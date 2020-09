HVEM: Farukh Qureshi (34)

HVA: Fengselsbetjent og tillitsvalgt i Oslo Fengsel. Dessuten bystyrerepresentant i Oslo for Arbeiderpartiet.

HVORFOR: Nå blir han pekt på som faglig toppkandidat på Oslo Aps liste før Stortingsvalget i 2021.

Yo. Du vil på Stortinget?

– Ja. Skal vi vinne valget må vi ha kandidater fra fagbevegelsen. Vi trenger representasjon, og må overbevise mange, særlig LO-medlemmer, om å stemme på oss.

Men jobber ikke du allerede i et digert offentlig bygg med masse kriminelle?

– Haha, jo. Men altså, det er jo for å gjøre en forskjell. Vi har høy arbeidsledighet nå, og det kan gjøre at folk firer på rettighetene sine, for å komme tilbake til arbeidslivet.

Jeg hører du har vært ute og demonstrert mot Sian i det siste?

– Det stemmer. Jeg demonstrerte mot Sian da de fortsatt sto på bruskasser. Det handler om en retning jeg ikke ønsker at landet vårt skal gå i. Vi har sett at minst to personer som deler tankegods med dem har gjennomført terror i Norge. For meg er det viktig at man mobiliserer mot de kreftene.

Ble du tåregassa?

– Nei.

Ikke litt, en gang?

– Joda, på lørdag prøvde jeg, sammen med veldig mange andre, å stoppe de som prøvde å løfte gjerder og komme over dem. Så jeg kjente det jo litt i øynene.

Er det gøy å møte de politifolka dagen etter på jobb? Takk for sist, liksom?

– Haha, altså, jeg er veldig bevisst rollen min. Jeg hadde aldri funnet på å gjøre noe som hadde medført at en politibetjent ville gasse meg. Det hadde ikke skjedd.

Var du i Black Lives Matter-demonstrasjonen i sommer også, forresten?

– Nei, da var jeg hjemme med korona. Ellers hadde jeg selvfølgelig deltatt.

Oj, korona må vi komme tilbake til. Men først: Hvordan er det å demonstrere mot rasisme i politiet når du jobber i kriminalomsorgen sjøl?

– Det som er viktig for meg er at de opplevelsene folk forteller om, med diskriminering og rasisme, de må bli tatt seriøst. Vi må se på om det er mulig å gjøre ting annerledes.

Men kan politi og kriminalomsorg være diskriminerende, som system?

– Det er jo perspektiv man har sett i debatten. Hvis man sammenligner narkotikabruken på østkanten og vestkanten, for eksempel. Det er jo ingen tvil om at det kan være urettferdig.

Og det systemet deltar du i! Kan det være et lite dilemma der et sted?

– Min jobb er å ha med å gjøre de som er i varetekt og de som har fått en dom. De innsatte opplever nok at jeg har oppriktig omsorg for dem. Hvem som kommer inn i fengselet, det har ikke jeg noen påvirkning på. Men som politiker har jeg en plattform som jeg prøver å bruke.

Men jeg må spørre deg om korona! Åssen var det å ha det?

– Det var som å kræsje med en vegg. Jeg har hatt influensa, men dette var noe helt annet. Et helt absurd sykdomsforløp. Minst ti ganger verre enn influensa.

Mista du lukt og smak?

– Nei, men jeg mistet matlysten.

Rakk du å smitte noen, da?

– Nei. Men jeg var på jobb én dag. Helt uten symptomer. Heldigvis hadde jeg ikke kontakt med innsatte den dagen. Å vente på beskjed om jeg hadde smitta noen, det var faktisk verre enn å ha det vondt.

Og så litt faste spørsmål til slutt. Hvem var din barndomshelt?

– Nei ... jeg lekte jo med Turtles og Power Rangers og sånt da jeg var liten, men ... mitt forbilde var nok Roy Keane.

Engelsk fotball, altså? Ingen norske?

– Joda. Jeg er ihuga Vålerenga-supporter og hadde sesongkort fram til i fjor. I år bestemte vi oss for å la sesongen komme litt i gang før vi skulle kjøpe. Og så ble alt avlyst.

Det går jo ganske bra i år da!

– Joda. Men typisk Vålerenga: Når du ser konturene av noe bra, så kommer den kampen hvor ingenting er bra. Men de slipper til unge, lokale gutter som tør å prøve. Det er gøy!

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg hadde gleden av å kjøre Yngve Hågensen fra Oslo til Ski en gang. Den bilturen opplevde jeg som en av de mest interessante timene jeg har hatt i livet mitt.

Er ikke han bittelitt skummel også?

– Haha. Han er helt rå.

