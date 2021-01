Hvem: Lea Mariero (22)

Hva: Leder i Press, ungdomsorganisasjonen til «Redd Barna».

Hvorfor: Skal dele ut «Gullbarbie» til de som er best på å få ungdom til å føle seg verst.

Hei Lea! Å dele ut en pris til noen som er en versting – ikke veldig koselig?

– He-he, nei, kanskje ikke. Samtidig opplever vi at det er mye positivt rundt «gullbarbie» og. Vi får mye gode tilbakemeldinger fra folk som er glad for at vi tar kampen, både fra unge og gamle. Prisen er selvsagt negativ, men det er jo tross alt en kampanje hvor vi inviterer til dialog.

Bare tenkte hvis man er veldig konfliktsky?

– Ja, det er jeg heldigvis ikke.

De nominerte er Sophie Elise...

Sophie Elise AS.

Ja. Sophie Elise AS, TikTok og Brandy Melville. Hvorfor de?

– Den samlede begrunnelsen er at det er kandidater som driver med aktiv markedsføring mot barn og unge, med mål om å tjene penger, som kan gå på bekostning av barn og unges psykiske helse. Sophie Elise AS reklamer og annonser med mye fokus på kropp og overdrevent seksualisering, TikTok har reklame som oppfordrer til endring av utseende, og Brandy Melville selger klær i «one size», som i realiteten ikke passer for alle.

Men – at barn kjenner på press skapes vel av mer enn en aktør i året?

– Det er klart. Men dette blir jo den 11. verstingen vi kårer. Vi legger ikke skjul på at vi ønsker endringer av et helt system, men «Gullbarbie» er en effektiv måte å sette lys på ulike aspekter ved bransjen på.

Hva håper dere at en sånn pris skal kunne føre til? At aktøren skjerper seg, eller at folk tar avstand?

– Bare ved å nominere ønsker vi jo at kandidatene skal se selv hvordan de driver sin bedrift. Vi har invitert alle de nominerte til å diskutere veien videre, selv om ingen har takket ja. Blogg.no vant jo i fjor, og syntes det var kjipt å motta en sånn pris. Kleskjeden BikBok ble nominert og endret størrelsene sine, og vi opplever at de er blitt mye flinkere.

Så blogg.no syntes det var kjipt, men har de gjort noen endringer?

– Jeg kan ikke svare på vegne av dem om det, men ikke som jeg har sett.

Men, dette med Sophie Elise AS. Hvordan skiller man egentlig mellom henne som bedrift og enkeltperson?

– Vi er enig i at skillet er vanskelig, men det er jo akkurat det som er så problematisk. Ofte er det dårlig merket reklame, og vanskelig å vite om det er Isachsen som anbefaler et produkt hun liker, eller om det er bedriften som er avsender. Sophie Elise AS tjener utrolig mye penger på barn og unge, og da må man kunne diskutere hvordan den bedriften drives. Hvis man ikke kan gjøre det, står vi overfor en reklamebransje som man ikke kan regulere, og som står fritt til å utnytte barn og unge.

Isachsen sier til VG at hun opplever å bli satt i en gapestokk, og at hun «er en 26 år gammel jente som prøve å finne sin vei i livet». Kan du forstå den reaksjonen?

– Jeg forstår jo godt at det er noe man reagerer på, de fleste blir nok ikke glad for en sånn nominasjon. Men hun omtaler seg som enkeltperson og bedrift om hverandre. Da må hun kunne stå ansvarlig for hvordan en sånn bedrift velger å tjene penger. Det er reklame og annonser som hun er nominert for fra vår side, og det er det vi kommer til å kommentere på.

Men du, Lea. La oss gå litt over til deg. Når oppsto ditt engasjement for barn og unge?

– Da Utøya skjedde i 2011, var jeg tretten år og hadde ikke engasjert meg noe særlig i politikk. Det føltes så urettferdig uten at jeg visste helt hva det betydde. I årene som fulgte var jeg med i ulike partier og organisasjoner, men i «Press» opplevde jeg at det var et sted vi hadde takhøyde for å diskutere. Det var et sted man var man genuint opptatt av hva alle i rommet mente. Så åtte år senere sitter vi her!

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg er glad i å lage mat. Også er jeg er veldig Brann-supporter og, så jeg gleder meg til de skal vinne seriegull i 2021.

Hvem var din barndomshelt?

– Ah, jeg føler at man burde gi et veldig politisk korrekt svar, sånn Obama eller noe. Men jeg elsket Mamma Mia. Så tror jeg må si Meryl Streep!

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg har tendens til å prokrastinere litt. Jeg ser litt for mye på MasterChef, for eksempel.