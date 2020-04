Hvem: Hallgeir Kvadsheim (49)

Hva: Siviløkonom, forfatter og programleder.

Hvorfor: Økonomisk rådgiver med tips til økonomien i koronatidene

Mange er bekymret for privatøkonomien i disse koronatider. Hva er ditt beste råd?

– Man bekymrer seg kanskje litt for mye. 800.000 er ansatt i offentlig sektor, noe som er 32 prosent av alle. De er trygge, og kan glede seg over økt kjøpekraft, siden renta også går ned. Det er ingen grunn til å uro seg over noe som ikke finnes. Men jeg skjønner godt de som jobber i kundebaserte tjenester, som for eksempel frisører og de som jobber innen reiseliv er urolige. I disse sektorene har du ofte også dårlige pensjonsordninger og sikkerhetsnett. De får nå dobbelt opp. Men jeg er glad for at vi bor i Norge, hvor vi har et godt sikkerhetsnett, når det gjelder ledighet og permisjoner. Så jeg vil at folk ikke skal bekymre seg for mye.

Mange er bekymret for boliglånet. Hva bør de som har lån gjøre nå?

– Nå synker renta til historiske lave nivåer. Vi har aldri betalt så lite, og det hjelper voldsomt. Bankene kan ikke si opp lånet ditt. Da må du i så fall misligholde det. Det du kan gjøre er å be om avdragsfrihet en periode, og da er det kun rentene du betaler. Noe de aller fleste vil klare med dagens lave renter. Selv om de har lånt opp til pipa og er permittert. Men har du problemer og vil være sikker kan man binde renta. Noe jeg i utgangspunktet ikke vil anbefale. Det lønner seg sjelden, men bedre nattesøvn har også en pris.

Er det nå i nedgangstider vi bør kjøpe aksjer og fond?

– Ja, det kan godt være tida for det nå. Det er avhengig av den økonomien du har, og om du har penger du kan avse. Men er du utrygg i jobben, og kan risikere å bli permittert inne det neste halve året, så ikke kjøp fond nå. Uansett bør du ha en tidshorisont på fem til 10 år. Jeg har prøvd både enkeltaksjer og fond, men har kommet best ut av aksjefond. Problemet med aksjer, er at mange nordmenn ofte velger de mest risikoutsatte, som har potensial til størst gevinst. De kan være vel hasardiøst. Så for dem som har lyst til å spare, er fond det beste.

Selv har jeg pensjonssparing gjennom arbeidsgiver, og ser verdien har sunket, og dermed de antatte månedlige utbetalingene. Noen gode råd til de som er i samme situasjon?

– For de fleste er det bare å ligge lavt, og helst ikke se for mye på utviklingen. Er de få år til du går av, og du har en sparing med høy risiko, kan det være lurt å senke risikoen. Men i mange pensjonsfond ligger det en innebygget risikosenking i profilene, som senker risikoen på et gitt tidspunkt.

Flere bedrifter går konkurs, mange ansatte er sagt opp eller permittert. Hvordan vil dette bli på lang sikt?

– Det er noe bedrifter som allerede er konkurs, men det er ofte bedrifter som allerede balanserte på eggen. De fleste andre vil klare noen måneder med stillstand, sammen med statens tiltakspakker. men det går en smertegrense for de fleste. For andre igjen, som fiskeoppdrett går det fortsatt bra, siden de selger i dollar og euro.

Må vi vente høy arbeidsledighet de neste årene?

– Det er vanskelig å si. Jeg er ikke makroøkonom, og det er ikke i den spåkulen jeg ser. Noe ettervirkning vil det nok bli ut over neste år, mens andre har mer muskler og er bedre skodd for et kortvarig nedtur.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg ble intervjuet av deg i samme spalte i 2013. Da svarte jeg «Fred» av Arne Garborg. Den står som en påle.

Hva gjør deg lykkelig?

– Hverdagslivet med familien. Jeg finner også mye glede i å lage mat. Nå begynner det å bli vel mye rutiner hjemme, så jeg skulle gjerne hatt litt mindre av det.

Hva er ditt beste karantenetips?

– Hvis du kan komme deg ut en gang om dagen i frisk luft, så er det et bra tips. Ta gjerne en joggetur, selv om din politiske redaktør Lars West Johnsen mener noe annet. Det er også mange gode kulturtilbud å finne på nettet i disse tider. Gjerne en god serie.

Hvem var din barndomshelt?

– I fotball så er det fortsatt Vikingvingen Isak Arne Refvik og Aston Villas Tony Morley. I tillegg til min mor og far. Da jeg var 14–15 år var Trygve Hegnar et forbilde. Jeg delte ikke alltid hans politiske syn, men han var etter min mening grunnleggeren av økonomisk journalistikk i Norge, så på den måten var han et forbilde.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er fortsatt like distré. Jeg blir fort distrahert, og skulle ønske jeg var mer strukturert i arbeidssituasjoner.

Hva savner du mest akkurat nå?

– Å kunne treffe venner. Jeg er fotballpappa, og har tre barn som spiller fotball. Å se de spille fotball savner jeg veldig.

Hva har du lyst til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– Nå har jeg med årene fått et større miljøengasjement. Men er det noe som gjør meg fly forbanna bare jeg tenker på det, så er det rasisme. Særlig kronikkforfattere som prøver å skape et skille mellom «dem» og «oss andre

Hva angrer du mest på?

– Fortsatt at jeg studerte i Milano, og ikke fulgte kameratene til Barcelona. På den økonomiske siden, når jeg ser meg selv i bakspeilet, så skulle jeg kjøpt mer aksjer og bolig, og tatt større sjanser økonomisk. Da jeg gikk på Handelshøgskolen, var vi mer opptatt av farene, og ikke mulighetene.

Hvem ville du helst vært isolert med?

– Det er komikeren Dag Sørås. han er Norges beste komiker og da hadde jeg fint klart en lang isolasjon. Ellers en god kokk, så jeg kunne gravd og spurt, og lært noen triks. Jeg er for avhengig av oppskrifter, og vil lære meg å lage god mat uten å følge boka slavisk.