med veldig variert bakgrunn som egentlig var PSG-supporterne, før klubben ble kjøpt av Qatar Sports Investments.

Æsj, det høres trøblete ut, altså.

– Det er jo ambivalent, man kjenner jo ikke igjen klubben sin, og misliker at den skal bli brukt som reklameplakat for noe man ikke liker. Men man skal jo ikke la de folka få stjæle fotballen heller.

Hva er ditt favoritt Vålerenga-lag?

– Ethvert Vålerenga-lag som har inkludert Morten Berre.

Kjipt for damene, da.

– Jeg har vært på en del kamper i Toppserien, altså. Om ti år kommer jeg sikkert til å mene at det er ethvert Vålerenga-lag som har inkludert Sherida Spitse.

Northug: Tilgivelse eller oppgjør?

– Først og fremst får vel etterforskninga gå sin gang. Lovbrudd må nesten rettsstaten ta seg av.

Men det vel relevant for idretten også?

– Ja, Northug har jo vært et stort forbilde, veldig lenge. Så det får jo oppmerksomhet. Det er ingen tvil om at å kjøre så fort er ugreit. Men man skal være forsiktig med å si at det ikke finnes tilgivelse. Det er hardt å melde.

Nå, noen faste spørsmål: Hvem var din barndomshelt?

– Bente Nordby. Hun vant OL i Sidney og var såååå god. Verdens beste keeper med klar margin.

Hva misliker du mest ved deg selv?

–Jeg kan henge meg opp i småting. Som jeg ikke kan la ligge.

Hva da?

– Nei, hvis jeg har gjort en liten feil på sending. Jeg har sagt at en spiller er 19 år, og så har han akkurat fylt 20. Da kan jeg våkne dagen etter og bare ... fy faen.

Det høres jo ikke så farlig ut.

– Nei. Det er dumt å bruke så mye krefter på sånne ting.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Enten går jeg på fotballpub og koser meg. Eller så går jeg på Outland og kjøper et spill som ser gøyalt ut. Unlock, for eksempel, som er et sånn Escape Room, bare i brettspill-form.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg synes det var kjipt at jeg ikke fikk vært i den Black Lives Matter-demonstrasjonen. Jeg skulle ønske den var i en periode det var litt mindre behov for smittevern.

Du kunne jo vært på Furuset og demonstrert mot rasisme i helga? Ble litt tåregass og sånn, da.

– Den fasen i livet mitt er litt ferdig. Altså tåregass.

Er det noe du angrer på?

– Tja, hvis man ikke angrer på noe, så har man vel levd livet veldig kjedelig. Jeg husker en gang jeg oversvømte kollektivet jeg bodde i, for jeg hadde trekt ut stikkontakten på fryseren og dratt på byen. Det er en del sånne.

Men på jobb, da? Har du sagt noe skikkelig dumt på TV?

– Jeg tar jo mye feil. Vi spår jo om mye rart. Jeg tippa at City skulle vinne premier league i år. Og at Brasil skulle vinne VM i 2018. De røyk ut i kvarten, mot Belgia.

Haha!

– Og i 2014 mente jeg at italiensk-marokkanske Hachim Mastour var et større talent enn Martin Ødegaard. Nå sliter han med å få spilletid i italiensk Serie C. Det er vel den største.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Paolo Maldini. Jeg tror han har noen gode historier å fortelle.

