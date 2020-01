Hvem: Merete Lie (51)

Hva: Avdelingsdirektør Hovedbiblioteket.

Hvorfor: Er midt i flytteprosessen fra det gamle hovedbiblioteket på Hammersborg, til det nye i Bjørvika.

Godt nyttår, Og godt bokår. Er det litt vemodig at dere nå har stengt dørene på det gamle hovedbiblioteket?

– Ja. Det er vemodig og litt rart, når dørene nå er stengt etter mange år med trofast drift. Vi som jobber ved hovedbiblioteket har lenge planlagt flyttingen over til det nye i Bjørvika. Det gamle bygget har mange flotte rom og saler, og er et bygg med sjel. Men vi gleder oss til å komme til Bjørvika, og et funksjonelt og godt bygg.

Og dere er godt i gang med å pakke ned bøker?

– Vi er godt i gang med planlegging og flytting, og har brukt det siste året på planlegging, og hvordan bøkene skal plasseres i det nye biblioteket. Vi håper og tror at vi har planlagt så godt at flytteprosessen går smidig for seg. Den største delen av flyttingen blir den store boksamlingen på 450.000 bøker. 80 prosent av bøkene i det gamle biblioteket er lagret i arkiver og magasiner, og enkelte samlinger, Nå blir alt tilgjengelig for publikum. Vi har et flyttefirma som tar seg av selve sjauingen, mens de ansatte er sterkt delaktig i pakkingen og plassering av bøkene i det nye biblioteket. Bøkene blir pakket i store bur, og plassert der det skal i det nye. 9. januar går første trailerlass med bøker fra Hammersborg til Bjørvika.

Har du noen oversikt over hvor mange kolli som skal flyttes?

– Vi har ca. 450.000 bøker som skal med. Akkurat hvor mange trailerlass det blir vet jeg ikke. Men vi har allerede seks trailere med tidsskrifter som skal lagres i Mo i Rana. Noe som tilsvarer 2,3 kilometer om vi legger alt etter hverandre.

Les også: Deichman lånte ut sin siste bok og stengte for godt

Dere overtar bygget formelt i disse dager. Står det til forventningene?

– Absolutt. De ansatte vil ha sin første arbeidsdag i Bjørvika mandag. Fortsatt er ikke bygget helt ferdig, og det er en del småting som gjenstår. Som å få på plass møbler. et skal også monteres et stort kunstverk av Lars Ramberg i første etasje. Så vi er forberedt på å leve i byggeprosjektet de neste månedene. Vi har jobbet tett med arkitekter og interiørarkitekter, og vi er strålende fornøyd med hvordan bygget er blitt.

I dag kan man lese bøker på mange plattformer. Du er ikke redd for at «boka» vil gå av moten?

– Ikke ennå. Men på et eller annet tidspunkt vil vi ha færre papirbøker. Det er lenge til, og boksamlingen vil være en viktig ryggrad. Både besøk og utlån har gått opp i bibliotekene, og den trykte boka går fortsatt i rikelig monn. Noe den vil gjøre i mange tiår framover. I tillegg er biblioteket mye mer enn bøker; det er verksteder, byens største filmsamling og en gedigen samling med og om musikk, utlån av musikkinstrumenter, kinosaler, scener og mange arrangement for store og små. Dette skal også få en god plass i det nye biblioteket. Og selvsagt tilgang til databaser som ellers koster penger å benytte.

Les også: Om en uke stenges dørene på Hammersborg. Og i 2020 skal bygget selges

Låner du selv bøker, eller fyller du opp bokhylla hjemme med kjøpebøker?

– Jeg låner selv bøker, og utlånstakten har gått kraftig opp etter at jeg begynte i denne jobben. Bare unntaksvis kjøper jeg bøker.

Hvilket leder oss over på de faste spørsmålene. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– De som reder grunnen for min leseglede er bøkene om Frøken Detektiv og Hardyguttene, som jeg leste som barn. De ga meg lyst til å lese mer, og fungerte som man kunne håpe på. Som ung var jeg begeistret for bøkene til Sigrid Undset og Jens Bjørneboe.

Les også: Her er Oslos nye storstue. Bli med inn for en sniktitt (DA+)

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er å ta meg en tur ut i naturen. Gjerne en skitur eller for å ta et kaldt bad. Men jeg bor i Fredrikstad, og her er det elendig skiføre. Det er lettere å ta et bad julaften enn en skitur. Og løv kan vi rake hele året. Jeg må nok ha et par ski stående på jobben slik at jeg kan ta en skitur i Nordmarka eller Østmarka etter jobb.

Hvem var din barndomshelt?

– Sirkusdirektør Arne Arnardo. Jeg skrev til Hjemmets ønskebrønn da jeg var liten i håp om å møte han. Det fikk jeg ikke, men ble en gang sittende ved siden av han på Sirkus Merano og delte en eske med en Pastriol Citron med han.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det var da et vanskelig spørsmål sånn midt på dagen... At jeg aldri klarer å legge meg i tide.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiser jeg veldig mye smågodt og potetgull, og ser alle episodene i en sesong av en serie på Netflix eller HBO.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Jeg er ikke veldig ofte å se i demonstrasjonstog, men retten til lik tilgang til kunnskap for alle er en vakker tanke.

Er det noe du angrer på?

– Nei, det er det ikke. Det betyr ikke at det ikke er ting jeg burde gjort annerledes eller ha ugjort, men ssjelden tid på å angre.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Carl Deichman, helst i det nye hovedbiblioteket i Bjørvika (selv om heisene ikke vil stå der) og høre hva han tenker om folkebiblioteket anno 2020. Og gjerne få med noen anekdoter fra da han samlet bøkene som skulle bli en testamentarisk gave til Oslo kommune og utgangspunktet for Oslos folkebibliotek fra 1785.