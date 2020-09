Hvem: Lise Keilty Gulbransen (55)

Hva: Daglig leder i Hold Norge Rent

Hvorfor: Lanserte denne uka strandryddeappen «Rydde», et samarbeid mellom Senter for oljevern og marint miljø og Hold Norge Rent.

Nå har dere lansert appen deres med aksjon i Paradisbukta på Bygdøy i Oslo?

– Ja, der var både ordfører Marianne Borgen og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Vi har vist dem appen, og så var de med og ryddet i Paradisbukta.

Fant dere mye?

– Her er det mye sneiper og snus. Vi snakker store mengder, og det er stort sett det folk har plukket her. Men vi har funnet mye annet også, som bruskorker, boksringer, ispinner og sanitæravfall. Dette er eksempler på ting vi finner mye av langs Oslofjorden.

Hvordan fungerer denne appen?

– Det er et digitalt verktøy som skal gjøre det enklere for de frivillige å være med på rydding. Alle kan registrere forsøplede områder som trenger å bli ryddet.

Det andre er at de frivillige kan legge inn ryddeaksjonene de planlegger, og hvor. Aksjonene kan være private, eller åpne for at andre kan melde seg på. Da kan du bruke appen for å se om det er en ryddeaksjon nær deg, og hvor det leveres ut gratis ryddeutstyr og hvor avfallet som samles inn kan leveres vederlagsfritt.

Det siste, og det er spesielt viktig for oss, er at når man har planlagt og ryddet, så registrerer man det man finner. Det er viktig for å finne fram til mulige kilder for søppelet, som er grunnlaget for forebygging.

Hva er det sprøeste dere har hørt at folk har funnet?

– Det er litt sånn at det er den ene sprø tingen etter den andre. Nylig var det en i Hold Norge Rent som fant en sånn portabel do, som var dumpet. Først trodde hun det var foten til en parasoll, men da hun kom nærmere skjønte hun hva det var. En ting jeg selv har funnet som jeg ble satt litt ut av, var et våpenskap langt inne i skogen. Da sto jeg og lurte på hvordan i all verden det kom dit. Våpenskap er supertunge. Vi finner også mye sex-leketøy av ymse sorter.

Er det folk som kaster det, eller legger det igjen?

– Noe kommer nok via toalettet. Folk skyller de rareste ting ned i do, og avløpsnettet klarer ikke ta hånd om alt sammen. Andre ganger er det noen som har glemt det igjen.

Du har sagt hva det ryddes mye av i Oslofjorden, men hva med ellers i landet?

– Jo lenger nord, dess mer utstyr fra fiskeri og havbruk finner du. Det er helt naturlig, langs Vestlandet og nordover er det mye fiskeriaktivitet og åpent ut mot havet. Vi finner mer forbrukeravfall på Sørlandet og Østlandet.

Hvor er de flinkest til å rydde?

– Det er kanskje Nordland, det. De går stort sett av med seieren hvert eneste år. Det er et veletablert og aktivt ryddemiljø der. Men i år er aktiviteten ganske lav generelt på grunn av korona. Vi hadde ikke den store nasjonale dugnaden i mai, slik vi pleier. Men vi hadde en kampanje i sommer der vi ba folk forlate naturen minst like fin som den var da de kom, og nå inviterer vi til en stor høstdugnad 5. til 20. september.

Har det blitt mer eller mindre søppel under koronatida?

– Jeg skal i hvert fall ikke påstå at det har blitt mindre. Særlig under nedstengingen kom det inn mange flere meldinger om forsøpling. Spørsmålet er om det er fordi flere var ute i nærmiljøene sine fordi de ikke kunne dra andre steder, eller om det ble mer søppel. Men det er ingen tvil om at det i løpet av 2020 har kommet flere meldinger til oss og lokale medier om forsøpling.

Ikke all forsøpling er villet. En del er kanskje at du glemmer igjen engangsgrillen eller våtserviettene. Hvis det er mange ute, vil den mer ubetenksomme forsøplingen øke. Vi må være mer bevisst på tingene våre.

Har dere sett mer «koronasøppel» i år? For eksempel munnbind?

– Oh, yes! Jeg har ikke sett et munnbind på en strand i år, men i byen har jeg sett mange på avveie. Noen har sikkert falt ut av overfylte søppelkasser, mens andre ganger er de stappet i busker. Jeg lurer på hvorfor folk gjør det, og hvem de tror skal rydde etter dem. Men problemet er ganske lite i Norge, sammenlignet med resten av verden. Der har mange enorme problemer med munnbind og plasthansker som ikke kastes i søpla.

Hvordan er ryddeplanene ut året?

– Jeg skal være ganske aktiv de neste to ukene, da arrangerer vi to hele strandryddeuker. Da skal vi rydde fra Hvaler i sør til Lofoten i nord. Og så blir det noen flere ryddeaksjoner ut over høsten, blant annet skal vi hente opp dekk fra havet. Ellers går ryddesesongen litt mot slutten for de av oss som ikke rydder under vann. Dykkerne starter nå; det er lettere for dem om vinteren når vannet er klarere.

Til NRK sier forskerne bak en ny forskningsartikkel at rydding av søppel i havet er bortkastet tid og ressurser. Men strandrydding funker, ifølge dem.

– Det er helt klart mye enklere å rydde langs strendene. Da snakker vi også globalt. Konsentrasjonen av søppel er mye større, og det er enklere å rydde vekk. I havet er det vanskeligere, og mye er på havets bunn. Det er også farligere, og mye av det blir nok aldri ryddet.

Til noen faste spørsmål. Du har jo vært i spalta her før, så hvilken bok av de du har lest i det siste har betydd mest for deg?

– Den første jeg kommer på er boka «Stoner» av John Edwards Williams. Han har klart å beskrive noen ganske interessante karakterer som fascinerer meg.

Siden det har vært koronatid spør jeg hvem du vil være isolert med, heller enn hvem du vil stå fast i heisen med?

– Du kan jo si at du gjerne vil være isolert med historiske figurer, som Gandhi. Han var et fascinerende menneske. Men det egentlige svaret er jo at jeg vil være isolert med familien min.

