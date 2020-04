Hvem: Nelli Kongshaug (43)

Hva: Leder for «Kors på halsen»

Hvorfor: Har opplevd en veldig pågang på Ungdommens hjelpelinje, «Kors på halsen»

For å ta det første først. Kort om Ungdommens hjelpelinje «Kors på halsen».

– Det er samtaletilbud for barn og unge opp til 18 år, hvor de kan ta kontakt på telefon, chat eller mail. De kan spørre om alt, og det er barna selv som setter agendaen. Det er voksne, frivillige som svarer, og de har alle fått en god grunnopplæring, noe som gjør de godt rustet til å håndtere alle temaene, før de går på vakt.

Dere hadde over 650 henvendelser i påsken. Hva er det ungdommen lurer på?

– Det er fem temaer som har gått igjen i påsken. Det handler om selvmord, relasjon til foreldre, selvskading, følelser, som tristhet og nedstemthet, og vennskap. Barn og unge spør om alt, og de deler mye av livet sitt med oss. Mange spørsmål går på venner, og alt det som det innebærer, til de tunge temaene som selvmord, selvskading, og psykisk helse.

Er det mange spørsmål rundt korona?

– Egentlig ikke så mange i påsken. Vi har hatt 24 samtaler som kun har dreid seg om viruset. Det de ofte lurer på da er hvordan de kan bli smittet. De lurer på ting som hvordan de er berørt av koronaen, som når kan de møte venner, og hva er det som skjer videre. Koronaspørsmålene kommer på toppen av det hele.

Alle skoler har vært stengt siden 12 mars. Hva har stengingen betydd for de under 18 år?

– Det betyr at de ikke får delta på de vanlige aktivitetene sin som skole og fritidsaktiviteter. Mange har vært hjemme alene i lang tid, og man er tettere på hverandre enn man vanligvis er. Noe som blant annet har innvirkning på humøret. Alle har behov for å møte andre. For noen, som de som ikke har det bra på skolen har det vært godt å kunne være hjemme. Der har de kunne føle seg trygge. For andre, med vold og overgrep, har denne tida vært vondt og vanskelig.

Lengter de tilbake til skolen?

– De fleste lengter tilbake til skolen, til skolekamerater, til lærerne og til det å ha en ordentlig skole. Det digitale er bra, men det er begrensninger i den hjelpen de får i dag, men de fleste trenger mer ut over et, som de kun får ved å fysisk være på skolen.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Nå er det veldig lenge siden jeg leste en god bok, så jeg har vel ikke noen som betyr så mye for meg. men jeg er glad i å les krim, men det blir dessverre lite tid til å lese skjønnlitteratur.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det at jeg får lov til å være ute i naturen. Være der det er mennesker og godt selskap. Gjerne i skogen med familien, eller i en landsby i utlandet. Nå som jeg er så mye hjemme, setter jeg mer pris på det.

Hva er ditt beste karantenetips?

– Det er å kunne være ute i marka. Komme seg ut av de vanlige stiene, og oppdage nye perler. Jeg er masse både i Østmarka og i Lillomarka, og jeg liker å velge steder hvor det ikke er så mange mennesker.

Hvem var din barndomshelt?

– Kan ikke huske jeg hadde noen som jeg så opp til som barn. Men da jeg ble eldre ble jeg veldig stor fan av Nelson Mandela. Jeg ser opp til dem som tør å gjøre noe annerledes. Jeg lever litt etter Pippi sin setning «Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert»

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det er flere ting, men tror at det å være utålmodig og sta er det jeg misliker mest. Det kan jo være både positivt og negativt.

Hva savner du mest akkurat nå?

– Det jeg savner mest er å kunne være på jobben. Møte kollegene mine. Og ikke minst foreldre mine, som jeg ikke kan møte nå.

Hva har du lyst til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– Jeg har lyst til å gå i tog for barns rettigheter.

Hva angrer du mest på?

– Tror ikke jeg angrer på så mye. Jeg har alltid kastet meg rundt og gjort det jeg har hatt lyst på. jeg har gjort noen dumme valgt men har tenkt at «det har jeg lært av».

Hvem ville du helst vært isolert med?

– Jeg føler at jeg er isolert med de jeg har lyst til å være isolert med, og det er mann og tre barn. Alt i skjønn harmoni, selv om det er noen utfordringer.