HVEM: Magne Storedal (62)

HVA: Ansvarlig redaktør i Avisa Oslo, Amedias nye lokalavis for hovedstaden

HVORFOR: Den starter opp 30. november.

Yo! Og velkommen til byen!

– Jo, takk. Nå har jeg bodd her i førti år, da.

Men du har altså vært redaktør i Romerikes Blad.

– Jo da, men jeg føler jeg har hatt tilhold til denne byen likevel.

Og nå skal du lage avis om den. Hvorfor det?

– Det er det gøyeste jobbtilbudet jeg har fått i mitt liv. Og denne byen trenger sårt en avis som er opptatt av borgernes ve og vel. Det er ingen som egentlig driver lokaljournalistikk for hele byen.

Njæ, jo, altså ... (journalisten prøver diskret å peke på denne avisa)

– Jo, men det er jo ikke bare Oslo. Dere har jo så mye annet i avisen.

Greit, greit. Men hva er Oslo-avisene for dårlige på?

– Det skjer veldig mye i denne byen som overhodet ikke blir omtalt. Vi skal senke terskelen. Det kan være barnehager som legges ned. Tung kriminalitet som ikke blir dekket. Bedrifter som gjør det skarpt. Boligmarkedet som er kokhett.

Hvor mye penger har dere?

– Vi skal bemanne med 35 medarbeidere, ligge midt i sentrum og markedsføre oss tung. Så det er klart vi har mye penger. Jeg har et konsern i ryggen, med veldig god økonomi. Og den handlingsfriheten skal nå brukes til å ta Oslo.

Det er det mange som har prøvd før. Blant annet Amedia. Dere eier kanskje fortsatt merkevara Dittoslo?

– Ja, men det var papirposisjoner, i papirets siste fase. Det er en helt annen operasjon å gjøre dette digitalt. Men vi er klar over at dette ikke er en walk in the park.

Hvorfor er det så vanskelig, tror du?

– Oslo mangler felles identitet. Det er ikke som at byen er Bergen og laget er Brann. Byen er Oslo, men lagene er ganske mange.

Egentlig er det bare ett lag, altså. Men hvilket fotballag heier du på?

– Det sier seg jo sjøl. Jeg har hatt barn som har vært gjennom Vålerenga, både i fotball og hockey. Men jeg klarte også å romme LSK i mitt hjerte. Jeg likte kulturen der, rundt Tommy Lund og sånt. Mine barn likte det dårlig. Men jeg har aldri vært noen fanatisk fotballfan.

Vi må få plassert deg litt. Hvor bør sjukehuset ligge? Gaustad eller Ullevål?

– Jeg er mer opptatt av at det må bli et skikkelig bra sykehus. Men når bilen på en eller annen måte sjaltes ut av byen, så er jeg veldig tilhenger av at det skal ligge nær god offentlig kommunikasjon.

Hva er det et argument for, da?

– Nei, si det. Ullevål er veldig vanskelig der det ligger nå. Men jeg har ikke satt meg grundig nok inn i det.

Bompenger? For eller mot?

– Oslo er på en veldig spennende reise med å tenke grønt. Men noen må betale prisen, og det får store konsekvenser. Men vi skal ikke være en avis som nødvendigvis tar stilling i dette og sier at MDG tar helt feil.

Hvem var din barndomshelt?

– Winston Churchill. Jeg var veldig interessert i andre verdenskrig.

Oj! Hva synes du da om at noen vil rive ned statuen av han?

– Jeg har vondt for det. Når du ser hva han sa om indere og andre folkeslag er det vanskelig å ikke være enig i at han var rasist. Samtidig berget han Europa. Churchill vil nok for alltid rage som en stor statsmann.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er veldig distré. En gang kom det en delegasjon til VG, fra en dansk avis. Da de kom satt jeg på et fly til Spania. Jeg hadde glemt det. De ringte på, og ingen hadde hørt om avtalen en gang.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg kunne gått mot det Trump holder på med, mot idiotiske ting som skjer på miljøsiden. Og Black Lives Matter synes jeg også er en veldig betimelig ting å gå for. Men det provoserer meg enormt det at vi har et såkalt demokratisk land som er så mot homofile som regimet i Polen. Det plager meg.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Duane Allman. Gitarist i Allman Brothers. Han var et geni på gitar.

Kunne lært deg noen licks, liksom?

– Nei. Men han det har fascinert meg at en så ung mann kunne få til så mye fantastisk. Hans musikk er med meg hele tida.

