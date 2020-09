Hvem: Daniel Kvammen (32)

Hva: Artist og låtskriver

Hvorfor: Skrev kronikken «Nokon lyv om helten vår» forrige uke, om hvordan Petter Northugs apparat har feilet han.

Hallå! Visste du at det finnes to Daniel Kvammen? Jeg ringte en som hørtes ut som han var litt lei journalister.

– Haha, det er jeg klar over. Jeg tror han er håndverker, for av og til får jeg spørsmål om oppmåling av boliger. Jeg synes synd på han, det er ille nok å være meg sjøl.

Men du. VG-kronikk som et forsvar av Petter Northug. Hvem så den komme?

– Først må jeg understreke at det ikke er et forsvar av hans kriminelle handlinger. Men denne saken har vært et typisk uttrykk for at vi ikke er gode nok til å ta vare på folka som går gjennom orkanen kjendislivet kan være. Det er åpenbart at det er noen her som ikke har det helt bra.

Hvem burde tatt mer ansvar, da?

– Når hele Idretts-Norge oppfører seg som det var en enorm overraskelse at dette kunne skje, tenker jeg det er flere som burde gå inn i seg selv.

Hvorfor var det viktig for deg å skrive kronikken?

– Utgangspunktet er at jeg var på et utested der jeg spotta Petter Northug. Man kunne se at det var et voldsomt ståhei rundt fyren. Så gikk jeg hjem og skrev låten «Janteloven». Det var noe ved den situasjonen som traff meg. Jeg kjente igjen en slags tomhet. En annen bygdegutt som hadde fått litt for mye i fanget. Det er ikke så lett.

Hva hvis det var en rapstjerne som ble tatt for de samme tinga. Hadde man sendt støtteerklæringer da også?

– Det veit jeg ikke. Men «Kamelen» er jo elska han.

Du har sagt at du også «har vært ute en vinternatt før»?

– Jeg har ikke vært der at det er snakk om rusmidler, men det er ett eller anna relaterbart med et sånt enormt press. Da jeg slo gjennom i 2015 så sto jeg der da, og spilte for 80.000 på VG-lista, og turnerte land og strand i flere år etterpå. Man har plutselig ikke prata med venner og familie på lenge. Lurer på om man fortsatt kjenner kjæresten sin.

Så du har opplevd å bli heia på under oppturen og forlatt på nedturen?

– Ja, det vil jeg si. Min sterke opplevelse var at det bure vært fagfolk rundt meg på den tida. Jeg hadde det ikke så bra reint psykisk. Det mangla en bevissthet rundt hva den typen oppmerksomhet kan føre til.

Er det kjipt å være kjendis?

– Det kommer an på hvem du spør. Jeg hadde aldri noe ønske om å bli kjent. Det har bare vært nødvendig for at jeg har kunnet holde på med musikken min. Men jo da, det er masse positivt ved å være profilert. Mitt poeng er bare at vi må bli flinkere til å snakke om skyggesidene. Det er tyngre enn folk tror. Spesielt om du er en nervøs og følsom type fra bygda.

Snakker du om Petter Northug eller deg selv nå?

– Nei, si det.

Fortell om albumet ditt a, hvorfor heter det «Guta som gret?»

– Det er en veldig personlig plate, som handler om den tøffe perioden jeg hadde. Og så prøver jeg å si noe om at det er utfordrende å være mann i 2020, fordi verdiene som er sett på som maskuline med god grunn har blitt helt utdaterte. Det kan være vanskelig å finne identiteten sin.

Over til noe helt annet: de sa på P3-morgen at du var blitt påkjørt i ferien?!

– Ja, hit and run. Jeg blir påkjørt hver sommer jeg. I fjor var det en elsparkesykkel. Tørr ikke tenke på hva det blir neste år.

Haha. Hva gjør deg lykkelig?

– Når jeg veit at jeg har en pophit. Det er ingen større rusfølelse i livet enn når du skjønner at «dette refrenget kommer til å smelle».

Hvem var din barndomshelt?

– Da jeg var tre år var jeg sykelig opptatt av Sputnik.

Jøss. Sykelig?

– Jeg ville være som han. Høre på han hele tida. Det var visst noe dansing involvert også.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg tenker altfor mye, kverner på ting til det gjør vondt.

Hvem ville du helst stått fast

i heisen med?

– Får vel bli Petter da.

Hva ville du spurt om?

– «Åssen går det med deg?»