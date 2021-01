HVEM: Anne Green Nilsen (63)

HVA: Forhandlingsleder i Fagforbundet.

HVORFOR: Det er streik i private omsorgsbedrifter.

Yo! Hva handler denne streiken om igjen?

– Vi streiker for å få likeverdige lønnsvilkår for folk som jobber i den private velferden og barnehagene.

Likeverdige med ... offentlig sektor?

– Ja, i det private har vi over år hengt etter, i denne bransjen.

De fleste i hvert fall?

– Ja, i fjor greide sykepleierne å få ut et resultat hvor de skulle få et lønnsnivå på nivå med kommune-Norge. Da sa jo vi til NHO at vi ville kreve det samme.

Fordi vernepleiere og sykepleiere gjør samme jobben noen steder?

– Når det ansettes miljøterapeuter og miljøarbeidere, så ser de seg gjerne tjent med å ha litt ulik bakgrunn. Både vernepleiere og sykepleiere og førskolelærere kan jobbe med den gruppa. Da er det urimelig at de skal ha ulik lønn bare fordi de har forskjellig navn på utdannelsen.

Men ... hvis man driver privat velferd, så er jo halve poenget at man vil spare penger på lønna deres!

– Ja. Den eneste måten å få god fortjeneste er å ha ansatte med lavere lønn og dårlig pensjonsordning. Sånn er det bare. Men vi skal ikke drive med sosial dumping i Norge. Det skal være et seriøst arbeidsliv.

Hvor mange i Oslo er i streik nå?

– Det er ikke så mange. Totalt er det 120 i hele Norge. Vi passer jo på at vi er ansvarlige.

Ja, det er vel ikke så lett å ta ut sykehjem i streik akkurat denne vinteren.

– Nei, vi skal ivareta liv og helse, så da må vi være forsiktige.

Er det vanskelig å streike under korona?

– Vi må jo ha tarifforhandlinger selv om det er korona. Og når vi ikke fram, må vi bruke de virkemidlene vi har. Og da må vi gå ut i streik. Men forhandlingene ble utsatt. Og vi har stått i meklingskø.

Dere kan risikere å streike inn i neste lønnsoppgjør!

– Ja, men vi får en stoppknapp etter tredve dager, hvor megleren innkaller til nye forhandlinger.

Nå, over til noen faste spørsmål. Hva gjør deg lykkelig?

– Å klare å nå et mål i jobben.

Så å vinne streiken, liksom?

– Ja, virkelig. Og det å inngå en tariffavtale, det er lykke. Å få ja i en uravstemning, det er lykke!

Å få ja? Er det ikke bedre å få nei? Så har du et nytt våpen i forhandlingene?

– Nei, jeg er litt ærekjær på det. Når vi går i forhandlinger, så er det på bakgrunn av saklige og gode krav. Å få nei i uravstemning, det synes jeg ikke er artig.

Hm. Jeg stemmer alltid nei til sånt, jeg.

– Vi prøver jo å utfordre rammene så langt vi kan. Hvis vi er passe mellomfornøyde, så har vi egentlig nådd langt. Så skaper vi kanskje en ny forskjell, som vi kan slåss mot neste gang. Det er en langsiktighet i dette. Vi bygger videre. Stein på stein.

Er det ikke ok å legge fram et resultat for medlemmene og se på det som en støtte til å kjempe, om de sier nei?

– Hvis vi ikke kan anbefale resultatet da sier vi bare nei takk. Vi sender aldri ut noe til medlemmene vi ikke anbefaler. Det er ikke noe vits.

Hvem var din barndomshelt?

– Astrid Lindgrens Lotta i Bråkmakergata. Hun turte å klippe i stykker ullgenseren sin, fordi den var så stikkete. Det turte aldri jeg.

Aha! En metafor! Å streike, det er egentlig å klippe i stykker en genser!

– Haha, ja, arbeidsgiverne klør veldig.

Er det noe du angrer på?

– Jeg har én historie. I en lokal virksomhet hadde vi forhandlinger i et mellomoppgjør. Vi hadde fremmet krav overfor administrasjonssjefen, sammen med de tillitsvalgte. Så gikk det en halvtime, og så kom direktøren inn, og sa «Ja ja, dette er vel ikke noe å bruke mere tid på. Dette kan vi innvilge.» Jeg kommer alltid til å lure på hvor mye vi mista der.

Ja, da kunne du fått ut mer!

– Det har jeg lurt mye på i etterkant. Hvorfor strakk vi ikke den strikken litt høyere? Der jobba jeg nok ikke hardt nok for medlemmene.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Gro Harlem Brundtland. Den dama synes jeg er inspirerende, og kunne sikkert stått med henne en times tid.

Du ville ikke blitt nervøs i heisstans?

– Nei, ikke sammen med hu.

