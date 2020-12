Hvem: Atle Einar Minothi (40)

Hva: Verdens eneste akevitt-ambassadør.

Skål og god jul. Akevittambassadør du. Kjekt å være i de akevittiske diplomatkretser?

– Ja jeg vil si det. Før jeg ble akevittambassadør, var jeg president i Norske Akevitters Venner. Så det har ikke manglet på fine titler og viktige jobber. Norske Akevitters Venner ble stiftet i 1999, da norsk akevitt sto i fare for å havne i danske hender. Mange engasjerte seg, og i dag er vi over 8.000 medlemmer.

Hva gjør en akevittambassadør?

– Godt spørsmål. Jeg er en engasjert type som reiser rundt og misjonerer en 500 år gammel norsk akevitthistorie til folket. I motsetning til skottene og franskmennene som drikker sine nasjonaldrikker whisky og konjakk hele året, drikkes det mest akevitt i jula. Noe som har med at den norske julematen og akevitten passer som glass og tallerken sammen. Men mulighetene er uendelig mye større – og det er min jobb å få frem.

Vi er på full fart inn i årets akevittsesong. Hva kjennetegner en god akevitt?

– Jeg pleier å si at smak er subjektivt. Folk har mange meninger om akevitt, så det finnes mange svar på det spørsmålet. Akevitt kan smake alt fra sitrus til karamell, og det er mange tradisjoner på hvordan akevitt skal smake. Akevitt skal være tydelig på identitet, godt lagret og ha en god balanse. I Norge brukes potet som råstoff for å lage spriten, før det destilleres med krydder og fatlagres. Og fortsatt er det slik at Linjeakevitt sendes på fat til Rotterdam, før det bringes om bord i Wilhelmsen-skip som gå tur/retur Sydney. Noe det har gjort i 200 år. Bølgeskvulp, samt fukt- og temperaturforskjeller er med på å gjøre denne akevitten unik.

Hvor mange akevitt-typer finnes det i Norge?

– På vinmonopolet er det 360 forskjellige typer. Noe som er beskjedent mot 11.000 rødvinstyper, og 1.000 whiskytyper. I 1988 hadde Vinmonopolet kun åtte norske akevittyper i sitt sortiment, så interessen for akevitt er økende. Det har nesten vært en revolusjon, men vi skal bli mye større.

Skal akevitt serveres romtemperert eller kald?

– Få akevitten ut av fryseren og shotglasset. Norsk akevitt er et edelt og smaksrikt produkt, og et opphold i fryseren gir ingen mening, og tar bare bort de gode smakene. De danske typene er sterkere og har mer karve, og tåler også mer avkjøling. Men hold også dem unna fryseren. Men det er flere sannheter på hvordan akevitt skal serveres. Fatlagret akevitt, som den norske, bør serveres som rødvin. I romtemperatur. Mens blank akevitt, som den danske kan serveres som hvitvin, litt avkjølt.

Skal den alltid serveres som den er, eller kan den blandes opp?

– Den kan gjerne brukes i cocktails, Her er det mange muligheter, og akevitt kan erstatte alt ifra whisky og vodka til konjakk og rom.

Hva er din egen favoritt, uten å bli tatt for å reklamere for elde dråper?

– Det har alltid vært Gammel Oppland, Det er en unik, rund og balansert akevitt, som gjør seg like bra til fet julemat som en grillet hamburger om sommeren.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– I min barndom var jeg opptatt av polfarerne på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Hjalmar Johansens bok «Selv-anden på 86° 14’» har alltid fascinert meg. Han var en mann av folket, og fortalte polhistorien med en litt annen vinkel enn de store gutta. Det satte dype spor i en ung mann.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er min seks måneder gamle sønn Henry.

Hvem var din barndomshelt?

– Fridtjof Nansen. Jeg har en byste av ham på hjemmekontoret, hvor han ser strengt på meg, og holder meg i øra.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det er et vanskelig og ubehagelig spørsmål. Stort sett er jeg «happy» med tilværelsen, men jeg kan være litt streng mot meg selv. Jeg må lære å slappe mere av. Men utover det så er jeg en blid fyr.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg er mat og drikkeinteressert, så da går jeg på restaurant og bruker for mye penger, Eller jeg går på Mathallen og gjør det samme, bare at da tilbereder jeg maten hjemme. Jeg elsker god mat, og har dilla på norsk sjøkreps for tiden

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Likestilling. Jeg skal ut i pappaperm, og er glad for at noen har tatt den kampen og jobbet hardt for at jeg kan få det.

Er det noe du angrer på?

– Jeg var veldig musikkinteressert da jeg var yngre, og kunne kanskje satset på en karriere som musiker. Jeg spilte mye gitar, og drømte om å spille på en scene. Men jeg får scenedrømmen oppfylt nå, siden jeg reiser rundt og holder foredrag om akevitt.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg har alltid likt filosofen Arne Næss Det kunne vært fint å fått en liten peptalk av ham. Og kanskje litt boksetrening.

