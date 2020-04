Hvem: Ingunn Gjerstad (56)

Hva: Leder av LO Oslo

Hvorfor: Flytter 1. mai toget fra Oslos gater til det digitale rom.

Digitalt 1. mai tog. Hvordan blir det?

– Det blir kjempespennende, og det er jo første gang vi gjør dette. I midten av mars skjønte vi at alle torg og plasser kunne bli stengt ned, og at vi måte finne alternativer til det vanlige 1. mai-opplegget. Sammen med LO i flere andre byer, som Stavanger, Trondheim og Fredrikstad, utviklet vi den digitale plattformen vi skal bruke 1. mai. Dette blir annerledes enn en vanlig Facebook-plattform hvor man bare sitter i sofaen og «liker». Nå kan man gå aktivt inn og stille seg opp i et tog, under den parolen man selv ønsker. Slik som det er i virkeligheten. Man kan finne seg en «avatar», (stedfortreder), og selv har jeg valgt en blondine, siden jeg er naturlig blond. Før du velger kan du se toget rulle forbi deg med paroler og faner. De vakre fanene gjør toget naturtro. Dette blir en annen form for kommunikasjon, en mer aktiv handling. I fjor var det rekordmange 10.600 som var med i toget i Oslo. Den rekorden håper vi å slå digitalt.

Er du redd for at hele systemet skal bryte sammen?

– Vi er redd for at det samme som skal skje, som skjedde under Grand Prix-avstemningen til NRK, hvor alt brøt sammen. Men vi har forberedt dette godt, og tror det skal holde.

Hvem er årets talere?

– I Oslo vil det være LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, klimaaktivist og skolestreiker Aurora Kobernus, leder for folkebevegelsen MISS i Ecuador Leonidas Iza og leder av AAP-aksjonen Elisabeth Thoresen, samt Ebba Wergeland, arbeidsmedisiner. I tillegg blir det lederne for ungdomspartiene i Oslo, fra AUF, SU og RU og leder for Nei til Atomvåpen, Oslo. Vi har kransenedleggelser også, på Osvald- og Pellemonumentene til de som ga livet mot fascismen.

Og de sitter hjemme på Skype?

– Alle talene er spilt inn på forhånd, for å gi best mulig lyd og bildeforhold.

Hva betyr 1. mai for deg?

– For meg er det dagen over alle dager. Det er en kjempeopplevelse å være en del av det fellesskapet den dagen gir. Først og fremst er det en kampdag, hvor vi løfter fram våre krav. Fortsatt handler det om krav rundt arbeidsløshet, penger og goder. Dagen er også en veldig strek solidaritetsdag internasjonalt, noe som var min politiske oppvåkning. Men det er også en festdag.

Hva skal du selv gjøre på dagen?

– Jeg skal være i byen, og være med i sendingen til LO sentralt som starter kl. 11. Så blir det også noen små treff med folk i smittevernevennlige grupper. Dagen begynner alltid med at jeg heiser flagget.

Hvilken parole ville du helst gått under selv?

– Det må bli kampen for «fast arbeid, forby bemanningsbransjen». Denne parolen har styrket seg under den krisen vi har vært i de siste par månedene. I Oslo er nå arbeidsløsheten hele 13 prosent, og arbeidsfolks muligheter er avhengig av faste arbeidsforhold.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Torborg Nedreaas av «Måneskinn gror det ingenting». Den boken var en kraftig opplæring i kampen for menneskeverd, og likestilling mellom menn og kvinner, og kvinners rett til selv å kunne velge.

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg liker å gå på tur, gjerne en eller annet topp. Jeg bor på Furuset, og gikk nylig opp til Haukåsen i Østmarka. Ellers gjør venner og god mat meg lykkelig.

Hva er ditt beste karantenetips?

– Gå en tur rundt kvartalet før du begynner å jobbe hjemme. Se på countryrockens historie på NRK2, eller ring en venn og le høyt og lenge.

Hvem var din barndomshelt?

– Barndomshelten var Pippi Langstrømpe. Hun var sterk og gjorde det hun ville. I ungdomstiden var det den polskfødte, tyske revolusjonære politikeren Rosa Luxemburg.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kan feilberegne tida litt. Jeg tror at jeg rekker mer enn hva som er mulig. Særlig når det gjelder husarbeid.

Hva savner du mest akkurat nå?

– Lange maidager og kvelder med venner. Hvor verdenssituasjonen og klassekampen blir behørig drøftet.

Hva har du lyst til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– Kampen for rettferdighet, og mot de økende klasseforskjellene. Vi må omfordele og styrke de fattigste, noe vi ser tydelig under koronakrisen. Vi bekymrer oss for hårsveisen, mens i andre land har man ikke engang beskyttelse mot viruset. Det er en kjempeviktig utfordring for fagbevegelsen nå framover nå å hindre at sterke pengeinteresser utnytter krise og kaos til å berike seg selv, mens vanlige folk taper. Slike kriser gir også forsterket tro på demokrati og velferdsstat!

Hva angrer du mest på?

– Jeg har ikke tatt meg tid til å tenke på det. Jeg har stort sett gjort det jeg føler er riktig, og har stått for det.

Hvem ville du helst vært isolert med?

– Min kjære Rolf, samboer og partner gjennom 16 år. Vi har alltid mye å snakke om.