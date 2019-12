Hvem: Eirik Rotihaug (24)

Hva: Septiktømmer og odelsgutt fra Nordfjoreid.

Hvorfor: Vinneren av «Farmen» 2019.

Gratulerer! Hvordan føles det å ha vunnet «Farmen?»

– Jau du, takk. Det er veldig deilig å ikke holde det inni seg lenger. Å vinne, det var godt!

Du sa hele veien at du skulle dra seieren i land. Hvor kom den selvtilliten fra?

– Fordi jeg kan mye om gårdsdrift, og er oppvokst på gård. Også øvde jeg masse før jeg dro.

Hva øver man på da?

– Jeg fikk trent på å smi hos naboen, lånte en kasteøks fra en annen gård, kontakta en dame som var mester i no hestegreier. Haha! Her skulle det faen «ikkje tapast».

Les også: Anne Haabeth Rygg flyttet verden rundt da fatter’n jobba for Philips. Så «båtsatte» hun seg i Oslo

Jøss. Men hva var det tøffeste med «Farmen»-opplevelsen da?

– Nei, det er jo mange forskjellige personligheter du blir trøkka sammen med i eks antall uker. Og du kan jo på en måte ikke bare gå. Eller – du kan det, men det er en konkurranse, så du blir stående.

Hva med at dere fikk så lite mat da?

– Jau, det var tøft! Jeg spiste kraftfor og rødbeter rett opp fra bakken. Bare sleika av jorda og spiste dem rå.

En av deltakerne sa i år «Vi leker ikke gård her». Men dere gjorde strengt tatt det. Glemmer man at man er på TV?

– Haha! Både og. I starten tenkte jeg mye over det jeg sa og hvordan jeg oppførte meg, men produksjonen er flinke til å få oss til å slappe av. Så man sier mye rart etter hvert.

Hvordan var det å komme ut fra gården, og inn i 2019 igjen?

– Vel, det hadde gått på TV en stund, da jeg dro hjem. Jeg sto på gardemoen, og folk føyk rundt øra på meg. Det var veldig spesielt. Og støyen – jeg måtte holde meg for ørene når en bil kjørte forbi, det hadde vært så stille i tre måneder.

Jeg så finalen, og synes helt ærlig at det virka litt tilfeldig. Dere ble testa i ganske rare ting?

Jeg tenkte også det, når vi fikk noen av spørsmålene. «Hva faen er dette?». Hvordan skulle jeg vite hvor mye vann det er i en mandel? Jeg stussa litt på den finalen.

Ok – her er et spørsmål jeg har grudd meg til – men det var mange pene unge mennesker på gården, i lite klær. Hvem var den søteste?

– Haha! Fantastisk rar ting å spørre om. Vel – i starten tenkte jeg at jeg overhodet ikke skulle bli gira på noen der inne. Men så går du der i mange måneder, og man er gira på alt som tråkker.

Haha, jøss! Men har du fått noen frierbrev da?

– Åh, jauda! Noen er rett på. Andre er mer sånn: «Det er ikke fordi du var med på Farmen altså»

Hva foretrekker du da?

– Begge deler.

Akkurat. Men, nå har du smakt på TV. Er det «Paradise Hotel» neste?

– Nei, på ingen måte! Men vi får se hva som kommer av tilbud. Det var en veldig kjekk opplevelse. Men jeg skal ikke bli en sånn fyr som er med på alt av reality-TV.

Les også: – Det passer bra å ha vært deltaker på Farmen når man er politiker på Hvaler

Hvilken bok har betydd mest for deg?

Nja, jeg har bare lest Felleskjøpet katalogen. Det teller vel som en bok, eller?

Jauda! Hva gjør deg lykkelig?

Små gleder i hverdagen. Klisjè men.

Hva misliker du mest ved deg selv?

Hm. Jeg er aldri før tida.

Hva gjør du når du skeier ut?

Da tar jeg meg en tur til Oslo.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

Høye drivstoffpriser.

Er det noe du angrer på?

Nei. Alt har vel ei mening.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

Kathrine Sørland. Føler vi har en greie på gang.