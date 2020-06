Hvem: Dan-Michael Danino (40)

Hva: Daglig leder for Parkteatret bar og Parkteatret scene på Grünerløkka

Hvorfor: Åpningstiden av Oslos ølkraner er utvidet til klokken 03.00

Hei! Det er nå blitt klart at Oslos ølkraner får være åpne til kl. 03.00. Hva har dette å si for Parkteatret?

– Egentlig ingenting. Skal vi opprettholde smittevern, enmetersgrensen og ha bordservering, har vi plass til 39 mennesker inne. For oss går vinninga opp i spinninga, for skal vi ha oppe på nattestid, må vi ha dørvakter, og da går vi i minus.

Så for dere er ikke dette en gladsak?

– Nja, jeg er litt lei av at utvidede åpningstider utelukkende blir framstilt som en gladsak. Myndighetene har ingen peiling på mange av mekanismene i kultur- og uteliv. Parkteatret er blitt beordret nedstengt på to områder: vi kan ha halvparten så mange gjester og scenen er stengt. Jeg er bekymret for hva som skjer når høsten kommer og det ikke er uteservering. Da vil jeg invitere dem hos myndighetene som har tatt beslutningene for kulturlivet og forklare dem hvorfor vi, og veldig mange andre, går konkurs.

Hvordan har koronakrisen og kortere åpningstider preget dere?

– Hva skal jeg si. Alle ble permittert 12. mars, da vi ikke hadde grunnlag for å holde åpent. Parkteatret lever av konserter, ølsalg og god stemning på uteserveringen. Vi kan ikke holde åpent for å selge traktekaffe og brus. Jeg mener det har vært et fravær av info og at myndighetene har hatt en arrogant holdning til det hele. Disse tiltakspakkene er helt borte i natta. Når man tar slike avgjørelser som myndighetene har tatt, må man ta ansvar. De kan ikke bare be oss stenge uten å gi bransjen målrettet kompensasjon. Det falt på sin egen urimelighet da Oslo stengte utestedene uten at huseierne satte ned leieprisene. Vår huseier satte ned til halv pris, men Oslo kommune skulle som huseiere satt ned prisen for sine respektive leietakere. Vi har valgt å ta koronasituasjonen på alvor, og det koster penger.

Så det vil ikke gi en økonomisk gevinst at ølkranene har utvidede åpningstider?

– I utgangspunktet er det kanskje lønnsomt, men i realiteten er det ikke det. Med plass til 39 mennesker inne vil det ikke være bærekraftig økonomisk når vi skal betale lønn til dem som jobber sent. Kanskje vi går i null, hvis vi er heldige. Det som faktisk hadde hjulpet er et fremoverlent bystyre som åpner opp for utvidet skjenketid utendørs.

Hvordan forventer dere at sommeren blir?

– Vi er prisgitt godt vær. Uten blir det vanskelig å overleve. Jeg håper og tror at oslofolk benytter seg av egen by. Det har de vist så langt, og jeg tror de vil fortsette. Det må vi krysse fingrene for. Vi er jo blant dem som er heldige og har en fin uteservering. Jeg synes synd på dem som har slitt enda mer enn oss i denne tiden. Eller, oss som i Parkteatret bar, da. Som konsertsted er vi helt i knestående.

Har du en liten (velkomst)hilsen til ølglade Osloborgere?

– Haha, tja. Vi har utvidet åpningstiden vår med to timer, så vi stenger 00.30. Skal man overholde gode skjenkeregler og smittevern, vil det ikke være gjennomførbart verken økonomisk eller etisk å ha åpent lenger. Men, det er hyggelig at folk kan sitte et par timer lenger, så håper jeg at de er flinke til å forstå at når det er fullt, så er det fullt.

Så, over til et par standardspørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Oi, det er vanskelig. De siste årene har jeg jobbet så mye, og jeg har to små barn, så jeg har fått liten tid til å lese. Da jeg studerte idéhistorie på Blindern, leste jeg mye skjønnlitteratur. Jeg tror jeg går for «Prosessen», av Franz Kafka. Den er ganske treffende i disse tider.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er faktisk å sitte i hagen som jeg i koronatiden har fått freshet opp sammen med kidsa mine.

Hvem var din barndomshelt?

– Luke Skywalker. Jeg var en skikkelig Star Wars-fan.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg er altfor glad i mat. Jeg burde vel gått ned noen kilo, haha.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da er jeg på Parkteatret og drikker øl med de flotte kollegene mine, og det er faktisk helt sant.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Myndighetenes håndtering av koronakrisen for kultursektoren.

Er det noe du angrer på?

– Akkurat nå angrer jeg på at jeg ikke tok en profesjonsutdanning, slik at jeg hadde hatt litt flere bein å stå på nå som situasjonen er som den er. Men det er bare akkurat nå, da.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg skulle vel egentlig sagt Abid Raja, men han er nok bare en brikke for politikken som føres i Norge og har nok mindre gjennomslagskraft, så jeg tror jeg går for Jan Tore Sanner. Da hadde jeg forklart ham hvordan mekanismene fungerer i praksis. Han sier at bedrifter kun får kontantstøtte hvis de har 30 prosent omsetningsfall, basert på en justeringsfaktor som ikke tar høyde for for eksempel sesong. Jeg skulle gjerne fått svar på hvilke bransjer som faktisk har en margin på 30 prosent, og også spørre ham hvorfor han ikke har bedre tiltak for alle studentene som jobber og skatter på lik linje med alle andre.

