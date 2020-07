Hvorfor starta dere kontoen @min_drittleilighet?

– Det ble starta fordi det går ikke mer (nok er nok). Det er så mange som sitter med dritthistorier om drittutleie, og mange av dem er i tillegg i sårbare situasjoner. Folk har ikke peiling på rettighetene sine. Det har blitt normalisert å betale 6000 kr for et kott med mugg –– det er helt sykt at det er vært lov! Vi har alle grunner til å organisere oss, og nå må vi gjøre noe!

Hva slags historier og bilder får dere innsendt?

– De fleste er fra studenter og unge folk, fordi de har dårlig råd. Vi får mange bilder fra kollektiv i kjipe leiligheter, eller tilfeller der de har prøvd å si ifra om f.eks. mugg, som utleierne ikke tar seriøst. Mugg er jo helseskadelig, og det skal vi bruke nesten hele studielånet vårt på?

En ting som blir nevnt er hooke-kontroll. Hva er det?

– Det er når det står i kontrakten hvor ofte du kan ha overnatting. En utleier har skrevet at det bare er lov én gang i uka, så hvis du har vært heldig på byen mer enn én gang må du gi beskjed og be om tillatelse.

Hvorfor?

– Vet ikke. Det kan virke som en løsning som skal begrense personer som oppholder seg i leiligheten, og dermed minimere slitasje.

Men dette er i kollektiv, så kanskje utleieren vil passe på at det ikke blir konflikt, men det er jo veldig rart.

– Det er veldig invaderende, og inngripende i folk sin frihet. Det sier litt om hva vi må finne oss i. Det er også flere som har sendt inn fortellinger om utleiere som kommer på besøk uanmeldt og låser seg inn. Det er uverdig – vi kjemper for et verdig liv. Selv om man er student og fattig så burde man ha ordentlig boforhold.

Ligger løsningen i høyere studielån eller er det markedet som må endre seg?

– Hvis vi får økt studielån så kommer de bare til å øke prisen, så det er noe mye mer grunnleggende som må endres. Det er drøyt at de kan tjene seg søkkrike på 10-roms leiligheter, som vi ender opp med å betale for.

Dere har blitt omtalt som: "kunnskapsløse, urimelige, usaklige, uetterrettelige, useriøse og en anonym mobbeaksjon" av en av utleieselskap, er dere det?

– Selvfølgelig er vi ikke det. Vi snakker ikke om ting som ikke er sant, vi baserer det på fortellinger fra innsendere, som ofte lar seg dokumentere. Det er typisk menn som har vært lenge i bransjen og komme med sånne utslipp, men vi tar det ikke til oss. Dessuten er det veldig dumt å kalle folk kunnskapsløse, fordi alle som er berørt burde kunne ha en stemme selv om vi ikke er akademikere eller eksperter. Mange av oss kjenner ikke til rettighetene, og vi jobber med å informere om det. Vi vil drive med folkeopplysning, og vi henviser ofte folk til organisasjoner som kan hjelpe dem.

Dere har publisert en bolighai-ordbok. Kan du gi et eksempel fra den?

– Jeg har den ikke foran meg, men f.eks. at et kott på 6-7 kvm blir kalt for studioleilighet, eller at når en leilighet blir beskrevet som sentrumsnær, så betyr det egentlig laangt unna. Vi må kalle det for det er, og annonser kan ikke være den eneste kilden til informasjon om boligmarkedet. Det er jo helt sykt hva de skriver!

Dere viser frem Små "kott" til nærmere 6000 i leiligheter der flere deler kjøkken og bad. Dere forteller at mange har ikke råd, og det eneste tilbudet de får er uansett dårlig. Hva slags boligpolitikk tenker dere kan hindre dette?

– For det første virker det ikke som det er noe boligpolitikk på det her. VI trenger en politikk som ivaretar våre interesser. Det er ikke bare oss som leietakere, men også naboer som klager når naboleiligheten har 10 personer som deler et lite kjøkken og bad. Jeg syns SiO kan bygge ut flere og bedre studentleiligheter til en billig pris. Et maks-tak på husleie går også an. Når nesten alle studenter jobber ved siden av, så tyder det på at det er for dyrt. Det går utover de av oss som ikke har rike foreldre. Når du må jobbe mye ved siden av studiet, blir det mindre fokus på studiet og fremtiden din. Vi må organisere oss, fordi vi som har opplevd urettferdighet må gå sammen. Vi sitter ikke med like mye penger og resurser som bolighaiene, vi kjemper bare for rettferdig bolig. Myndighetene må høre på oss!

Bor du i en drittleilighet?

– Nå driver jeg og flytter frem og tilbake, fordi jeg nylig kom hjem fra utlandet. Jeg har bodd i en drittleilighet før! Det var mugg på badet, og én av de jeg bodde med hadde astma. Da vi sa ifra til utleieren ga han oss klor og en svamp.

Hvem var din barndomshelt?

– Mammaen min, fordi hun er den sterkeste dama jeg kjenner. Hun kan få litt heder i Dagsavisa.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Jeg er villig til å gå i demo for å kjempe mot kapitalkreftene som ødelegger naturen vår og bryter menneskerettigheter. Vi må kjempe for en rettferdig verden!

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Akkurat nå ville jeg stått fast med utdanningsministeren. Han ga oss mer lån under korona?! Det syns jeg er helt uverdig. Kanskje han har blitt virkelighetsfjern av å gå på BI, jeg ville fortalt han hvordan livet faktisk er.