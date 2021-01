Navn: Marianne Hammersberg-Jensen, forfatter

Aktuell med: «Mammapolitiet – regler for uskikkelige mødre».



Dette er en humoristisk bok med en alvorlig undertone, hvordan kom du på å skrive den?

– Mammapolitiet er et kjent begrep for spesielt småbarnsmødre og mange har opplevd å bli rettet på eller kritisert av andre mødre som syns de vet best og ikke kvier seg for å si ifra. Og jeg så at denne boka manglet på markedet.



Har det alltid vært sånn når man får barn at alle skal alle andre mødre gi råd eller påpeke om de syns du gjør feil?

– Noen eldre kvinner jeg snakket med fortalte at det alltid har vært litt sånn at alle skal mene det ene og det andre. Men det er nok blitt mer synlig med sosiale medier. Det er lettere å henge ut folk anonymt, diskutere naboen med andre på et nettforum og så videre.

Alle råd om alt alt fra søvnrutiner, økologisk mat til vaksinevegring og sukker virker velmente, men samtidig litt slemme og fordømmende. Hvorfor?

– Jeg tror at for mange i mammapolitiet så handler det om å vise at de selv har fått det til. Man glemmer at folk har forskjellige svangerskap og får forskjellige babyer.



Mammapolitiet kommer gjerne på banen før barna blir født, det sånn at gravide blir påkrevd å være lykkelige under svangerskapet?

– Jeg mener de fleste er opptatte av å vise en fasade. I vårt samfunn er det så viktig at alt er perfekt. Jeg husker selv jeg fikk mange kommentarer av typen: «Åh du må nyte graviditeten» mens jeg selv lå der og var kvalm og spydde og følte det som er stikk motsatt av nytelse. Det er jo ikke sånn at alle føler likt.

Selv ble jeg syk med gallestein under svangerskapet og en jeg kjenner fikk høre at hun ikke så glad ut hele tiden, er det ikke lov å være litt pjusk når man er på tjukken?

– Jo, men de aller fleste har symptomer som kan være litt ubehagelige, så det bør det absolutt være rom for. Og da kan sånne råd være bare sårende.

Det finnes en egen fraksjon i mammapolitiet, nemlig ammepolitiet. Hvem er de?

– Det kan være alt fra helsesykepleiere til venninner. Men jeg syns helsepersonell har mye av ansvaret her, fordi mye av ammepresset starter allerede på fødestua. Det er forskjell på å veilede og å diktere. Hvis du ikke får til å amme kan presset gjøre at du føler deg mislykket. Selv fikk jeg såpass store smerter at jeg måtte bruke ammeskjold, og det fikk jeg streng beskjed om å ikke bruke, jeg skulle liksom pine meg gjennom det.



Det var merkelige råd?

– Ja, jeg syns de var diktatoriske. Med første barnet er du ofte veldig usikker og redd for ikke å få det til. Og jeg husker at jeg løy og sa jeg fortsatt ammet, da jeg faktisk hadde begynt med flaske. Det er synd at man ikke tør fortelle sannheten til en helsesykepleier fordi man er redd for reaksjonen. At man ikke kan være ærlig fordi man er redd for kommentarene man får.



I boka nevner du «The Mommy War» hva er det?

– Det er et begrep som har sin opprinnelse fra USA på 1930-tallet. Da var det en slags krig mellom de arbeidende og de hjemmeværende mødrene. Det er litt av det samme vi har i dag. Er du for lenge hjemme med ungen så er det galt, sender du ungen i barnehage for tidlig så er det galt. Så det er aldri rett, du kan aldri vinne over mammapolitiet.



Du skriver at mange ser på mannen kun som en spermkatapult?

– Ja, det er veldig spesielt. Jeg har lest på mange forum at pappaene er mye i bakgrunnen og når de neves er det som om de er helt ubrukelige. For eksempel – skal du ut en tur kan du risikere å få spørsmålet: «Å jasså, er det pappa som er barnevakt i dag?» Jeg mener – barnevakt for sitt eget barn? Man sier aldri det om en mor. Vi er ikke kommet lenger.

Finnes det noe pappapoliti vi kan anmelde dette til?

– Nei de har jeg aldri hørt om eller sett.



Er det gså en slags klassemarkør når man kan skryte av at ungen foretrekker farris og sushi framfor spagetti og brus?

– Det har jeg hørt mange ganger i bursdager. «I vår familie drikker vi bare vann». Hele tonefallet er litt sånn bedrevitende. Når du står der og serverer brus og godterier får det deg til å føle deg totalt uansvarlig.

Hvem var din barndomshelt?

– Pippi Langstrømpe. Jeg leste bøkene og så henne på TV og syns hun var veldig kul – mest fordi hun hadde så mye penger at hun hadde råd til å kjøpe alle godteriene i butikken.



Hva gjør du når du skeier ut?

– Det er når ungene har lagt seg finner jeg fram litt sjokolade og ser på «Dr. Pimple Popper» på YouTube. Jeg elsker det programmet. Anbefales!



Hæh, en doktor som klemmer kviser? Det er jo sykere underholdning enn «Pinlige sykdommer»...

– Ja, «Pinlige sykdommer» var favoritten min før.



Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Aune Sand. Jeg ser for meg at han kan se det positive i enhver situasjon.

