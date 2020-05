Hvem: Tore Christiansen (57)

Hva: Eier av Stavanger Oilers og styremedlem i Norsk topphockey,

Hvorfor: Truer med å trekke Stavanger Oilers fra serien om de må spille uten tilskuere.

Du vil trekke laget fra seriespill om antall tilskuere blir begrenset til 500. Hva vil da skje med laget?

– For det første er det viktig å poengtere at denne begrensningen ikke gir oss 500 tilskuere, men ca. 350 om vi trekker fra dem som skal til for å gjennomføre kamper både på og av isen. Med 350 tilskuere er det ikke økonomisk forsvarlig for noen av toppklubbene å gjennomføre uten at det blir tilført kompensasjon for inntektsbortfallet. Våre ansatte vil i så tilfelle enten jobbe i redusert stilling eller være permitterte av samme årsak.

Er det bedre butikk å trekke laget, fremfor å spille for nærmest tomme tribuner?

– Her er det ikke snakk om bedre eller dårligere butikk. Det handler rett og slett om forsvarlig drift. Spesielt god butikk har vel hockey aldri vært i utgangspunktet. Uten tilskuere er begrepet dårlig butikk i mildeste laget.

Hvor mye har dere tapt som følge av koronakrisen?

– Det er det umulig å tallfeste all den tid at det kun er årets sluttspill som er målbart enn så lenge. Her taper vi dessverre noen millioner, men får heldigvis deler av tapet kompensert gjennom regjeringens tiltakspakke (billettinntekter). Den største utfordringen ligger nok foran oss med tanke på bortfall av fremtidige inntekter på publikum, når kommer vi i gang, får vi full sesong eller sesong i det hele tatt, hva skjer med våre samarbeidspartnere etc.

Hva har dere gjort for å begrense tapet?

– Vi permitterte nesten hele staben, både spillere og administrasjon nokså umiddelbart etter 12. mars. Videre har vi kuttet ned alt som kuttes kan av løpende kostnader.

Hva skal til for at dere stiller lag i serien?

– Først og fremst at pandemien i seg selv kommer under kontroll og at vi på ingen måte bidrar til at folk blir smittet og syke. Vi kan ikke starte eller tenke på å starte før helsemyndighetene er trygge på at det vi driver med er gjennomførbart og trygt for både utøvere og publikum. Når det er avklart er det ren matematikk med tanke på hvor mange tilskuere/inntekter vi kan påregne ved oppstart.

Hvordan ser du for deg årets serie?

– Jeg frykter at vi ikke klarer oppstart som opprinnelig planlagt i midten av september. Men, fortsetter den gode trenden med lave smittetall så håper jeg at vi kan være i gang i løpet av oktober. Da vil vi fremdeles kunne gjennomføre full serie. Det var oppstart. Når vi snakker hvordan den slutter tipper jeg at det skjer på samme vis som i år med Oilers på topp!

Nå som det er mindre hockey, blir det kanskje mer tid til å fiske?

– Sesongen er ikke i gang enda, men 1. juni er det lav odds på hvor jeg befinner meg.

Hvordan er fisket i Figgjoelva?

– Som fiskere flest er jeg trygg på at det blir en god sesong. I fjor var det vel det en kan kalle en mellomsesong, sånn helt ok. Jeg fikk igjen lokket på fryseren etter sesongen, men har likevel hatt mange gode laksemåltider gjennom høsten og vinteren.

Og uten å dra en fiskeskrøne. Hva er rekorden?

– Veldig glad for at du spør om nettopp dette. Under åpningsfisket i fjor satte jeg ny pers med en laks på 16,5 kilo i Vefsnavassdraget. Hadde størst fisk nesten hele sesongen der oppe, men så kom det en og tok meg helt på tampen

Og med egen putting green i hagen blir vel også golfformen ivaretatt?

– Jeg er vel ikke kjent for å se mine egne svakheter og begrensninger, men akkurat med golfen var jeg ærlig nok med meg selv til å legge opp.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg leser forholdsvis mye og det gjerne på lengre reiser. Det går mest i krim og her har vi heldigvis flere dyktige norske forfattere. Jeg har vel ingen favorittbok, men om jeg skulle nevne en må det bli Firmaets Mann av John Grisham.

Hva gjør deg lykkelig?

– Når jeg tilbringer tid med nærmeste familie og når jeg kan bidra til å gjøre mennesker glade og stolte.

Hva er ditt beste karantenetips?

– Oppfør deg som om du er smittet.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg verken er eller var noen stor heltedyrker. Men jeg ser opp til mennesker som er dyktige til å skape samtidig som de evner å se alle.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg er skrekkelig dårlig til å si nei. Samtidig fører det til at jeg får ta del i en masse kjekke ting jeg ikke ville opplevd om jeg hadde svart nei.

Hva savner du mest akkurat nå?

– Å kunne reise, både i jobb og privat sammenheng. Er utrolig rastløs.

Hva har du lyst til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– Demonstrasjonstog er nok ikke helt min greie, men jeg får alltid puls på det jeg anser som urettferdighet.

– Hva angrer du mest på?

Sikkert en masse, men prøver å rette opp etter meg fortløpende.

Hvem ville du helst vært isolert med?

– Skulle det bli langvarig er det nok best at det er min kone. Hun har lært meg såpass å kjenne at hun er nok den som ville holdt ut lengst.