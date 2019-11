Anita Krohn Traaseth ble beskyldt for omsorgssvikt. Da ble datteren rasende

Hvem: Hannah Krohn Thrane

Hva: Datteren til Anita Krohn Traaseth

Hvorfor: Da Anita Krohn Traaseth skrev råd til kvinner som vil opp og frem i Aftenposten ble hun beskyldt for omsorgssvikt i en kronikk på NRK Ytring. Datteren Hannah skrev et bitende svar i DN og VG og stilte spørsmålet «Hvorfor skal mamma og andre kvinner ha dårlig samvittighet for å ha lederambisjoner?» .

Du ble skikkelig sint på denne kronikken som ble publisert og senere fjernet fra NRK Ytring her om dagen, der en psykolog beskyldte moren din for omsorgssvikt. Hvordan opplevde du det?

– Først ble jeg sjokkert. Deretter kjente jeg på følelsen av urettferdighet. Så kom behovet for å si ifra.

Jeg rakk ikke lese kronikken før den ble tatt ned, men har skjønt at den handlet om noe din mor Anita Krohn Traaseth skrev i en kronikk i Aftenposten som provoserte mange?

– Nei, hans kronikk handlet ikke om tematikken mamma skrev om i Aftenposten. Dette var et rent personangrep på mamma og på oss. Det var en fjerndiagnostisering uten like.

Hva var det av de tingene han skrev som gjorde deg mest sint?

– At han dømmer uten å vite. Og at det var et tydelig, personlig angrep. I tillegg ble jeg provosert da han nevner mine søsken.

Du er datter av en toppleder. Hvordan har det vært for deg å ha en mamma som er mye på jobb?

– Det har gått veldig bra egentlig. Det er alltid noen hjemme. Selv kan jeg ikke klage, jeg er mye på farten selv. Nesten mer.

I det ene øyeblikket sier mange at vi ikke skal sy puter under armene på ungdom. I det neste blir foreldre beskyldt for omsorgssvikt om barna smører matpakka selv. Hva tenker du? Er vi for konservative i tanken om familien?

– Det finnes ingen fasit. Folk må få lov til å finne sine egne løsninger tilpasset eget liv uten at andre skal bedømme det. Å beskylde noen for omsorgssvikt slik som denne psykologen gjorde, det tenker jeg er helt uakseptabelt. Å sy puter under armene på ungdom er å gjøre dem en bjørnetjeneste.

Hva er det viktigste du har lært av moren din?

– Å gjøre en ekstra innsats. Har alltid blitt oppfordret til å gjøre de ekstraoppgavene i blant annet matte og andre fag. Dette har hjulpet på andre områder i livet. Jeg har etablert meg en arbeidsstruktur og relativt gode rutiner i hverdagen. Dessuten har jeg lært mye om det å bry seg om og å ta vare på andre. Vi er en veldig nær kjernefamilie som tilbringer mye tid sammen, noe som har gjort at familien har blitt en viktig verdi for meg.

Har du selv ambisjoner om å bli toppleder?

– Jeg har ikke tenkt så mye på det. Akkurat nå har jeg ambisjoner i forhold til studier. Det andre kommer senere.

Har du en melding til mulige mannssjåvinister som går rundt og surmuler og irriterer seg på fremgangsrike kvinner?

– Dette er bare begynnelsen.

Hvem var din barndomshelt?

– Det må bli storesøster, bonussøsteren min Martine. Hun har jeg bodd sammen med siden jeg var 4 år gammel. Har sett opp til henne siden.

Er det noe du kunne gått i demonstrasjonstog for eller mot?

– Det er det helt sikkert. Det er mye som opptar meg, men demonstrasjonstog er ikke min uttrykksform.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Vegard Harm. Han er morsom, ekte og ærlig.