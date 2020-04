HVEM: Steinar Hoen (49)

HVA: Tidligere høydehopper, nå sjef for Bislett Games.

HVORFOR: Det arrangeres i år som Impossible Games, med helt egne øvelser og mye tilpasning.

Jeg trodde dere skulle avlyse, jeg?

– Avlyse? Hvorfor det?

Alt stenger og låser om dagen.

– Joda. Og jeg skjønte allerede før 12. mars at dette kom til å bli langvarig. At vi som ikke er samfunnskritisk kom til å måtte stenge først, og åpne sist. Så spørsmålet var bare ... hva kunne vi gjøre?

LES OGSÅ: Jonatan Tollås Nation står i korona-spagaten

Ja, hva kunne dere gjøre?

– Det visste jeg ikke. Men 1. april var det en pressekonferanse om organisert trening. Der kom de med kjøreregler: Grupper av fem, og to meter. Og alt utstyr som kunne føre smitte med seg skulle tas vekk. Det ga oss muligheter.

Ja?

– Dagen etter begynte fotballaget til sønnen min med koronatrening. Det funka jo. Gutta var skikkelig glade. Så jeg kom hjem kvelden etter en trening, og bestemte meg for å lese smittevernreglene fra A til Å.

Lurt!

– Så tenkte jeg da, går det an å designe et idrettsarrangement ut i fra det? 100-meteren for eksempel. Med to meter avstand, og grupper av fem. På Bislett har vi åtte baner, og hver bane er 1,20. Så hvis du har to baner mellom hver person, så er det 2,40. Med tre utøvere må jo det være lov!

Det er jo vakkert, på et vis.

– Men åttehundremeter, der fikk jeg et problem. For der løper du bare i delte baner i første svingen, etter det er det klynger. Så da må man løpe aleine ... eller ... være i familie, da!

Haha! Så Ingebrigtsen-brødrene kan løpe sammen, tenker du?

– Jeg tenker ingenting, jeg bare leser reglene. Der står det: Familie og de som er i samme husstand er unntatt. Jeg har ikke fått noen dispensasjon, jeg. Bare følger reglene.

I stavsprang, da?

– Ja, det er grupper på fem. Og vi trenger tre dommere. Så da kan vi maks ha to utøvere. Men de kan jo ikke lande på samme matte. Der kan man jo bli smitta. Men hva om vi tar en presenning? En utøver lander på den, og nestemann lander rett på matta. Da har vi en stavkonkurranse for to personer. Det blir verdensrekordholder Armand Duplantis fra Sverige og norgesrekordholder Sondre Guttormsen på Bislett. Og så deltar tidligere verdensrekordholder, Renaud Lavillenie, fra sin egen hage i Frankrike, via videolink.

Lurt! Men svensken, må ikke han i karantene når han drar inn i Norge?

– Nei. Har du lest reglene?

Øhh, kanskje ikke så nøye som deg?

– Nei. Covid-19 forskriften sier at du kan reise over grensa og til arbeidsplassen, og tilbake samme dag. Så utøverhotellet vårt er i Strømstad.

DET er gøy!

– Så reiser dem derfra, uten å stoppe på veien. Og kjører rett inn på Bislett gjennom maratonporten. Så utøver de sitt yrke, og når konkurransen er ferdig, kjører de tilbake til Strømstad. Det er innenfor dagens smittevernregler. Tiltakene er jo ikke laget for å gjøre det vanskelig for folk, de er laget for å unngå smitte. Det er ikke vanskelig!

LES OGSÅ: Bruker taket på Tøyenbadet som turområde

Så, hva får vi på Bislett?

– Karsten Warholm skal prøve å sette verdensrekord på 300 meter. Karoline Grøvdal skal løpe aleine på 3000 meter og prøve å slå Grete Waitz’ legendariske norgesrekord.

Blir det helt ekte verdensrekorder?

– Nei, da må det være minimum tre personer i feltet. Men det kan bli norgesrekord. Og bestenotering i verden. 300 meter hekk er ingen offisiell distanse heller. Men det kan bli bestenotering.

Noen faste spørsmål til slutt: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Akkurat nå, boka til Hans Rosling. Factfulness. Den viser at ofte tror man en ting, men så sier fakta noe helt annet. Utrolig fascinerende.

Hvem var din barndomshelt?

– Michael Jordan. Jeg elsker den nye Netflix-serien om han.

Men, du er høy og er flink til å hoppe og fan av han! Hvorfor ble du ikke basketspiller i stedet?

– Jeg spilte masse basket, men du kan jo ikke leve av det i Norge. Og så var jeg ikke så flink til å skyte. Så jeg valgte nok riktig.

Hvem ville du helst vært isolert med?

– Michael Jordan. Barack Obama. Winston Churchill. Og Muhammed Ali. Så kan jeg være med for å lære.

Ja, da er dere i en gruppe på fem.

– Ja. Og vi måtte opprettholde to meters avstand, da.

FØLG DAGSAVISEN OSLO PÅ FACEBOOK