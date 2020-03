Hvem: Dag Terje Klarp Solvang (48)

Hva: Generalsekretær i DNT.

Hvorfor: Går inn i høysesongen med stengte hytter.

Regjeringen og helsemyndighetene har forbudt all hytteovernatting til etter påske på grunn av koronaviruset. Hva betyr dette for dere?

– Korona-krisen setter hele Norge på prøve. Det viktigste DNT gjør nå er å bidra til å begrense smitte, og det finnes vel ingen viktigere og mer meningsfull dugnad enn akkurat det. Derfor har vi avlyst alle våre turer, kurs og arrangementer, i første omgang fram til 1. mai. Vi har stengt ned hyttene våre, og oppfordrer alle til å holde seg hjemme og legge turene til nærområdet. Krisen rammer våre 57 medlemsforeninger ulikt. Noen av de vil tåle en lengre pause i aktivitetene bedre enn andre, men for DNT Oslo og omegn, vår største forening, er situasjonen akutt. De eier halvparten av de 44 betjente hyttene våre. Nå er de viktigste inntektskildene borte. Over 80 prosent av de ansatte i Oslo er permittert, og inntektstapet de opplever kan få store konsekvenser for den infrastrukturen (hytter og ruter) som er bunnplanken i hele DNTs virksomhet.

Har dere regnet på det i kroner og øre?

– En nedstengning av DNTs hytteanlegg i fjell og nærområder er dramatisk for foreningens økonomi, og påvirker både vertskap og medlemsforeningene. Fram til 1. mai vil DNT redusere sine inntekter fra hyttedrift med nærmere 30 millioner. Skulle situasjonen vedvare og sommersesongen gå tapt er inntektstapet estimert til mellom 140 og 150 millioner.

Hvor mange hyttegjester har dere vanligvis i påsken?

– Vi har i gjennomsnitt 13. 000 gjester på de betjente hyttene våre hver påske. Overnattinger på de u- og selvbetjente hyttene kommer i tillegg.

Mange av hyttene er ubetjente. Hva gjøre dere for å hindre at noen likevel legger påsketuren dit?

– Våre 57 medlemsforeninger og tilknyttede lokallag har vært tydelig på at vi fraråder besøk på hyttene våre både på nettsider, i sosiale medier og ut mot media siden tiltakene trådte i kraft. Vi har også tydelige sprettopp- varsler om dette både på dnt.no og på UT.no. Nå legger vi fullt trykk på å gi folk nærtur og aktivitetstips for å sikre at folk holder seg i områdene der de bor.

Hva tenker du om hyttedebatten som har rast?

– Vi ber alle om å lytte til myndighetenes råd om å holde seg hjemme og gå for nærturer. Hytteferien blir satt på vent for oss alle nå, og det er selvsagt leit, men det er helt avgjørende for å hindre utbredelse av smitte. Nå har hver og en av oss en kjempemulighet til å bli kjent med vårt eget nærområde. Hyttene og fjellene venter på oss på den andre siden av korona, vi gleder oss til å ta alle imot når tida er inne.

Hva var dine egne påskeplaner?

– Jeg skulle starte påsken med å besøke Rauhelleren og Mårbu på Hardangervidda. Planen var å hjelpe til som ekstrahjelp og ønske påsketurister velkommen. Siste del av påsken var tenkt på egen hytte på Stavtjørn i Rogaland. Der er det fine dagsturer til DNT-hytter som Kvitlen og Støle.

Du er gift med helseminister Bent Høie. Blir det mye korona og hytteprat over kjøkkenbordet hjemme?

– Vi har et kjøkkenbord og vi er av og til hjemme samtidig. Men akkurat i disse dager blir det nok mer praktisk om hvem som gjør hva, hva vil du ha til middag eller å snakke om noe helt annet. Eller å sitte i armkroken uten å si noe. Bare være. Det er hektiske dager for oss begge – og ikke minst for han.

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg må si Bent. Han er jo selve livsnerven. Men som kokk er jeg glad i mat og drikke så en bedre middag gir også sterk lykkefølelse. Bent og jeg er heldig som har små og store i familien. De er viktige for oss.

Hva er ditt beste karantenetips?

– Jeg vil si at for meg er friluftslivet den eneste måten å komme igjennom denne perioden på. Nå er det nærfriluftslivet som gjelder – og en løpetur i mitt nærområde en tidlig morgenstund er mitt beste tips. Det gir energi, frisk luft og jeg får se våren krype på oss.

Hvem var din barndomshelt?

– Sølvpilen.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg skulle ønske at jeg var litt mer tålmodig. Jeg liker helst å løse utfordringer litt før de har oppstått – eller å ta ordet litt for tidlig. Jeg øver på det altså.

Hva savner du mest akkurat nå?

– Friluftslivet slik jeg kjenner det. Helgetur til Jotunheimen for en topptur eller en helg på hytta. Men – det kommer tilbake. Jeg er trygg på det. Og jo flinkere vi er nå – jo raskere er vi tilbake til normalen.

Hva har du lyst til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– For urørt og stille natur

Hva angrer du mest på?

– Å angre på noe er det mest bortkastede en kan gjøre. Bedre å forsøke å lære av sine feil – og ikke gjøre om igjen. Om enn det sikkert er ting jeg ikke skulle ha sagt.

Hvem ville du helst vært isolert med?

– Therese Bertheau er den legendariske lærerinnen fra Oslo som ga blaffen i hva mennene mente. Hun besteg Store Skagastølstind i 1894, i bukser. Skjørtet skal hun ha kastet bak en stein på veien opp, men det var raskt tilbake da hun skulle fotograferes for bragden. Likevel ble hun stadig kritisert for å ha gått i bukser, ikke hyllet for å være den første kvinne i Norge til å bestige 30 tinder og vandre på bre. Tror både jeg og andre har noe å lære der!

