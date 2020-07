Hvem: Bengt M.S. Carlson

Hva: Byplanlegger og daglig leder i Nomad

Hvorfor: Skrev en kronikk i Aftenposten etter han ble nektet i å drikke øl av vektere på Tjuvholmen i Oslo.

Ja, Bengt. Du kjemper for hvor du får lov å drikke pilsen din. Hvorfor?

– Vel, jeg ble sendt vekk av noen vektere på Tjuvholmen når jeg skulle bade og ta en øl. Men det er ikke det med pilsen som er det største problemet, jeg tok ølen min og gikk, jeg.

Hva provoserte deg?

– Irritasjonsmomentet i dette er at det er så mange fine steder i Oslo som er underlagt privatrettslige regler. Det ser så åpent og fint ut, men så er det egentlig ikke for alle.

Men det er jo ikke lov å drikke offentlig andre steder heller?

– Nei, men man får jo lov til det i praksis, i mange parker for eksempel. Så hva er egentlig lovbruddet med å drikke en øl på Tjuvholmen? Jeg vil ha retten til å begå den forbrytelsen.

Hvordan burde det vært, da?

– Man bør erkjenne at det vi har gjort i fjordbyen ikke er helt heldig. Å bygge så mange boliger, tett inntil en offentlig, populær badeplass, blir helt feil. Vi må ta med oss den kunnskapen inn i nye prosjekter.

Noen av naboene er så frustrert over fulle og bråkete badegjester at de vil flytte derfra. Er det rettferdig da?

– Nei, jeg vet ikke hvor man skal rette skylden, eller hva de som har flytta dit har blitt fortalt. Havnefronten er jo for alle. Jeg tror mange av beboerne har blitt tatt på senga.

Må man skylde seg selv når man kjøper luksusleilighet i sentrum, eller?

– Altså, jeg vil ikke tråkke noen på tærne og si det. Jeg skylder ikke på dem som har kjøpt, men spørsmålet er om de luksusleilighetene som er tegnet står til forventningene. Det er skår i gleden for dem som ser for seg å være der uten å høre annet enn bølgeskvulp. Byen følger med. Det er konflikt mellom bomiljø og byliv, som viser seg å være en kostbar lærepenge.

Jeg prøvde å nattbade der en gang, men ble sendt rett tilbake. Burde det også vært lov? Skal det være fritt fram?

– Haha, du gjorde det ja! Personlig synes jeg det. Man burde ikke bygget hus helt inntil vannet. Det burde vært fri ferdsel. Det er litt som å ta seg et nattbad på Huk. Ingen nekter deg det.

Hva synes du hadde vært en god løsning på Tjuvholmen-konflikten?

– Jeg mener gatene burde vært offentlig regulert, slik gater ellers i byen er. Mange mener det ikke er en løsning at jeg får drikke pilsen min i fred, men man må ikke redusere bademulighetene når de er så ettertrakta. Kanskje man kunne bygge ut badefasilitetene, montere flere flytebrygger i sommerhalvåret, og gjøre plass til flere?

Fikk du noe respons på kritikken, da?

– Ja, altså, jeg er ikke på Facebook, men kjæresten min viste meg hundrevis av kommentarer. Det er et veldig engasjement. Også fikk jeg en hyggelig mail fra en som vurderte å studere byplanlegging, og lurte på ting om faget. Det synes jeg var veldig fint.

Faste spørsmål! Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Merkelig vær i Tokyo, av Hiromi Kawakami.

Hva gjør deg lykkelig?

– Gå og sykle i byen og ta meg et bad!

Hvem var din barndomshelt?

Farmoren min. Hun har vært veldig kul – hun har en sånn sjarm og utstråling som er skikkelig bra.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg alltid leverer ting rett før fristen går ut.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da kjøper jeg litt dyr mat og mye vin, også koser jeg meg.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Rivingen av Y-blokka, rasisme og nazisme.

Er det noe du angrer på?

– Nja. Det er synd hvis man er 27 og angrer på veldig mye.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– En kamerat av meg sto fast i heisen med Jon Skolmen, den historien synes jeg var veldig fin.

Oi, hvordan reagerte kompisen din?

– Det var vel først et sjokk at Skolmen var der. Og så et sjokk at de sto fast.

Også må vi jo nesten avslutte med: Hva er favoritt-ølen din?

– Haha. Det må være en litt lys pils. Gjerne foran universitetsplassen i sola.