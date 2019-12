Hvem: Linnéa Myhre (29)

Hva: Forfatter, podkaster og brusblogger.

Hvorfor: Har sin egen julebrus-kalender på Instagram i desember.

Linnéa! Du anmelder brus litt som andre anmelder vin, hvor kom den ideen fra?

– Det ble litt til av seg selv. Jeg elsker både brus og anmelder-formatet. Det er blodig alvor av noe barnslig, det liker jeg.

Blir folk sure av dårlig terningkast?

– Ja, noen tar det veldig personlig. Jeg må være spesielt varsom nå i julebrus-sesongen. Folk har sterke meninger om sin favoritt.

Hvordan da?

– Jeg kan få hundre sure meldinger for en liten ting, som at jeg er helt dust fordi jeg har prøvd en sukkerfri variant.

Hva tenker du om det da?

– Det er både provoserende at folk blir så fornærma, men også forståelig at det engasjerer. Det er jo et personlig angrep på din personlige julebrus.

Du har sagt at du alltid har blitt sett på som «hun sure», men det er lite som er så koselig som brus vel?

– Det med at jeg bare er sur, er en myte. Jeg kan se sur ut, og er definitivt sur noen ganger, men jeg er stort sett blid og fornøyd. Har jeg en dårlig dag så hjelper det å brusblogge – skape noe som engasjerer og fokusere på noe annet.

Føler du deg hjemme i influenser-verden egentlig?

– Jeg har jo vokst opp i dette, så hjemme føler jeg meg. Men jeg skiller meg kanskje litt ut, og gjør min egen greie. Ikke at jeg egentlig har behov for å ta avstand, jeg har jo «vanlige» influenser-interesser, som sminke og klær jeg også. Men jeg driver ikke med annonsesalg, og er ikke en reklameplakat. Det er jeg stolt av.

Hva er det beste, og hva er det verste, med å påvirke folk?

– Det beste er når det betyr noe for noen. Mange vil tenke på yrket mitt som overfladisk, men jeg føler jeg bidrar på min måte. Hvis ikke hadde jeg ikke drevet med det. Det negative er når folk inspireres på en måte som ikke er min hensikt.

Jeg ble litt overraska når du dukka opp i TV-programmet «Bloggerne», hvorfor ville du være med der?

– Det var gøy å snike seg inn når man egentlig ikke er blogger, da. Men folk flest husker meg som det, og selv om jeg ville ta avstand fra det før, er det jo det jeg på en måte jeg er. Da ville jeg heller eie det. Selv om det betyr at jeg havner i blogger-båsen, så betyr det ikke at alle er like. Det er fint å bidra til litt variasjon i personlighetene.



Hvilken bok har betydd mest for deg?

– American Psycho, av Bret Easton Ellis. Jeg kan lese den igjen og igjen. Den er morsom, provoserende og velskrevet. Et Kinderegg av en roman.

Hva gjør deg lykkelig?

– Em. Nei, lykkelig, det begrepet bruker jeg ikke. Men tilfreds? Jul. Beste jeg vet i hele verden. Og å bo på dyre hotell. Eller bare hotell. Elsker hotell.

Hvem var din barndomshelt?

– Britney Spears.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Min evne til å fokusere på det negative, uansett om noe egentlig er bra. Jeg klarer alltid å finne noe. Det er flaut.

Er det noe du angrer på?

– Masse. Jeg tror ikke på folk som sier de ikke angrer på noe. Men – ja. Jeg har for eksempel skrevet mange ting om andre på Internett som jeg angrer på. Jeg skjønte ikke at det kunne såre eller få konsekvenser.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Skulle til å si Britney, men hun vil jeg ikke møte.

Hæ? Hvorfor ikke det?

– Du skal aldri møte heltene dine. Da blir du bare så skuffa.

Ja, kanskje det. Men hvis du måtte velge noen?

– Noen jeg kjenner fra før. Så slipper jeg small-talk.