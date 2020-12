Alternativ jul må avlyse for første gang på 52 år: – Det er veldig trist

Hvem: Henning Holstad (69)

Hva: Arrangør for Alternativ Jul

Hvorfor: Alternativ jul må avlyses grunnet koronasituasjonen.

Hei, Henning!

På grunn av koronasituasjonen har dere i år måttet avlyse arrangementet Alternativ jul i Oslo. Hvordan var det å måtte lande på den beslutningen?

– Det synes jeg var veldig leit og trist. Det er første gang vi må avlyse på over 50 år. Det er leit for alle de 2.500 gjestene som ikke får komme og for de nesten 1.000 frivillige.

Ja, det er jo første gang dere avlyser på 52 år. Hvordan blir din julefeiring i år?

– På julaften skal jeg være utenfor lokalene og ta imot og snakke med de som ikke har fått med seg at det er avlyst i år. Jeg blir der utover kvelden. Ellers blir det julefeiring hjemme med de nærmeste i familien.

Hva har vært det viktigste med Alternativ jul de årene dere har arrangert?

– Å få lov til å være tilstede og skape en julefeiring og en hyggelig jul for alle dem i gate- og rusmiljøet i Oslo som ikke har noe annet sted å gå i jula.

Opplever du at samfunnet har fått større forståelse og omtanke for dem som faller utenfor, sammenlignet med når Alternativ jul først ble arrangert?

– Ja, jeg opplever at Oslo har blitt en bedre by å leve i også for den gruppa vi inviterer inn. Det var tøffere da vi startet opp. Men behovet har ikke blitt mindre, snarer tvert imot. Det var 2.500 som oppsøkte oss i fjor. Det vil vel alltid være sånn. Det perfekte samfunnet er ikke mulig å skape. Det er alltid noen som ramler utenfor og har problemer enten langvarig eller periodevis. Vi har hatt rundt 2.500 gjester på julaften de siste årene. Det er det som er grunnlaget og berettigelsen for Alternativ jul. Det oppleves meningsfullt og viktig.

Tenker du at vi som enkeltmennesker har en moralsk plikt til i større grad være empatiske medmennesker i praksis?

– Ja. Det synes jeg. Vi trenger andre dimensjoner enn det vi jobber med til daglig. Jeg tenker det er viktig å engasjere seg i frivillig og sosialt arbeid. Kvaliteten på et samfunn vises ut ifra hvordan man tar vare på de svakeste.

Så, over til litt faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Åh, det er vanskelig å velge, jeg har over 1.000 bøker hjemme i bokhylla. Men, skal jeg peke på en som detter inn akkurat nå, så er det Ingmar Bergmanns Laterna Magica. Da jeg leste den klarte jeg ikke slippe boka. Jeg synes det var en fantastisk fortelling.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å oppleve glede og at andre mennesker er lykkelige.

Hvem var din barndomshelt?

– Ehm, jeg tror ikke at jeg hadde en helt, men jeg vokste opp i en tid hvor Elvis og The Beatles var de store idolene. Hver gang det kom en ny plate, løp jeg til butikken og kjøpte den lille 45-R platen. Dagens generasjon skjønner det kanskje ikke, men den gang var det det vi hadde. Jeg løp hjem og satte det på på bambinoplatespilleren og hørte på musikken natt og dag. Når Elvis og The Beatles kom var det en revolusjon i forhold til det vi hadde hørt av lyd tidligere. Det var ungdommens musikk.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg går ikke demonstrasjonstog mot noe, men om jeg skulle gått ville det vært for noe – for å skape positive endringer. Det er derfor jeg har vært politiker i så mange år, jeg ønsket positive endringer i samfunnet vårt.

Hvem ville du helst stått fast i en heis med?

– Ehm, det er et vanskelig spørsmål! Jeg vil jo helst slippe å stå fast i heisen med noen, men akkurat nå i disse dager, med det som har skjedd i det partiet jeg har vært medlem av, ville jeg kanskje valgt Siv Jensen. Vi kunne hatt noen diskusjoner rundt hvor kursen går videre. Jeg var jo med i FrP første gangen partiet lå på 20 prosent. Jeg tror Siv og jeg hadde hatt noen tanker å utveksle. Det var jo jeg som vervet henne, hennes første møte med partiet var hjemme hos meg. Vi var veldig nærme hverandre en periode.

