Leder for Elevorganisasjonen: – Man merker jo at skolehverdagen er litt annerledes

Hvem: Kristin Schultz

Hva: Leder i Elevorganisasjonen

Hvorfor: Første skoleuke er bak oss, og evalueringen av koronastengt skole viser at digital undervisning har fungert dårlig.

Nå har elevene vært på skolen en uke, hvordan har det gått?

– Man merker jo at skolehverdagen er litt annerledes, at korona fortsatt er her, de må holde avstand og alt sånt, men som med alt annet i samfunnet så venner man seg fort til det. Jeg tror de fleste har det veldig fint med skole igjen.

Du tenker det var forsvarlig å åpne sånn som situasjonen er nå?

– Ja, det tror jeg. Men det er viktig at vi fortsetter å ha en kontinuerlig debatt på hvorvidt det er forsvarlig. Og at vi tar debatten om kapasiteten på de forskjellige skolene.

Hvis situasjonen blir som i vår, med nedstenging av samfunnet, hva må vi gjøre annerledes?

– Den viktigste erfaringa å ha med seg er nok at vi ikke må tenke at vi kan flytte den undervisninga vi vanligvis ville hatt i et klasserom inn på en digital plattform og tro at det skal være en suksess. Det er jo to helt ulike læringsplattformer. Da må vi tilpasse.

Hvordan gjør vi det?

– Lærerne må snakke med elevene sine om hvordan de kan gjennomføre undervisninga og hva elevene har behov for. I vår så vi en tendens til at noen lærere bare hadde opprop, delte ut oppgaver og så overlot elevene til å løse oppgavene på egenhånd. Det fungerte kanskje for de selvstendige elevene, men ikke for de mindre selvstendige. Elevene trenger ikke bare tørr tavleundervisning, man kan ha workshop, ha dialoger og beholde noe av det sosiale i klassen, også på video.

Men nå er jo ikke skolene stengt, så la oss gå over til fraværsgrensa...nå har jo akkurat regjeringen vedtatt at egenmelding og foresattemelding gir gyldig fravær, er dere fornøyd?

– Ja, det var jo det vi hadde håpet på. Vi så at mange elever havnet mellom to regelverk, hvor de på den ene sida får beskjed om at de skal være hjemme fra skolen om de hoster litt, mens de på den andre siden skal være på skolen med mindre de har så alvorlige symptomer at en lege kan dokumentere det. Det ble jo bare tull.

Over til noen faste spørsmål … Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Alkymisten av Paulo Cohello. Jeg fikk den av en kompis av broren min, og den hjalp meg til å skjønne hvor viktig det er å følge drømmene mine.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det som gjør meg lykkelig er å vite at jeg har et nettverk av mennesker rundt meg som jeg vet at jeg alltid kan gå til hvis jeg trenger det.

Hvem var din barndomshelt?

– Har alltid sett veldig opp til pappa, stefaren min. Han er verdens snilleste og mest godhjerta person, som alltid vil det beste for alle rundt han. Han er absolutt min barndomshelt, på alle mulige måter.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det varierer veldig, men jeg misliker at jeg har en tendens til å ta ganske stor plass, på godt og vondt. Det er jo sikkert det som har fått meg dit jeg er i dag, at jeg tør det, men det er også noe jeg kan bli veldig flau over.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiser jeg noe skikkelig bakst, eller lager noe middag som egentlig er veldig usunt. For eksempel en varm bolle med skikkelig ostepasta, og å sitte i senga og skru på en film.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Ganske mye. For EO er det naturlig å svare fraværsgrensa og eksamen, men det er blir så klisje. Jeg ville nok demonstrert mot de rasistiske systemene vi har i Norge, og finne ut hvordan jeg kan lære mer om rasisme.

Er det noe du angrer på?

– Jeg har veldig «flink pike»-tendenser. Jeg angrer på at jeg har latt DEN delen av meg kontrollere så mye av barndommen min, for jeg innser hvor mange sosiale aktiviteter jeg gikk glipp av. Så jeg angrer på at jeg har satt skole først alltid. Det er jo viktig, men jeg syns egentlig ikke det har vært verdt det.

Hvem vil du helst stått fast i heisen med?

– Hvem som helst?

Ja !

– Okei, nå må jeg si det her fordi 12 år gamle meg var veldig fan av One Direction. Og Harry Styles han virker så herlig og …

... Og kjekk !!!!

– Ja, han er så kjekk. Og når man ser på intervjuer, og hører sangene hans, så virker han som en så gjennomgående god person. Hvis jeg først skulle være stuck i en heis med noen så ville jeg være i en heis med noen som kan synge fint for meg, ha gode meningsfylte samtaler og som ser bra ut samtidig. Så Harry Styles.